Waters aprovechará un concierto en Londres para estrenar sus regrabaciones del álbum seminal de Pink Floyd "The Dark Side of the Moon", un retoque del icónico disco que saldrá a la venta el 6 de octubre y se interpretará el 8 de octubre.

El ex bajista de Pink Floyd, Roger Waters, ha anunciado un nuevo espectáculo en el London Palladium.

Parece lógico. Para los que no se han inmutado por las polémicas que han rodeado los últimos conciertos de Waters, esta noticia resulta normal.

Sin embargo, Waters aprovechará este evento para estrenar sus regrabaciones del álbum seminal de Pink Floyd "The Dark Side of the Moon", un retoque del icónico disco que saldrá a la venta el 6 de octubre y se interpretará el 8 de octubre.

El LP de remezcla en solitario, titulado "The Dark Side of the Moon Redux", da un nuevo giro al clásico de 1973 y coincide con el 50 aniversario del original. Ningún otro miembro de la emblemática banda de prog-rock (el rock progresivo) ha trabajado sobre él. En el próximo concierto de Londres, Waters no aparecerá con ninguno de sus antiguos compañeros de formación debido a antiguas rencillas con el líder David Gilmour. En cambio, lo acompañarán el bajista Gus Seyffert, el batería Joey Waronker y el guitarrista Jonathan Wilson. Todos ellos contribuyeron al álbum de remezclas.

En cuanto a los motivos que han llevado al cantante de 79 años a volver a grabar, Waters declaró que el "El 'Dark Side of the Moon' original parece en cierto modo el lamento de un anciano sobre la condición humana".

"Pero Dave, Rick, Nick y yo éramos muy jóvenes cuando la hicimos, y cuando miras el mundo que nos rodea, está claro que el mensaje no ha calado. Por eso empecé a considerar lo que la sabiduría de una persona de 80 años podría aportar a una versión remezclada", prosiguió.

Aunque nos reservaremos el derecho a opinar hasta la publicación del álbum completo en octubre, el single principal, "Money" (versión 2023), ya está a la venta. La versión más optimista de la grabación original se ha transformado en un nuevo tema acústico.

La hemos escuchado y... digámoslo así: Cuando Miguel de Cervantes escribió "Donde hay música, no puede haber mal", esta versión de 'Money' te hace querer localizar el lugar de descanso final del célebre escritor español, poner la grabación original de 'The Dark Side of the Moon' sobre su lápida y susurrar una oración silenciosa agradeciendo a cualquier deidad de tu elección que no tuviera que ser sometido a esta parodia sangrante para los oídos.

No se trata de odiar las versiones. Algunos discos y canciones podrían beneficiarse de una remezcla. Tampoco se trata de proteger hasta el extremo canciones supuestamente sacrosantas de lo que es un álbum icónico. Ni siquiera es el mejor disco de Pink Floyd. Ese título pertenece a "Animals" o a "Wish You Were Here".

En realidad, se trata de anhelar la dulce liberación de la sordera al escuchar cómo un artista antaño talentoso ha destrozado una canción clásica de un disco con enorme influencia. Porque no nos andemos con rodeos: 'Money' Redux es basura.

Los primeros segundos eran prometedores: una versión más lenta, despojada y blues y que podría haber funcionado. Después de todo, Waters ha afirmado que su álbum regrabado no sustituye al original, a diferencia de los álbumes también remezclados de Taylor Swift. Se trata de una revisión que tenía cierto sentido sobre el papel si se tiene en cuenta que los mensajes políticos y emocionales del álbum de 1973 siguen resonando hoy en día. ¿Por qué no renovarlos y añadirles una dimensión más temperamental?

Pero entonces llegaron las voces y se reveló la naturaleza efectista del proyecto. Todo parece una parodia superficial de Tom Waits, con Waters imitando a la leyenda de voz grave y su universo oscuramente teatral.

Por supuesto, no es justo juzgar esta nueva versión basándose en la original. Waters cumple 80 años en septiembre y su voz ha envejecido. Y, siendo todo lo generoso que se puede ser, nadie puede acusar a Waters de hacer aquí un facsímil fácil. Pero cuando se trata de los segmentos deprimentes y odiosos en los que recita "poesía" en un intento de superar a Cohen Leonard, y dice frases como "Bienvenido al infierno", hay que tomárselo al pie de la letra.

Esto es el infierno musical. No se ha añadido nada a los temas de la canción. Si acaso, se ha retractado mucho. Si el "Money" original era una declaración sobre el capitalismo, esta revisión superflua hace que uno quiera abrazar a aquellos de la libre empresa y celebrar el individualismo desenfrenado y despiadado en el núcleo del mercantilismo de los peces gordos. Cualquier cosa con tal de no tener que volver a escuchar 'Money' Redux.

Los fans de Pink Floyd no se merecen esto. Ningún oído funcional necesita esto. Y en cuanto al valiente cachorro del videoclip, rezad por su alma. No va a salir ileso de esto.

Roger Waters estrenará "The Dark Side Of The Moon Redux" en directo en el London Palladium el 8 de octubre, dos días después del lanzamiento del álbum. Como puedes adivinar, no haremos cola para conseguir entradas.