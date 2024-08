'Euronews' habla con el líder opositor y ex vicepresidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Pablo Guanipa, mientras la Organización de Estados Americanos se reúne para abordar la situación en el país y después de que Lula da Silva haya propuesto una repetición electoral.

PUBLICIDAD

Venezuela sigue en una situación límite cuando han pasado ya casi tres semanas de las cuestionadas elecciones que dieron la victoria a Nicolás Maduro entre acusaciones de fraude por parte de la oposición y de la comunidad internacional.

La victoria de Edmundo González Urrutia, demostrada tras la publicación de las actas electorales por el Comando por Venezuela, el grupo opositor formado por varios partidos que se organizaron para supervisar el proceso electoral ante el temor de que no fuera transparente, ha sido reconocida prácticamente por la totalidad de la región americana.

Sin embargo, hay tres países que se han convertido en la nota disonante: México, Colombia y Brasil. Sus Gobiernos izquierdistas, aliados internacionales de Nicolás Maduro, se resisten a condenar el fraude electoral, aunque este viernes el presidente brasileño ha sido crítico con el chavismo.

Venezuela vive un régimen muy desagradable, con tendencia autoritaria Lula da Silva Presidente de Brasil

Lula da Silva ha asegurado durante una entrevista que “Venezuela vive un régimen muy desagradable, con tendencia autoritaria". Lo afirma tras proponer una repetición electoral en el país, algo a lo que se ha sumado el líder colombiano Gustavo Petro. Lula propone también un Gobierno de coalición, algo a lo que la oposición se niega.

“Un Gobierno de coalición con Nicolás Maduro de presidente es una barbaridad, antinatura, no tiene sentido y no lo vamos a hacer", dice tajante en declaraciones a 'Euronews' el ex vicepresidente de la Asamblea Nacional venezolana y líder del partido opositor Primero Justicia, Pablo Guanipa.

Me niego a una repetición de elecciones porque ya se hicieron con una diferencia abismal, demasiado grande Juan Pablo Guanipa Ex vicepresidente de la Asamblea Nacional venezolana y líder de Primero Justicia

En cuanto a la otra propuesta de Lula, Guanipa también nos expresa su disconformidad. "Me niego a una repetición de elecciones porque ya se hicieron con una diferencia abismal, demasiado grande. Maduro quedó vapuleado, no tiene sentido repetir ese proceso", añade.

Este viernes la Organización de Estados Americanos se vuelve a reunir tras conocerse la propuesta de Lula y Petro para abordar la falta de democracia en Venezuela esperando poder hacer una declaración conjunta, algo que fue imposible en la anterior reunión llevada a cabo tras los comicios.

¿Qué dice la declaración de la OEA sobre Venezuela?

El borrador del proyecto de resolución, al que ha tenido acceso este medio, insta al Centro Nacional Electoral a que "publique las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral" como ha hecho la oposición.

Esta semana se ha hablado de una posible negociación entre Washington y Caracas para pactar la salida de Nicolás Maduro del poder de forma pacífica y reconociendo la victoria de González Urrutia a cambio de una amnistía.

Maduro "aspira a ganar tiempo"

La Casa Blanca desmintió la posible amnistía, pero no ha negado que se puedan estar manteniendo conversaciones con Miraflores. "En cuanto a una posible salida de Maduro a cambio de una amnistía por parte de EEUU, creo que no es posible porque Maduro está en su trinchera y aspira a ganar tiempo”, dice el exgobernador del Estado de Zulia.

Y en ese atrincheramiento, el líder chavista cuenta con la protección de la Guardia Nacional, el Ejército y otros poderes del Estado, como el Tribunal Supremo o el propio Centro Nacional Electoral (CNE), a pesar de que debían ser órganos independientes que ejercieran como contrapeso.

Nicolás Maduro. Matias Delacroix/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Tan conectados están los unos con los otros, que "la presidenta del máximo órgano judicial fue candidata del PSUV, el partido de Maduro, en unas elecciones locales", nos explica Guanipa. Esto hace pensar que ningún organismo del país va a cuestionar el resultado anunciado por el CNE.

Sin embargo, el líder de Primero Justicia afirma en esta entrevista con 'Euronews' que entre los militares empiezan a escucharse voces críticas. "Sabemos que dentro de las filas están pasando cosas", dice.

Posturas contrarias al régimen en el Ejército

Guanipa se refiere a posibles posturas contrarias al régimen en parte del Ejército. "No en el alto mando, totalmente comprometido con Nicolás Maduro por asuntos que tienen que ver con el poder y con el dinero, sino en los mandos medios", nos explica.

"Hay mucha más conciencia de lo que está pasando en el país en los mandos medios. Así como tenemos la presión interna y la presión internacional, aspiramos a que de adentro surjan mecanismos de presión que logren que ellos reconozcan el resultado electoral", afirma.

PUBLICIDAD

Podría ser detenido en cualquier momento

Juan Pablo Guanipa atiende a esta entrevista desde un lugar indeterminado, pues podría ser detenido en cualquier momento ante la oleada de represión que ha puesto en marcha el Gobierno venezolano.

Otros políticos opositores a los que él conoce se encuentran en estos momentos entre rejas. Es el caso del exgobernador de Mérida, Williams Dávila, detenido durante una vigilia en la que rezaba por la democracia; el exdiputado Américo de Gracia; la coordinadora de Vente Venezuela, María Oropeza; o el jefe de la campaña opositora, Freddy Superlano.

No solo se persigue a los dirigentes, también a los ciudadanos Juan Pablo Guanipa Ex vicepresidente de la Asamblea Nacional venezolana y líder de Primero Justicia

“Comenzó la más infame represión de los últimos años en Venezuela", dice con miedo Juan Pablo Guanipa, insistiendo en que "no solo se persigue a los dirigentes, también a los ciudadanos".

Según la ONG Foro Penal ya se ha detenido a 1.406 personas en el país, de las cuales 117 son adolescentes. La cifra, según Amnistía Internacional, supera los 2.000 detenidos. Este sábado se ha convocado una gran manifesación a favor de la democracia en la que se espera que haya nuevas detenciones.

PUBLICIDAD

"Persiguen a una persona porque hizo un video, porque tiene un acta, porque fue testigo o miembro de una mesa. Después de ser detenidos los extorsionan", nos explica Juan Pablo Guanipa.

"Claro que temo por mi vida"

Sobre su posible detención en un país acusado por Amnistía internacional de no respetar los derechos humanos, Guanipa asegura tener miedo por su posible detención el mismo sábado si acude a una de estas marchas. "Claro que temo por mi vida", dice.

"Tenemos derecho a tener miedo, es lógico porque estamos asediados por una dictadura. El problema es cómo combatirlo. Estamos luchando por un país secuestrado por un grupo de delincuentes", lamenta, asegurando tener "mucha ilusión de que vamos a salir adelante".

Manifestaciones en otras partes del mundo

En otras capitales del mundo, como Madrid, Washington o Bogotá, también se llevarán a cabo estas manifestaciones. Y se harán con garantías y en libertad, para clamar por los derechos humanos y la democracia en Venezuela.

PUBLICIDAD

En este contexto, Caracas protestará el sábado entre la represión y con miedo sin que el mundo pueda verlo con facilidades tras la prohibición de la red social X en el país y la detención de periodistas o la censura de medios de comunicación internacionales; y Juan Pablo Guanipa seguirá escondido en un lugar indeterminado sin poder caminar con tranquilidad por la calle.