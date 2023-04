Por Euronews

A poco más de una semana de la ceremonia de coronación del rey Carlos III, los fans de la monarquía británica calman su ansiedad entre souvenirs con la imagen del nuevo monarca, en pleno proceso de consolidación y acercamiento a sus súbditos.

Se espera que el incremento de turistas anime un sector muy golpeado por la pandemia.

"Para la coronación, así al menos cuando volvamos a Sudáfrica el domingo podremos verlo y tomar un té", cuenta una turista sudafricana.

"Últimamente me he dado cuenta de que no sólo vienen turistas, como la gente que trabaja cerca, en las oficinas o los propios londinenses vienen a la tienda solo a comprar las cosas de la coronación", comenta el encargado de una tienda de recuerdos.

La gira de la pareja real

Mientras llega el gran día, la pareja real está de gira por el país. Este miércoles Carlos y Camila visitaron Liverpool, donde asistieron a la ceremonia de hermanamiento de la biblioteca local con la de Odesa, en Ucrania. También se subieron al escenario donde se celebrará el festival de Eurovisión dentro de dos semanas.

Se calcula que la organización de la coronación podría costar más de ciento diez millones de euros. Además, la declaración como día festivo el 8 de mayo supondrá una jornada de pérdida de productividad.