Así difieren las citas en los diferentes países de Europa

¿Coquetear con un finlandés? Hay que prepararse para muchos silencios incómodos. Sin embargo, en la sexualmente liberada Islandia te encontrarás con una respuesta mucho más directa a cualquier insinuación de rollo de una noche, y posiblemente te conviertas en un Kviðsystur o Kviðmágar (palabras para describir a dos personas que se han acostado con ).

Estas diferencias culturales en las citas en Europa se han convertido en una obsesión para la creadora de contenidos Marina Iakovleva, nacida en Moscú de padres de nacionalidad rusa y ucraniana y criada en Toronto desde los 12 años.

En 2013, Iakovleva fundó Dating Beyond Borders, un canal de YouTube con 623.000 suscriptores y un total de 184.619.805 visitas que se centra en las tendencias de las relaciones en todo el mundo.

"Cuanta más experiencia tenía saliendo con hombres de distintos países, más me fascinaba el concepto", dice Iakovleva, que estaba dando clases en Panamá cuando se le ocurrió la idea de empezar a entrevistar a gente de todo el mundo sobre sus opiniones acerca del sexo, la lengua y el amor.

"Anduve a tientas durante un tiempo sin mucho éxito. Fue cuando me despidieron del trabajo (como docente) cuando dediqué todos mis días a hacer realidad el canal".

Aunque YouTube está repleto de vídeos de viajes que muestran comida, arte, áticos de lujo y mucho más, Iakovleva se había dado cuenta de que a menudo faltaba un elemento cultural en este tipo de contenidos: las citas.

Tanto si se trata de una aventura como de algo más duradero, la conexión con otras personas es una parte esencial de las experiencias de muchos viajeros (y, cada vez más, nómadas digitales) en el extranjero.

"El amor es el amor, pero las diferencias culturales pueden romper una relación, sobre todo si no se comunican", dice Iakovleva.

Muchos de sus vídeos se centran en estereotipos culturales representados en sketches para crear humor y una mayor capacidad de relacionarse (por ejemplo, You Know You're Dating a French Woman When...), pero otros, como Single's Guides, adoptan un enfoque más documental, entrevistando a varios lugareños para hablar sobre sus hábitos de relación. El más popular de esta serie es Islandia, que casualmente es un gran aficionado al sexo casual.

El contenido de Iakovleva también su ha subido en otras plataformas como Instagram y TikTok (1,4 millones de "me gusta"), donde el ángulo centrado en la identidad resuena entre los seguidores que buscan debatir sobre sus experiencias sentimentales.

En el proceso de creación de todo este contenido, Iakovleva se ha convertido en una especie de experta en el tema de lo que se debe y no se debe hacer en las citas, especialmente en Europa, e incluso ha escrito un libro titulado Sex Before Coffee: A Guide to Dating in Scandinavia ("Sexo antes del café: Una guía para las citas en Escandinavia").

Estos son sus consejos para evitar posibles conflictos culturales durante el cortejo.

Países Bajos

Canvas Un canal en Holanda, perfecto para recordar todos los fracasos románticos

Ser directo

"Si un holandés tiene una opinión, no se anda con rodeos (¡todo lo contrario que los británicos, que a menudo necesitan unas 10 frases para ir al grano!)".

Valoran la autenticidad

"Los holandeses también creen que una de las características más necesarias es tener los pies en la tierra, ser genuino y real".

Francia

Canvas La torre Eiffel siempre tiene que aparecer

Voulez-vous un rendez-vous?

En Francia no existe la palabra "cita". Lo más parecido es rendez-vous, que también puede traducirse como cita formal o encuentro no romántico..

Mantenerse elegante

"Los franceses tampoco acostumbran a sentarse y hacer entrevistas (las aplicaciones de citas han cambiado un poco esta situación)", dice Iakovleva, y subraya que los encuentros en grupo son habituales y que las citas son mucho más informales.

"Hay menos reglas y etiquetas (p. ej., en la tercera cita tenemos sexo, hablemos), y se trata más de ver si uno se siente atraído por el otro y dejarse llevar".

Pero no demasiado casual

"No hay que vestir demasiado informal en Francia (depende de la región, por supuesto, ya que el norte de Francia es un poco más informal), pero en general una apariencia sofisticada y elegante es clave".

Reino Unido

Cerveza y algo de juerga en un pub británico Canvas

El humor lo es todo

"Si hay una palabra que hay que tener en cuenta a la hora de salir con una británica, es 'banter' (bromas)", dice Iakovleva; 'banter' es la jerga británica para referirse a los comentarios jocosos que se lanzan alegremente entre amigos.

"Si te preguntas cómo ligar con una chica británica, olvídate de los piropos y opta por el humor. Si un británico te toma el pelo, puede que sea porque le gustas. El juego, el sarcasmo y el humor sirven para crear compenetración y una conexión entre las personas".

Alemania

Canvas Un neón nocturno con el nombre de la capital alemana

Nada de juegos amorosos

"Los alemanes son pragmáticos y prácticos, y prefieren sopesar la situación en lugar de dejarse llevar por sus sentimientos. No se andan con rodeos y prefieren ser honestos y directos con sus intenciones".

Respetar los límites

"Los alemanes prefieren tomarse su tiempo para construir una relación en lugar de precipitarse. Ten en cuenta que los alemanes valoran mucho su intimidad y su espacio personal, por lo que no serán tan abiertos sobre su vida personal y sus sentimientos como en otros países."

Finlandia

Chicos tímidos

"Si tienes una cita con un finlandés (sobre todo con un hombre), prepárate para mucho silencio. El silencio sólo es incómodo para ti y no para el finlandés, ya que ellos pueden sentarse cómodamente en él", dice Iakovleva.

"Como los finlandeses y los suecos no son conversadores natos, es posible que tengas que iniciar la conversación mucho más de lo que estás acostumbrado. Ya sea haciendo preguntas o hablando de ti mismo y esperando que tu cita se abra".

Poder femenino

"En Finlandia reina la igualdad, y apenas hay roles de género. A menudo son las mujeres las que llevan la voz cantante: pueden acercarse y enviar mensajes de texto al chico primero, y los hombres finlandeses prefieren esa asertividad".

Portugal

Amar Lisboa es fácil, pero ¿amar dentro de Lisboa? No tanto Canvas

Despacio

"Portugal es ahora popular por ser el centro neurálgico de los nómadas digitales, pero en el fondo sigue siendo un país muy tradicional".

"Llevo casi dos años viviendo allí, y la primera vez que llegué y empecé a preguntar a la gente sobre el mundo de las citas, los portugueses me contaron que, al ser un lugar tan conservador, el mundo de las citas es bastante complicado."

Lisboa, por ejemplo, sigue teniendo mentalidad de pueblo. La gente habla, y a las mujeres portuguesas les preocupa el estigma de quedar mal o que sus amigos cotilleen, así que dificultan mucho que los chicos se acerquen a ellas y les hacen "pasar por el aro".

En general, sin embargo, la gente se toma las cosas con calma y puede llevar más tiempo conseguir algo serio (esto depende de si se trata de una ciudad más grande o de un pueblo, por supuesto)

España

Sólo algunas personas salen de fiesta (esperemos que todo ese confeti no acabe en sus bebidas). Canvas

¡Más pasión!

"Muy liberados sexualmente, los españoles no tienen miedo a ser desenfadados y a disfrutar del sexo casual. La pasión, el afecto físico, ser muy sociable y salir (¡hasta muy tarde!) es una parte importante de la cultura.

La mayoría de los españoles no tienen problema en decir lo que piensan sin mucho filtro y las mujeres españolas son muy independientes."

Escandinavos (suecos, noruegos y daneses)

El sexo primero, la relación después

"Los escandinavos son muy liberales en lo que se refiere al sexo. Hablan abiertamente de ello desde la infancia, se les anima a salir y tener una vida sexual sana, y el ambiente para ligar es enorme en los tres países."

Roles de género anticuados, deshazte de ellos

"Si estás acostumbrado a invitar a copas en el bar a las mujeres que te gustan, puede que en Escandinavia no funcione tan bien. Como ya hemos dicho, a las mujeres escandinavas no les gusta deber nada ni quieren que las compren. No aceptarán la copa a menos que les gustes y lo más probable es que se ofrezcan a invitarte a otra si es así.

A los hombres escandinavos también les pone más la independencia y la autosuficiencia. No querrán ser tu noche de brillante armadura: quieren ser compañeros de equipo".

Sé humilde

"En todos los países nórdicos está prohibido presumir. Sé realista y no exageres. No te pases con los cumplidos, ni con los gestos, y no hagas el 'macho' (esto también vale para Holanda y Alemania)".