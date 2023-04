Con la coronación del Rey Carlos III a la vuelta de la esquina, las opiniones respecto al mismo son diversas en este país, y si bien son muchos los que esperan con ansias la celebración, también los hay totalmente contrarios a la misma. El grupo antimonárquico británico Republic auna a muchos de ellos, y recientemente ha acusado a la BBC de falta de imparcialidad en la cobertura de este evento.

Republic, que se declara partidario de "la abolición de la monarquía y la sustitución del rey por un jefe de Estado democráticamente elegido", acusa a la cadena de no exigir responsabilidades a la monarquía. El grupo ha enviado una carta a David Jordan, director de normas editoriales y políticas de la BBC, en la que afirman que la queja es "especialmente urgente a la luz de la próxima coronación". Republic acusa igualmente a la BBC de no "dar voz a un equilibrio razonable de opiniones sobre el tema".

El director ejecutivo de Republic, Graham Smith, afirma en la carta que "las pruebas sugieren que la BBC no sólo no es imparcial, sino que no hace ningún intento de ser imparcial o equilibrada y, lo que es más chocante, confabula abiertamente con el palacio en su cobertura".

"Debería ser motivo de profunda vergüenza para todos los implicados que, en lugar de una información tan intrépida, tengamos una cobertura insípida, vacua y deshonesta de una BBC temerosa del oprobio público y de la influencia de palacio".

La carta hace referencia a una reciente encuesta de YouGov que revela que la mayoría de los británicos no estaban interesados en la coronación. En la encuesta realizada este mes a más de 3 000 adultos, el 35 % dijo que "no le importaba mucho" el acontecimiento, y el 29 % dijo que no le importaba en absoluto.

Protesta "Not my king" de Republic, marzo de 2023 AFP

"Una encuesta reciente de YouGov mostró que sólo el 15 % del público está entusiasmado con la coronación, y la mayoría no está interesada. La cobertura de la BBC sugerirá lo contrario", afirma Smith.

"El apoyo a la abolición de la monarquía ha subido por encima del 30 % y el apoyo a la monarquía entre los menores de 40 años ha caído por debajo del 50 %. Sin embargo, nada de eso se refleja en la cobertura de la BBC".

En respuesta, un portavoz de la BBC aseguró que "creemos que nuestra información es justa y debidamente imparcial, y BBC News siempre busca reflejar una gama de puntos de vista en nuestra cobertura Real".

#NotMyKing

El grupo antimonárquico Republic pide el fin del sistema de monarquía constitucional del Reino Unido y considera que los cargos públicos hereditarios van en contra de todo principio democrático.

El movimiento ha cobrado fuerza desde la muerte de la reina Isabel II, y el hashtag #NotMyKing ha estado circulando por las redes sociales desde entonces.

Republic se fundó como grupo de presión en 2006 y es organización miembro de Common Cause —la alianza de movimientos republicanos de la Commonwealth—, así como de la Alianza de Movimientos Republicanos Europeos, con sede en Estocolmo. Actualmente está dirigido por Peter Cafferkey.

El grupo ya protestó contra la boda real del príncipe Guillermo y la princesa Catalina en 2011 y contra la del príncipe Harry y Meghan Markle en 2018.

Tras la muerte de la reina, se colocaron vallas publicitarias antimonárquicas en 18 pueblos y ciudades del Reino Unido y en varios distritos de Londres. Cada una de las vallas mostraba el hashtag #NotMyKing junto a una imagen del rey Carlos, una iniciativa que coincidió con el llamamiento de crowdfunding de Republic. En octubre de 2022, el grupo declaró que su número de miembros crecía rápidamente y que se esperaba que sus ingresos alcanzaran un cuarto de millón de libras en 2022.

El grupo también ha llevado a cabo protestas que incluyeron abucheos al rey Carlos y a la reina Camilla el mes pasado, así como una protesta antimonárquica en Londres, cerca de la Abadía de Westminster, con motivo del Día de la Commonwealth, la celebración anual de la Mancomunidad de Naciones desde 1977.

El grupo portaba pancartas en las que se leía "No es mi rey", "Abajo la Corona" y "Familia Real racista".

Una manifestante muestra una pancarta durante la protesta de marzo de 2023: "Familia Real racista" AFP

La República tiene previsto protestar el día de la coronación en la Abadía de Westminster, el 6 de mayo. Su página web ofrece diversos artículos para protestar, así como un compromiso en el que afirman que "este es el momento de hacer nuestra objeción alta, visible e imposible de ignorar".

Republic ha establecido una ruta para la protesta y pide a quienes se unan a ellos que vistan de amarillo y que, en caso de llevar su propia pancarta, que sea "con texto negro sobre fondo amarillo".

Según los informes, Republic espera la asistencia de más de mil personas a la próxima protesta.