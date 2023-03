¿Cuáles son los nombres de niño y niña más populares en Europa?

¿Es Oliver el nuevo Lucas? ¿Isabella supera ahora a Hanna? Euronews ha consultado a varios institutos de estadística para saber cuáles son los nombres más populares en toda Europa.

Los nombres que se ponen a los recién nacidos hablan de las sociedades en las que crecerán, con nombres que reflejan tanto tradiciones muy arraigadas como tendencias actuales.

Muchos sitios web se especializan en orientar o inspirar la elección de los padres, y todos ellos se basan a menudo en fuentes similares: las oficinas nacionales de estadística, que enumeran los primeros nombres inscritos cada año en los registros civiles.

Todos los Estados miembros de la UE los publican, salvo Alemania, donde no existe un censo nacional de nombres de pila. En cuanto a Grecia y Chipre, los datos datan del censo de población de 2011, mientras que los de Rumanía no tienen fecha y su instituto de estadística no respondió a nuestras peticiones de aclaración.

Euronews Cultura ha consultado uno por uno a estos institutos de estadística para elaborar el mapa oficial de los nombres de pila más populares en 2021* en la UE.

Los más populares en los Estados miembros de la UE, Noruega, Suiza, Inglaterra y Gales en 2021

Para los chicos, Noah es el nombre de pila más común.

Encabeza la lista en seis países, casi todos fronterizos entre sí: Alemania, Bélgica, Países Bajos y Suecia, pero también Suiza e Inglaterra y Gales juntos.

Otros dos nombres llevan en más de un país: Jakub en la República Checa, Noruega (Jakob) y Eslovaquia, mientras que George es el nombre más dado en Grecia y Bulgaria, con variantes locales (Georgi / Georgios).

Nombres de niña más populares en los Estados miembros de la UE, Noruega, Suiza, Inglaterra y Gales en 2021

En el caso de las niñas, María es el nombre más popular en la mayoría de los países.

Cuatro países dispersos -Bulgaria, Chipre, Finlandia y Portugal- son los que han visto nacer más Marías.

A estos países hay que añadir Grecia, con María, y Rumanía, con el nombre compuesto Ana-María.

Luego vienen Emma en Luxemburgo, Malta y los Países Bajos (y Ema en Eslovaquia); Mia, el nombre más popular en tres países: Croacia, Estonia y Suiza; y Sofija en Letonia y Lituania.

Si ampliamos la lista a la ciudad rusa de Moscú, encontramos una variante de Sophia encabezando la lista para niñas. Para los chicos, Alexander sigue siendo el nombre más popular de los últimos 30 años, con la excepción de Artem en 2012.

Los nombres más comunes en Europa

Es difícil definir el nombre que se da al mayor número de bebés en la Unión Europea.

Los distintos institutos nacionales de estadística no facilitan los mismos datos. Van desde los 1.625 nombres con el número de nacimientos en Bélgica hasta sólo los 5 primeros (sin el número de nacimientos) en Grecia.

Otra dificultad es la variación de la grafía de un mismo nombre de un país a otro, incluso dentro del mismo país en algunos casos, como Alexander, Aleksander, Alexender o Jasmine, Yasmina, Jasmin, Yasmeen.

Por otra parte, es posible contar el número de veces que un nombre aparece en las listas oficiales de todos los países observados (Unión Europea, Noruega, Suiza, Inglaterra y Gales).

Euronews recopiló las grafías de un mismo nombre de pila y contó el número de veces que aparecía en las listas, con el fin de establecer cuáles son los nombres de pila más recurrentes en Europa.

Como cada variante se cuenta por una aparición, un nombre de pila puede aparecer más veces que países. Este es el caso de los dos nombres de pila más comunes para cada sexo: Lucas aparece 42 veces con todas sus variantes, y Sofía aparece 56 veces con sus distintas grafías. Hemos mantenido la grafía más común en nuestra lista de nombres de pila.

Entre los chicos, destacamos la gran recurrencia del nombre Mateo. Debido a diferentes variantes a pesar de una raíz común (Matteo, Matias, Mattia, Matthew, Matej, Matti, Mats, Matwij, Mattis, Matto, Mattes, Matt, Mathieu, Matas), el nombre tiene 101 apariciones.

Esta es la lista de los 10 nombres de niño más comunes en Europa:

Lucas - 42 Alexander - 30 Oliver / Olivier - 23 Mohammed - 22 Noah - 21 Elias - 21 Matteo - 20 Gabriel - 18 Daniel, Liam, Benjamin - 17 Ryan, Martin, David, Leo, Adam, Theodor, Viktor - 16

Esta es la lista de los 10 nombres de niña más comunes en Europa:

Sofia - 56 Hanna - 51 Maria - 34 Isabella - 33 Amelia - 30 Jasmina - 29 Emma - 27 Emilia - 27 Sara - 26 Elisabeth - 25

Los 10 nombres de bebé más populares para niños y niñas por país

A excepción de Grecia, Euronews ha podido obtener los 10 nombres más populares en cada país.

Los nombres más "originales" suelen ser los menos comunes en el listado de nombres más usados. En la lista observamos que triunfan los nombres más clásicos.

Es difícil encontrar entre los cien más populares nombres como Cézanne, Toulouse, Heaven, Castor, Mon, Fré, Fé o Africa. Aunque al observar la lista vemos que están ahí.

Otra tendencia en las listas son las abreviaciones o diminutivos que se han acabado convirtiendo en nombres reales. Por ejemplo, Tom o Sam para chicos, o los diminutivos para chicas, muy utilizados pero menos conocidos, como Isa o Flo.

A veces, estos diminutivos se escriben de forma poco habitual, para desligarse del nombre del que derivan, como Jaxx o Jax como diminutivo de Jackson.

Algunos nombres compuestos también se atreven con combinaciones poco convencionales, como Billie-Lou, o los checos Rosie Elaine Antoinette, Oliver Kai o Daniel Raymond. Sin embargo, los nombres compuestos siguen siendo poco frecuentes en la mayoría de las listas de nombres de pila, excepto en la República Checa.

Por último, no son muy populares los nombres unisex, que valen tanto para chica como para chico. Sólo cuatro de los treinta países estudiados tienen nombres así. Hay seis en la República Checa (Alex, Eda, Michaela, Misheel, Nikol, Šanel), cinco en Alemania (Elia, Isa, Janne, Mika, Toni), dos en Francia (Camille y Charlie) y uno en Polonia (Ilia).

Países Bajos tiene preferencia por los nombres cortos (cuatro letras para los niños, cinco para las niñas), mientras que Grecia, Italia y Chipre prefieren los nombres largos (ocho o siete para los niños, seis o siete para las niñas).

Los datos son de 2021, excepto para los siguientes países:

2011: Grecia y Chipre.

2019 : República Checa.

2020 : Letonia.

1er semestre de 2022 : Polonia.

2022 : Lituania.

Sin fecha: Rumanía.