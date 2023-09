Los pubs británicos introducen el precio de la "hora infeliz"

Terribles noticias para los bebedores del Reino Unido. La mayor empresa británica de pubs está a punto de adoptar un sistema de precios por sobrecarga de trabajo, lo que significa que el precio de la bebida subirá en las horas más populares.

Stonegate Group, cuyas marcas incluyen Yates's, Be at one y Slug & Lettuce, ha anunciado que la política de aumento de precios se aplicará pronto en 800 de sus locales.

PUBLICIDAD

El sistema de precios dinámicos se pondrá en marcha cuando los bares sean populares y podría suponer una subida de 20 peniques (0,23 euros) en el precio de las bebidas. El sistema pretende compensar el aumento de los costes de personal y de licencias.

Los precios volverán a la normalidad en los momentos de menor afluencia. Se trata esencialmente de una hora feliz inversa, en la que en lugar de animar a la gente a acudir a los locales en los momentos más tranquilos, es un castigo por querer beber cuando todo el mundo lo hace.

Se teme que el aumento del precio de la pinta pueda causar enfado entre los clientes habituales de los bares, pero estas dos mujeres bromean en Londres. Joel Ryan/AP2008

El grupo Stonegate ha informado a los clientes del nuevo sistema mediante un "aviso policial". Pero seamos sinceros, esto no tiene nada de educado. En plena crisis del coste de la vida, un estudio revela que el 50% de los bebedores británicos tiene previsto limitar su gasto en alcohol.

La investigación de la marca británica de bebidas Gunner Cocktails afirmaba en enero que éste sería un "periodo difícil para muchas marcas de bebidas en el Reino Unido, ya que la confianza de los consumidores sigue alcanzando mínimos históricos".

El aumento de los precios ya ha sido un punto de discordia entre los consumidores. Desde los billetes de trenes privados del Reino Unido hasta la indignación que sintieron los aficionados a la música estadounidenses al intentar reservar entradas para Taylor Swift a través de Ticketmaster el año pasado; está establecido que la sobretarifa es una herramienta de mercado totalmente dedicada a no beneficiar al cliente.

Los medios de comunicación y los competidores del Grupo Stonegate lo han bautizado como la "hora infeliz".