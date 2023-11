Euronews Business echa un vistazo a cuánto pueden ahorrar los europeos cada mes, mientras la crisis del coste de la vida sigue afectando a los presupuestos familiares. Además, exploramos por qué existen diferencias significativas entre los países europeos.

PUBLICIDAD

En 2022, los hogares de la Unión Europea (UE) ahorraron cerca de una octava parte de sus ingresos, es decir, alrededor del 12,7%, aunque en comparación con 2021 se ha reservado menos efectivo para los días difíciles.

Así se desprende de la investigación "Household Saving Behavior in the Euro Area" (Julia Le Blanc, et al. 2016), que también señala que el ahorro por precaución es el motivo más comúnmente señalado en todos los países de la zona euro, seguido del ahorro para la jubilación.

Euronews Business ha examinado más de cerca los datos en toda Europa para ver qué países tienen las tasas de ahorro familiar más altas y cuáles, las más bajas. Además, exploramos por qué existen diferencias significativas entre los países europeos.

El salario disponible de los hogares es lo que estos disponen para gastar y ahorrar después de impuestos y transferencias. Eurostat, la oficina de estadística oficial de la UE, define la tasa de ahorro de los hogares como el ahorro bruto de los hogares dividido por la renta bruta disponible.

Países con las tasas de ahorro más elevadas

En 2022, la tasa bruta de ahorro de los hogares oscilaba entre el -4% de Grecia y el 19,9% de Alemania, según Eurostat. Siete países de la UE tenían tasas de ahorro familiar superiores al 15%. A Alemania le seguían los Países Bajos (19,4%), Luxemburgo (18,1%) y Francia (17,1%).

Estos países pudieron ahorrar más porque los hogares disponían de mayor renta disponible.

Países en los que se gasta más de lo que se gana

Grecia (-4%) y Polonia (-0,8%) registraron tasas negativas de ahorro en los hogares. Esto demuestra que los hogares de estos dos países gastaron más que su renta familiar bruta disponible; lo que sugiere que, o bien utilizaron ahorros acumulados de periodos anteriores, o bien pidieron prestado para financiar sus gastos.

Doce miembros de la UE, entre ellos Grecia y Polonia, registraron tasas de ahorro inferiores al 10% en 2022.

Las tasas de ahorro en algunos otros países europeos fueron las siguientes: Suiza (23,4%), Suecia (16%), Austria (15,2%), Bélgica (12,9%), Italia (9,8%) y Reino Unido (6,5%, 2019).

Como se observa en el siguiente mapa, las tasas de ahorro de los hogares no sugieren una fuerte división entre las diferentes regiones de Europa, como los estados occidentales, nórdicos, meridionales y orientales. Sólo tres países bálticos presentan tasas inferiores, por debajo del 5%.

Ahorro familiar per cápita en la UE

Si nos fijamos más en las cifras que en las tasas, el ahorro familiar bruto per cápita en la UE fue de 2 723 euros en 2022. En la UE oscilaba entre los -523 euros de Grecia y los 8 136 euros de Luxemburgo. Suiza, país de la Asociación Europea de Libre Comercio, registró el mayor ahorro familiar per cápita, con 13 676 euros.

Además de Luxemburgo, el ahorro per cápita de los hogares superaba los 4.000 euros en estos países: Alemania (5.912 euros), Países Bajos (5.638 euros), Austria (4.567 euros), Suecia (4.481 euros), Francia (4.287 euros), Noruega (4.243 euros) y Dinamarca (4.067 euros).

El ahorro per cápita de los hogares fue inferior a 1.000 euros en siete Estados miembros de la UE, entre ellos Grecia y Polonia, con valores negativos.

Cada vez más cerca de los niveles antes de la COVID-19

Si se observan las dos últimas décadas, las tasas de ahorro de los hogares tanto en la UE como en la zona euro aumentaron drásticamente durante la pandemia de COVID-19, concretamente en 2020 y 2021. La tasa de ahorro de la UE se mantuvo relativamente estable entre el 11,6% y el 13,5% entre 2002 y 2019.

Esta tasa nunca superó el 13,5% en la UE antes de la pandemia. Pasó al 18,5% en 2020 y al 16,4% en 2021. Las cifras de 2022 sugieren que la tasa de ahorro de la UE se está acercando a los niveles anteriores a la pandemia de la COVID-19.

Las principales razones para ahorrar

Una de las razones por las que el ahorro aumentó considerablemente durante la crisis COVID-19 es que se restringieron algunas oportunidades de gasto en consumo. Esto incluyó la compra de servicios de hostelería, entretenimiento y viajes; esto fue particularmente notable en 2020 según Eurostat.

También sugiere que cabe esperar que las tasas de ahorro de los hogares aumenten durante los periodos de incertidumbre económica, ya que los hogares tienden a ahorrar más cuando aumenta el riesgo de perder un empleo y pueden aplazar los gastos en algunos o muchos bienes y servicios no esenciales.

Un estudio reciente de Can Xu en Economic Analysis and Policy explicaba el aumento durante la pandemia de la COVID-19 por la teoría del "ahorro por precaución". El aumento de la incertidumbre afecta positivamente al ahorro porque los hogares son prudentes y quieren protegerse, lo que provoca un impacto adverso significativo en el consumo corriente y un impacto positivo en el ahorro.

PUBLICIDAD

Basándose en datos de 2008-2011, un artículo académico de Julia Le Blanc y sus colegas demostró que el ahorro por precaución es el motivo más común en todos los países de la zona euro, seguido del ahorro para la jubilación. También reveló que las variables relacionadas con la estructura del sistema fiscal y la generosidad de los sistemas de seguridad social y bienestar son determinantes en el ahorro de los hogares.

Diferencias entre países

Los niveles de ingresos, la dependencia de la edad y la incertidumbre pueden explicar más de la mitad de la variación de las tasas de ahorro, según un documento de debate publicado por la Comisión Europea.

El documento, titulado ‘Tasas de ahorro de los hogares en la UE: ¿por qué difieren tanto?’, de Stijn Rocher y Michael H. Stierle, examina las tasas de ahorro entre 2000 y 2012 en 25 países de la UE. Las tasas de ahorro de los hogares difieren significativamente entre los países de la UE, y las diferencias han demostrado ser persistentes en el tiempo, según el documento.

Los países más ricos ahorran más

Ni que decir tiene que, por supuesto, se constató que los países más ricos podían ahorrar más, mientras que los países con una elevada dependencia de la edad estaban asociados a tasas de ahorro bajas, ya que la población en edad de trabajar tiende a ahorrar más que los ancianos y los jóvenes.

La debilidad de las finanzas públicas también anima a los hogares a ahorrar más. Además, se observó que una inflación más alta está relacionada con tasas de ahorro más bajas.

PUBLICIDAD

Las importantes diferencias de ingresos disponibles en Europa demuestran la magnitud de la desigualdad en el continente.