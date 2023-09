"Esta puta mierda no habría ocurrido con Zelenski. Will Smith nunca habría dejado esa silla para ser parte de una violencia estúpida", afirma el ganador del Oscar Sean Penn en una nueva entrevista.

Sean Penn, ganador de dos Oscar, ha hecho algunas afirmaciones interesantes en una reciente entrevista sin pelos en la lengua con Variety.

PUBLICIDAD

Durante la promoción de su documental Superpower, que se estrenó a principios de este año en el Festival de Cine de Berlín y llega a Paramount+ el 18 de septiembre, Penn criticó a la Academia por no incluir al presidente ucraniano Volodimior Zelenski en la retransmisión de los Oscar.

"El productor de los Oscar pensó: 'Oh, no es lo bastante alegre'. Bueno, ¿adivina qué obtuviste en su lugar? Will Smith!", dijo Penn en la entrevista, refiriéndose a la infame bofetada de Smith contra el presentador Chris Rock poco antes de su discurso de aceptación como Mejor Actor.

"No conozco a Will Smith. Le vi una vez", continuó Penn. "Parecía muy simpático cuando le conocí. Estuvo jodidamente bien en El rey Ricardo. Así que, ¿por qué carajo te escupiste a ti mismo y a todos los demás con esta maldita cosa estupa? ¿Por qué fui a la maldita cárcel por lo que acabas de hacer y él sigue ahí sentado? ¿Por qué están ustedes de pie y aplauden su peor momento como persona?".

Para los despistados, Penn se refiere aquí a su condena a prisión en 1987 por conducción temeraria y pegar a un extra en el rodaje de su película Colors.

"Esta puta mierda no habría ocurrido con Zelensyy. Will Smith nunca habría dejado esa silla para ser parte de una violencia estúpida", señaló Penn.

Volodymir Zelenski se dirige a la audiencia a través de un enlace de vídeo durante la ceremonia de apertura del Festival Internacional de Cine de Berlín, el 16 de febrero. AP Photo/Markus Schreiber

Superpower fue codirigida con Aaron Kaufman y es una crónica sincera del improbable ascenso político de Zelenski tras su anterior carrera como cómico televisivo. Describe la invasión rusa de Ucrania en 2022. Se trata de un documental bienintencionado y a veces inspirador, pero que tropieza con la autopromoción en el mejor de los casos y con la propaganda superficial en el peor.

Penn presentó la intervención virtual de Zelenski en los Globos de Oro de 2023, y pidió que Zelenski fuera invitado a los Premios de la Academia. En caso contrario, fundiría sus estatuillas en apoyo a Ucrania. Al parecer, la petición del presidente ucraniano de intervenir en la ceremonia de los Oscar fue rechazada en dos ocasiones, tanto en 2023 como en 2022, y se sugirió que el productor de los Oscar, Will Packer, había expresado su preocupación por conceder a Zelenski demasiado tiempo en antena.

"Pensé: Bueno, joder, ¿sabes? Se los daré a Ucrania", dijo Penn a Variety. "Se pueden fundir y convertir en balas que puedan disparar a los rusos".

En lugar de fundir sus Oscar, Penn acabó regalando a Zelenski uno de sus Oscar el pasado noviembre, un gesto que el propio actor describió como "una cosa simbólica y tonta", y que le valió la burla generalizada de las redes sociales.

"Le dije que se lo quedara y se lo trajera a Malibú cuando todo esto acabara y su país estuviera a salvo", dijo Penn. A cambio, Zelenski condecoró a Penn con la Orden al Mérito del III grado por sus destacados servicios, así como con una placa conmemorativa.

Penn entrega su Oscar a Zelenski, el 8 de noviembre de 2022 AP/Ukrainian Presidential Press Office

En la misma entrevista de Variety, Penn también expresó su desconfianza por el uso de inteligencia artificial propuesto por los estudios en las negociaciones SAG-AFTRA.

PUBLICIDAD

"Así que queréis mis escaneos y datos de voz y todo eso. Vale, esto es lo que me parece justo: quiero los de tu hija, porque quiero crear una réplica virtual de ella e invitar a mis amigos a hacer lo que queramos en una fiesta virtual ahora mismo. ¿Podrías mirar a la cámara y decirme que te parece guay?".

No, eso está lejos de ser guay. Y una reacción un poco desproporcionada, por no decir otra cosa, a pesar de las preocupantes prácticas de IA de los estudios y de las huelgas de guionistas y actores que se están produciendo en Estados Unidos.