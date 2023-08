Es uno de los mayores acontecimientos culturales de Hungría y el cartel de este año es impresionante. Estas son las siete actuaciones que no debe perderse.

El Festival Sziget comienza este viernes y tiene lugar en la Isla de Óbuda de Budapest, también conocida como la Isla de la Libertad, que se convierte en el escenario de los festejos, que duran seis días.

Sí, seis días dan para mucho, con cientos de conciertos y actuaciones en más de una docena de escenarios. Para ayudarle a elegir, una intrépida selección del equipo de Euronews Cultura, amante de la música, ha seleccionado siete actuaciones que no debería perderse del impresionante cartel de este año.

Y para simplificarle las cosas, hemos ordenado nuestra selección según el calendario.

No diga que no le invitamos.

Bonobo

Bonobo Balazs Mohai/AP

Tocan el jueves 10 de agosto en FreeDome

Si se dirige a la "Isla de la Libertad" en busca de pulsantes líneas de bajo perfectamente entrelazadas con interludios orquestales y grooves orgánicos, su búsqueda termina nada menos que con el maestro DJ y productor británico Simon Green, más conocido por su nombre artístico, Bonobo. Tras el triunfo de su séptimo álbum de estudio, " Fragments ", que fue aclamado por todo el mundo, Green es indiscutiblemente uno de los artistas más respetados en el ámbito de la música de baile, y con razón. Los ravers de Sziget pueden esperar de Green y su grupo una clase magistral de música catártica y desafiante. Theo Farrant

Loyle Carner

Loyle Carner Getty

El viernes 11 de agosto en FreeDome

Una de las actuaciones imprescindibles del festival Sziget de este año es la del extraordinario rapero londinense Loyle Carner. Conocido por sus letras poéticas y de concienciación social, combinadas con una ejecución suave y sin esfuerzo sobre ritmos jazzísticos y conmovedores, es innegablemente uno de los talentos más brillantes del Reino Unido. He tenido la suerte de verle dos veces el año pasado, y en ambas ocasiones se metió al público en su palma de la mano. No es difícil enamorarse rápidamente de él. Desde sus encantadoras anécdotas personales hasta las serendípicas interacciones con el público, su carisma y energía no se parecen a nada que haya visto antes en un artista. Les recomiendo encarecidamente que vayan a ver a esta leyenda en ciernes. TF

David Guetta

David Guetta Joel Ryan/Invision

Toca el sábado 12 de agosto en el Main Stage

Puede que David Guetta tenga 55 años, pero sus actuaciones en directo siguen siendo tan frescas y enérgicas como siempre. El DJ francés es uno de los imprescindibles de Sziget gracias a su dominio de la música house. Es un auténtico maestro del género, dejando que de la punta de sus dedos emanen ritmos palpitantes y melodías eufóricas. Conocido por su impresionante sinergia con el público y su capacidad para trascender las fronteras del género, no es de extrañar que Guetta siga en la cima de su carrera casi 40 años después de su primer disco. Sus fans de siempre dicen que es capaz de crear una experiencia verdaderamente eufórica y es famoso por sus múltiples bises, que dan al público justo lo que quiere. Si lo que buscas es ritmo en Budapest, Guetta todavía lo tiene. Saskia O'Donoghue

Arlo Parks

Arlo Parks Valentin Flauraud/Keystone via AP

Toca el domingo 13 de agosto en el Main Stage

Haga lo que haga este año, no se pierda a la cantautora británica Arlo Parks. Esta prodigio del pop ha publicado este año su segundo álbum, "Soft Machine", que es muy distinto de su debut Collapsed in Sunbeams, ganador del Premio Mercury. Este año, profundiza en el plano emocional y golpea con fuerza. La última vez que la vi en directo, empezó con una letra desgarradora: "Casi todos los que quiero han sufrido abusos / Y yo estoy incluida". Es cierto que no parece la canción más fácil de escuchar en el contexto de un vibrante festival de música, pero Arlo Parks tiene un talento único para tomar el pulso a las ansiedades y fortalezas de una generación. Su relajante voz hace que cada palabra suene a poesía y la pasión que desprende en el escenario es contagiosa. El espectáculo al que asistí invocaba una sensación de asombro que resultaba fascinante y, en última instancia, edificante. Envidio a quienes puedan verla este año en la "Isla de la Libertad". Y compadezco a los que decidan saltársela. David Mouriquand

Caroline Polachek

Caroline Polachek Robb Cohen/2022 Invision

Toca el lunes 14 de agosto en el Main Stage

En Euronews Culture no nos cansamos de Caroline Polachek. Mi estimado colega fue a verla al Primavera Madrid este año y, la verdad sea dicha, todavía estoy hirviendo de celos. Soy fan desde el álbum 'Pang' de 2019, con la poptastic 'So Hot You're Hurting My Feelings', y cada vez que veo clips de sus conciertos online, me quedo embelesada con su destreza vocal (¿cómo oscila así?) y sus sensuales movimientos de baile. Si eres asiduo a estas parroquias, sabrás que su nuevo álbum 'Desire, I Want To Turn Into You' ha sido nuestro segundo disco favorito del año hasta la fecha; nos ha sorprendido con ritmos trip-hop, glitches electro, instrumentaciones variadas, todo ello envuelto en un conjunto adictivo que, sin duda, será el mejor álbum pop de 2023. No dejes de verla en directo, será un momento pop, sexy e inolvidable del festival de este año. Ojalá fuera. DM

Hannah Grae

Hannah Grae YouTube - hannahgrae.lnk

Toca el martes 15 de agosto en FreeDome

Nunca he visto a Hannah Grae en directo. Pero me muero de ganas. Puede que su nombre aún no sea muy conocido, pero probablemente hayas oído hablar de ella por su versión melancólica al piano (y feminista) de 2021 del éxito de Aqua "Barbie Girl". Se hizo viral en TikTok, y aunque un sello de aprobación de esa plataforma en particular suele ser suficiente para que yo siga mi alegre camino y grite a algunas nubes como el viejo gruñón en el que me estoy convirtiendo poco a poco, me alegro de haberme quedado. Dejando a un lado el teléfono, la joven galesa de 20 años se metió en el estudio y presentó un prometedor álbum de debut, "Hell is a Teenage Girl". Presume de su afinidad con el pop-punk de los 90, y los fans de Bikini Kill y Paramore no necesitan buscar más. No puedo hablar por experiencia propia, pero tengo la sensación de que será un espectáculo animado y alegre. DM

Billie Eilish

Billie Eilish AP Photo/Lewis Joly

Toca el martes 15 de agosto en el Main Stage

Si todavía estás llorando por la canción de Billie Eilish en la película de Barbie, no te culpamos. What Was I Made For" de la cantante de 21 años se ha convertido en un clásico instantáneo, y es razón suficiente para verla actuar en Sziget. Eilish es conocida por sus canciones que traspasan géneros: ¿quién no ha bailado alguna vez "Bad Guy"? Pero hay muchas más razones que su estelar catálogo para ver a la cantautora estadounidense, sobre todo su voz etérea y sus canciones llenas de energía, que llevan al público a un viaje envolvente. Añádela a tu apretada agenda de festivales, si es que no está ya en ella. SO'D

El Festival Sziget 2023 comienza el jueves 10 de agosto y se prolongará hasta el martes 15 de agosto.