El presidente Donald Trump asiste a un evento de la Comisión 'Make America Healthy Again' en la Sala Este de la Casa Blanca, el jueves 22 de mayo de 2025, en Washington. - Derechos de autor Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Derechos de autor Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.