Más de un tercio de los europeos siguen sin ahorrar lo suficiente para la jubilación, y alrededor del 40% afirma que el clima económico actual ha erosionado sus contribuciones a las pensiones.

PUBLICIDAD

A medida que la crisis del coste de la vida sigue arrasando en la mayoría de los países europeos, varios trabajadores han visto cómo se erosionan sus ahorros y pensiones, incluidos los ahorros para la jubilación. Esto también ha llevado a muchos a verse obligados a aumentar su edad de jubilación para cubrir la brecha y poder mantenerse a flote en una economía cada vez más incierta.

Un nuevo estudio realizado por AgeCalculator.com, que utiliza datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recopilados entre 2000 y 2020, muestra que la edad de jubilación en varios países europeos aumentó significativamente durante este período.

Bulgaria se lleva la corona, con un aumento del 13,26%, y la edad de jubilación de hombres y mujeres pasó de 56 años en 2000 a 63 en 2020. Estonia ocupa el segundo lugar, con un aumento del 11,93%, pasando de 58 en 2000 a 65 en 2020. Letonia le sigue de cerca, pasando de 59 en 2000 a 65 en 2020.

Otros países de Europa central y oriental, como Hungría, Rumanía y Eslovenia, también están más abajo en la lista. Sin embargo, los países de Europa occidental también se han visto significativamente afectados: Portugal registró un aumento del 7,92% en la edad de jubilación, y los Países Bajos, un aumento del 7,65%.

Los europeos del Este se jubilan a una edad más avanzada

Un portavoz de AgeCalculator.com dijo en un comunicado de prensa: "La tendencia al aumento de la edad de jubilación en muchos países refleja una compleja interacción de varios factores. Algunos de ellos incluyen la prolongación de la esperanza de vida de las personas, que ha aumentado, gracias a los avances médicos, y a las presiones económicas que se traducen en que las personas no pueden jubilarse cómodamente debido al aumento del costo de la vida y a los cambios demográficos, como la disminución de las tasas de natalidad y el envejecimiento de la población".

"Es interesante ver cómo los datos muestran que los países europeos se encuentran entre los que tienen una edad de jubilación en constante aumento, centrándose especialmente en los países de Europa del Este, como se muestra entre los 10 principales".

"El primer país de Europa occidental es Portugal, seguido de los Países Bajos, que ocupan el octavo lugar, y tenemos que mirar aún más abajo, en el puesto 15, para encontrar otro país occidental, Italia".

A medida que aumenta la edad de jubilación, esto también ha arrojado más luz sobre otra cuestión clave: ¿cuánto tienen los europeos en ahorros para la jubilación?

¿Los europeos ahorran lo suficiente para la jubilación?

Hay varios factores que influyen en la cantidad de ahorros para la jubilación que pueden tener los trabajadores europeos, como el tipo de trabajo que tienen, los gastos, el país en el que viven, si su lugar de trabajo ofrece un plan de pensiones ocupacional y si también tienen un plan de pensiones personal.

En 2017, el Schroders Global Investor Study, en el que se encuestó a unas 22.000 personas en todo el mundo, descubrió que ni siquiera los inversores establecidos ahorraban lo suficiente para la jubilación, y que los europeos ocupaban el último lugar de la lista.

En aquel momento, los europeos ahorraban casi el 9,9% de sus salarios para la jubilación, los asiáticos ahorraban el 13% y los inversores de las Américas ahorraban el 12,5% de sus salarios para la jubilación.

Lesley-Ann Morgan, directora de jubilación de Schroders, dijo en su sitio web: "Es bien sabido que las personas no ahorran lo suficiente para la jubilación, pero este estudio demuestra que incluso quienes ya son inversores establecidos no ahorran suficiente dinero".

También hay un mensaje contundente de quienes ya han ahorrado: "Ojalá hubiera ahorrado más".

Y añadió: "El estudio muestra que los inversores de todo el mundo solo ahorran el 11,4% de sus ingresos, pero afirman que quieren jubilarse a los 60 años. Nuestro análisis muestra que una persona que empezó a ahorrar para la jubilación a los 30 años probablemente necesite ahorrar un 15% o más durante un año si quiere jubilarse con el 50% de su salario".

Cuando llegue 2023, las cosas siguen pareciendo un poco sombrías para los pensionistas europeos, ya que más de un tercio de los europeos siguen sin ahorrar para la jubilación, según una encuesta realizada por Insurance Europe entre 16.000 personas de 15 países europeos. Esta cifra se situó entre el 44% de las mujeres y el 34% de los hombres que respondieron.

No solo eso, sino que el 40% de los encuestados también ha revelado que el clima económico actual, debido al aumento de la inflación, el coste de la vida y la incertidumbre económica, ha erosionado la cantidad que invertían en sus fondos de pensiones.

Las respuestas variaron según el género, la edad, el estado civil, el empleo y el nivel de educación. Alrededor del 35% de los que dijeron que no estaban ahorrando trabajaban por cuenta propia, mientras que el 31% trabajaba en el sector privado y el 32% en el sector público. El 64% restante estaba desempleado.

El nivel de ahorro dependía de los niveles educativos anteriores

El 51 por ciento de los encuestados que no ahorraban dijeron que tenían un nivel educativo bajo, mientras que el 43% tenía un nivel educativo medio y el 37% tenía un nivel educativo alto. Alrededor del 45% de las personas solteras no ahorran, mientras que el 32% de las personas casadas no ahorran. Y el 41% de los viudos también dijeron lo mismo, al igual que el 45% de los encuestados divorciados.

PUBLICIDAD

Nicolas Jeanmart, director de seguros personales y generales de Insurance Europe, afirmó en su sitio web: "Necesitamos que nuestros sistemas de pensiones sean adecuados para su propósito y para el futuro, garantizando que todos tengan una buena calidad de vida durante la jubilación".

"La realidad es que, teniendo en cuenta el complejo panorama actual, las personas tendrán que ahorrar más para la jubilación, pero no todo el mundo tiene suficiente dinero para hacerlo. La industria se compromete a desempeñar su papel para aumentar la protección. Los responsables políticos también desempeñan un papel clave. Nuestras recomendaciones políticas, basadas en los resultados de la encuesta, identifican algunas maneras de avanzar".

Entonces, ¿cuánto necesitan realmente los europeos para jubilarse?

Según GoBankingRates, los ahorros para la jubilación en el norte de Europa rondan en promedio los 100.000 euros, mientras que las personas de Europa occidental, incluido el Reino Unido, tienden a ahorrar entre 50.000 y 150.000 euros. En el sur de Europa se ahorra mucho menos, con una media de entre 20.000 y 70.000 euros ahorrados para la jubilación.

La cantidad que necesita para jubilarse en Europa varía significativamente de un país a otro, y los países de Europa occidental son significativamente más caros que los de Europa del Este.

Es posible que algunos europeos planeen abandonar el continente por completo y establecerse en otras partes del mundo, como el sudeste asiático y el Caribe, donde sus ingresos ahorrados para la jubilación pueden durarles mucho más.

PUBLICIDAD

Entre medio y un millón para vivir cómodamente durante la jubilación

Sin embargo, para quienes piensan quedarse en casa durante sus años de jubilación, Loretta Kilday, portavoz de Debt Consolidation Care, estima que un mínimo de entre 500.000 y 1 millón de dólares (entre 467.000 y 934.415 euros) debería bastar para vivir cómodamente durante la jubilación.

Según informa Yahoo Finance, ella afirma: "Los países más caros, como Suiza o los países escandinavos, pueden necesitar más de 1 millón de dólares, mientras que Portugal, España o Europa Central y Oriental pueden necesitarse con entre 500.000 y 750.000 dólares.

"Mantén un fondo de emergencia que cubra de seis a 12 meses el total de gastos de manutención, en caso de que surjan gastos médicos inesperados, necesidades familiares, etc. Manténgalo líquido y accesible".

"Es fundamental contar con suficiente liquidez para emergencias y gastos inesperados. Es fantástico disponer de fondos discrecionales para viajes y ocio, pero son secundarios para lo esencial".