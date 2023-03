¿Qué país ha ganado más Óscar a Mejor Película Internacional?

Este año, cuatro películas europeas (belgas, alemanas, irlandesas y polacas) y una argentina han sido nominadas al Óscar a la mejor película en lengua extranjera en los premios de la Academia estadounidense. Retrocedamos en la historia de los Óscar para ver qué países han tenido más éxito.

Italia es el país que más premios ha recibido. Aunque solo una película italiana ha ganado el Óscar este siglo (La gran belleza 2014) durante la época dorada del Cinema Italiano siempre fueron las grandes favoritas y en total el país del sur de Europa recogió 14 premios de 32 nominaciones.

La excepción francesa

Francia le pisa los talones a Italia con más nominaciones (41), pero sólo triunfa en 12 ocasiones. Hace tres décadas que la industria cinematográfica francesa no vive una noche de gloria, ya que la última película reconocida fue Indochine, en 1993.

Japón ocupa el tercer puesto, con cinco galardones, los dos últimos en 2009 y 2022. Los tres primeros se concedieron en los primeros años de la historia de los Óscar.

Y el Óscar es para...

El Óscar a la Mejor Película Internacional, tal y como es ahora, se concede desde 1956, pero originalmente en 1947 era un premio honorífico.

Fue elegida por la Junta de Gobernadores de la Academia sin otras películas nominadas en competición. A lo largo de su carrera, la junta otorgó cuatro premios a Italia, Francia y Japón ganaron tres cada uno, con una coproducción franco-italiana premiada en 1950.

En el vídeo, dos países europeos celebran que su película ha sido galardonada cuatro veces: España y Dinamarca. En total, 20 películas españolas han sido nominadas, frente a 14 danesas.

Suecia es especial, ya que el mismo director, Ingmar Bergman, ganó el premio tres veces. Para ponerlo en perspectiva, ha obtenido 10 en la competición, mientras que toda la industria cinematográfica del país ha recibido 16 nominaciones al Oscar en esta categoría.

Las películas rusas han reunido cuatro Oscar a la mejor película extranjera, tres son de la época soviética

Películas extranjeras ganadoras en la categoría de Mejor Película

Sólo dos películas extranjeras de habla no inglesa han triunfado en la categoría de Mejor Película. 'The Artist' en 2012, una película francesa principalmente muda, por lo que la película surcoreana 'Parásito' hizo historia al ganar el premio en 2020, como la primera ganadora de habla no inglesa.

Este año, la película alemana contra la guerra "Sin novedad en el frente occidental" puede hacer historia y no sólo desde el punto de vista del idioma. En 1930, la primera película basada en la novela de Erich Maria Remarque del mismo título recibió el Oscar a la mejor película.