Un nuevo informe revela que los europeos quieren gastar menos y comprar regalos de segunda mano esta Navidad.

PUBLICIDAD

Los europeos se plantean recortar gastos esta Navidad, es por esto que eligen los mercados de segunda mano para comprar los regalos, según un nuevo estudio del grupo de anuncios online Adevinta.

El estudio, realizado entre 5.000 consumidores europeos de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España, revela que la mitad de los encuestados tiene previsto gastar menos estas Navidades debido al aumento del coste de la vida.

La empresa, que cuenta con mercados de segunda mano como el francés leboncoin, el alemán Kleinanzeigen (DE) y el español Milanuncios entre sus mercados europeos, también descubrió que el 64% de los consumidores europeos están considerando comprar regalos de segunda mano esta Navidad.

Las razones más citadas por las que los consumidores se plantean comprar artículos de segunda mano son la necesidad de ahorrar dinero (47%) y el deseo de comprar de forma más sostenible (37%).

En comparación, el año pasado casi un tercio (32%) de los consumidores europeos recurrió al mercado de segunda mano para sus compras navideñas.

Una cuarta parte de los consumidores que recurren a los regalos de segunda mano este año declaran que les gusta regalar artículos "retro" o "vintage", y una proporción similar (24%) afirma que le gusta comprar a productores locales.

Sin embargo, algunos europeos siguen teniendo reservas a la hora de regalar artículos de segunda mano. Más de un tercio (35%) de los que no compraron artículos de segunda mano el año pasado dijeron que preferían comprarlos nuevos.

Como demuestran estos datos, algunas personas siguen pensando que "lo nuevo es lo mejor", por lo que queda trabajo por hacer para cambiar las percepciones de los consumidores y fomentar un mayor cambio hacia un comportamiento más sostenible y rentable", afirma Paul Heimann, responsable de comercio de segunda mano de Adevinta.

¿Dónde van a parar los regalos no deseados?

Acertar con los regalos de Navidad siempre es complicado y que no gusten se convierte en la peor pesadilla de todos. Dos tercios de los consumidores declaran haber recibido un regalo nuevo que no les ha servido para nada o que simplemente no les ha gustado.

Sin embargo, sólo el 6% de los encuestados afirma haber tirado a la basura los artículos no deseados.

Es más probable que la gente conserve estos regalos no deseados a pesar de todo. Mientras que el 28% ha guardado artículos sabiendo que nunca les daría uso, menos de una cuarta parte (23%) ha vendido artículos no deseados en Internet.

Un tercio (33%) afirma haber guardado un artículo por si resultaba útil, y una proporción similar (30%) ha vuelto a regalar artículos no deseados más adelante.

"En lugar de aferrarse a los regalos no deseados, los mercados de comercio online permiten a los consumidores dar una segunda vida a estos artículos y despejar el desorden, al tiempo que ofrecen la oportunidad de ganar algo de dinero extra en el periodo posvacacional, cuando nos enfrentamos a la cuesta de enero", afirma Heimann.