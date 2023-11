Cómo HBO cambió las reglas del juego de la televisión

HBO se lanzó el 8 de noviembre de 1972.

Un vistazo casual a la cobertura televisiva de Euronews revela un interés desproporcionado por la producción de una cadena. Desde artículos de opinión sobre "The Last of Us" hasta elogios a "Succession", HBO ha dominado las conversaciones sobre televisión.

Hoy hace 51 años, el mundo de la televisión cambió para siempre. Cuando se creó HBO, la televisión era un arte inferior al cine.

Las estrellas de cine, que antes consideraban que una serie era inferior a ellas, ahora acuden en masa a los programas estrella para tener la oportunidad de participar en el tipo de historias dramáticas de alto presupuesto que ya no se hacen tan fácilmente para la gran pantalla.

Se trata de un cambio masivo en el mercado, y siempre que se examina cualquiera de las series responsables del cambio de actitud, HBO nunca está lejos.

Casi todos los grandes nombres de la televisión son productos de HBO. Los Soprano", "The Wire", "Sexo en Nueva York", "Juego de Tronos" y "Succession". Estos son sólo la punta del iceberg de la cadena.

El 8 de noviembre de 1972, HBO se lanzó en Estados Unidos con sólo 365 abonados. La primera emisión que realizó fue un partido de hockey, el encuentro de la NHL entre los New York Rangers y los Vancouver Canucks que se disputaba en directo en el Madison Square Gardens.

En aquella época, HBO no emitía programas por encargo, pero, además de deporte, también emitía películas. Al partido de hockey le siguió la película de Paul Newman de "A veces una gran nación" de 1971.

En aquella época, la suscripción a HBO costaba 6 dólares (5,83 euros) al mes, y el canal tenía dificultades para atraer abonados.

Matthew Macfadyen y Sarah Snook en 'Succession' HBO

Pero pronto cambiaría su suerte. Como pionera de la televisión de pago, HBO sólo tuvo que esperar unos años antes de que las demandas judiciales y la presión de otras empresas permitieran la proliferación de la televisión por cable en Estados Unidos.

Los usuarios de televisión por cable pasaron de 50.000 en 1974 a 1,5 millones en 1978. En 1977, HBO obtenía beneficios y el futuro de la empresa parecía asegurado.

En 1975, HBO estrenó su primer especial de comedia, "An Evening with Robert Klein". Este programa, junto con la antología de comedias "On Location", sentó las bases para que la HBO se convirtiera en un trampolín importante en la carrera de un cómico.

HBO siguió creciendo y, en 1983, se tomó la decisión de que la cadena empezara a programar su propio material. Películas y miniseries originales hechas para el cable con presupuestos muy superiores a los de los programas de televisión tradicionales.

En 1983 se estrenó "Not Necessarily the News", un informativo satírico que es el abuelo estilístico del actual "Last Week Tonight with John Oliver".

La primera película producida en solitario por el canal fue "The Terry Fox Story". Estrenada en 1983, fue la primera película producida para la televisión por cable. El escenario estaba preparado para que HBO se convirtiera en una de las cadenas más influyentes de la historia.

Los Sopranos HBO

Gracias a su modelo de suscripción, HBO nunca ha tenido que plegarse a las necesidades de los anunciantes. En cambio, siempre se ha centrado en ofrecer televisión y cine de calidad con los que el público conecte. Parece obvio, ¿verdad? Haz televisión que el público quiera y vendrá. Pero la actitud de HBO siempre ha estado un paso por delante.

Décadas antes de que aparecieran las plataformas de streaming para producir sus programas de forma independiente, HBO ya sabía que el público quería series de prestigio y alto presupuesto que merecieran la pena.

La brillantez dramática y cómica que HBO estaba dispuesta a programar mientras otras cadenas estadounidenses se negaban a aceptar el contenido, llegó a finales de los noventa. Oz", "Sexo en Nueva York" y "Los Soprano" recibieron una atención inmediata.

Las tres abordaban temas para adultos de una forma que las series de otras cadenas no se atrevían a hacer entonces, y a menudo siguen sin hacerlo.

Bella Ramsey, Storm Reid in 'The Last of Us' Liane Hentscher/HBO

Los streamers adoptan ahora un método de producción propia similar al de HBO. Pero la gran variedad de programas que producen estas cadenas hace que la calidad no esté a la altura.

La prueba está en el pastel. HBO ha dominado los premios Emmy desde los años noventa. Pero fue en los Emmy de 2001 cuando la cadena pudo presumir de tener más nominaciones en las principales categorías que ninguna otra cadena.

Desde los años 90, la lista de programas increíbles que ha producido HBO es casi interminable. Desde la epopeya fantástica "La casa del dragón" al drama familiar "Succession" y la comedia "El loto blanco", HBO no ha cejado en su calidad.