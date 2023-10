Por Savin Mattozzi

Para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental, traemos la historia de Giovanni Casale, a quien se le ocurrió transformar su pueblo ancestral en un proyecto de arteterapia para su hijo.

PUBLICIDAD

Un puñado de turistas estadounidenses y napolitanos están de pie en el arcén de tierra de una carretera que domina el valle. Giovanni, un extravagante hombre de 57 años, está en medio con un sombrero de copa negro plegable y una chaqueta militar verde. Está a punto de comenzar el recorrido por su pueblo artístico.

Entre el murmullo de los turistas, alguien grita y salta para apartar algo del suelo. Alguien exclama: "Oh, es sólo un gusano, tranquilos".

Giovanni se lanza hacia delante, se pone a cuatro patas y dice: "¡No, no, no, no lo toques!".

Empieza a fingir que besa al gusano y le explica que los gusanos no sólo son buenos para el pueblo, sino para toda la naturaleza.

"¿Alguien quiere besarlo? A lo mejor, si tienes suerte, puedes convertirte en princesa".

Giovanni Casale es el fundador de un proyecto artístico único en las estribaciones de la cordillera de los Apeninos, en la región meridional italiana de Campania. En los últimos años, él y los numerosos artistas que ha invitado a su pueblo adoptivo han convertido este lugar, antaño gris y despoblado, en un museo al aire libre. ¿Su inspiración? En parte para devolver la vida al pueblo de donde procede su familia, pero también como terapia artística para su hijo Pasquale, que padece encefalitis.

Se trata de una enfermedad que provoca inflamación cerebral y afecta sobre todo a niños pequeños y ancianos. No siempre se conocen sus causas, pero puede deberse a infecciones bacterianas, fúngicas o víricas, así como a problemas del sistema inmunitario.

Giovanni Casale y su hijo en su casa en Valogno- Savin Mattozzi/Euronews

Pasquale ha sido sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas como parte de su tratamiento. Como consecuencia, ha perdido parte de sus capacidades cognitivas y la chispa que, según su padre, antes tenía.

Tras mudarse a Valogno hace más de una década, Giovanni se dio cuenta de que Pasquale estaba recuperando poco a poco parte de su chispa. Recuerda que su hijo estaba más estimulado mentalmente no sólo por estar en la naturaleza, sino también por el arte que creaba.

"El cerebro es gris", explica Giovanni. "La parte izquierda del cerebro [de Pasquale] que se había atrofiado era gris y lo que hicimos fue colorearla con arte".

Y con eso, Giovanni decidió avanzar a toda velocidad con su proyecto de convertir Valogno en un santuario de artistas.

Un museo al aire libre único

Los vecinos dan comida a una anciana en una canasta atada a una cuerda llamada panaro. Savin Mattozzi/Euronews

A medida que el proyecto artístico crecía, también lo hacían sus efectos.

Valogno se encuentra en el extremo norte de la región de Campania, en el sur de Italia. A unos 25 kilómetros al sur del pueblo hay una zona de Campania que se ha hecho famosa en las últimas décadas por el vertido ilegal de residuos tóxicos que los lugareños han apodado "la tierra de los incendios".

La proximidad de Valogno a esta zona no pasa desapercibida para Giovanni. La conservación ecológica se convirtió en uno de los pilares de su proyecto, y quería poner a la localiad como ejemplo de cómo pueden vivir los pueblos rurales de la provincia y respetar la naturaleza que les rodea.

"Uno de nuestros objetivos era convertir esta zona en la tierra de los arco iris y no en la tierra de los incendios".

El arco iris es uno de los principales temas recurrentes en las pinturas y murales de todo el pueblo, ya que Giovanni quería que representara el color que llevó a la vida de su hijo, tanto literal como metafóricamente.

El arte como terapia

Murales en las pequeñas calles de Valogno en el sur de Italia. Savin Mattozzi/Eruonews

La docena de artistas que han participado en la transformación de Valogno en el lugar que es hoy cuentan sus propias historias.

Hay murales de la primera mujer italiana directora de un gran periódico; guerrilleros que lucharon contra la anexión del sur durante el controvertido proceso de unificación de Italia; símbolos que recuerdan a uno de los artistas residentes de Valogno, Alfredo Troise, las luchas a las que se enfrentó al crecer con una enfermedad mental.

PUBLICIDAD

Troise, artista de Nápoles, padece el síndrome de Tourette. Dice que cuando era pequeño se sentía juzgado por la gente que le rodeaba, incluso por quienes se suponía que estaban cerca de él. Una de las formas en que se expresa en su arte es con la representación de ojos, que él describe como los ojos juiciosos de quienes le juzgaban y maltrataban.

A pesar de su tamaño, Valogno ha tenido un efecto enorme no sólo en Giovanni y su familia, sino también en los que deciden vivir y trabajar en el pueblo y en los que deciden subir a la montaña para visitarlo.

Para algunos, como Alfredo, la oportunidad de expresarse a través del arte en Valogno no sólo mejora la vida de quienes le rodean, sino también la suya propia.

"Algunos dicen que el arte es terapia", explica Alfredo. "Para mí, el arte no es sólo terapia. Es la cura", recalca.