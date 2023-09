Esta semana, un niño salvó a un hombre que se ahogaba gracias a una técnica de reanimación cardiopulmonar que aprendió viendo Stranger Things, la exitosa serie de Netflix. Entonces, ¿qué trucos se pueden aprender del mundo de la televisión y el cine?

No creas todo lo que ves en las películas y en la televisión, dicen.

Pues bien, comed una enorme de tarta de humildad, detractores, porque a veces las grandes y pequeñas pantallas pueden enseñarnos lecciones de vida muy valiosas. Como demuestra Austen Macmillan, de 12 años.

Esta semana, en Florida (Estados Unidos), el adolescente salvó a un hombre que se ahogaba utilizando una técnica de reanimación cardiopulmonar (RCP) que vio en la exitosa serie de Netflix Stranger Things.

Un varón, de 30 años, estaba nadando en la piscina de Macmillan. A su lado estaba Jean Piquette, quien aguantó demasiado tiempo la respiración bajo el agua y cayó inconsciente. El hombre realizó una técnica para salvarle la vida que reconoció que había aprendido viendo Stranger Things: la escena en la que Jim Hopper y Joyce Byers (David Harbour y Winona Ryder) administran RCP al joven Will Byers (Noah Schnapp).

Y funcionó. Piquette recobró el conocimiento y posteriormente fue trasladado a un hospital, que lo ingresó en su unidad de cuidados intensivos, donde le administraron oxígeno durante toda la noche.

Esta historia me hizo pensar en todas las habilidades que uno puede adquirir viendo series de televisión y yendo al cine.

Por supuesto, no todas las afirmaciones que aparecen en pantalla son exactas ni contienen lecciones vitales para la vida. Hay mucha licencia artística en juego, y algunos consejos no salvan vidas per se.

Al fin y al cabo, Parque Jurásico nos enseña que la electrocución es un gran problema; El exorcista aconseja no jugar con tablas de ouija, pero por mucho que lo he intentado a lo largo de los años, ningún Capitán Howdy ha hecho acto de presencia; y aunque Matilda enseñó a toda una generación de niños a no escribir mal la palabra "dificultad", todavía estoy deletreándolo.

A continuación, los trucos vitales esenciales que he aprendido de la televisión y las películas a lo largo de los años: los que funcionan, son impecables y pueden aplicarse a la vida cotidiana para marcar realmente la diferencia.

Cómo aplicar correctamente la reanimación cardiopulmonar: The Office y "Titane

Cuando se ven películas o programas de televisión, la sabiduría popular parece indicar que la RCP siempre funciona y salva a las personas con bastante rapidez. No siempre es así, y uno no se despierta y reanuda su conversación anterior tras unas pocas compresiones torácicas. Puede durar hasta 20 minutos para que funcione.

Puede que el hombra haya aprendido RCP en Stranger Things, pero los aficionados a la televisión más veteranos quizá recuerden la versión estadounidense de The Office enseñándoles a reanimar a alguien. Michael Scott (Steve Carell) canta el tema de los Bee Gees "Stayin' Alive' mientras practica con un maniquí, y dio en el clavo.

La forma correcta de practicar la reanimación cardiopulmonar es realizar 30 compresiones torácicas seguidas de dos insuflaciones, todas ellas a 100-120 compresiones/pulsaciones por minuto. Canciones como Stayin' Alive' encajan a la perfección, al igual que 'Macarena' de Los Del Rio, como se ve en Titane, de Julia Ducournau, ganadora de Cannes con una brillantez que derrite la mente.

El bombero de Vincent Lindon (también llamado Vincent) enseña a su "hijo" Adrien (Agathe Rousselle) a reanimar a alguien al son de la rumba flamenca de 1993.

Desde entonces, ya no puedo pensar en los pasos de baile: hago compresiones imaginarias.

Cómo defenderse en caso de agresión - Visto en: 'Miss Simpatía'

Sandra Bullock testing out S.I.N.G. Warner Bros.

Ríete todo lo que quieras, pero Grace Hart, la agente encubierta del FBI que interpreta Sandra Bullock, tiene algunas habilidades que merece la pena memorizar. Incluso tiene un práctico acrónimo para una táctica precisa en caso de agresión: S.I.N.G.

Son las siglas de: Plexo solar, empeine, nariz, ingle.

En ese orden.

Sigue esos pasos y maximizarás tus posibilidades de salir ileso de un atacante.

Cómo evitar un pleito - Visto en: 'Spider-Man'

Laughing through the FACTS Columbia TriStar Film Distributors

En la película de Sam Raimi Spider-Man (2002), J. Jonah Jameson (J.K. Simmons), el jefe de la editorial y de Peter Parker, suelta una parrafada.

"La calumnia se dice. En letra impresa, es difamación".

Probablemente esté versado en ambas cosas, pero eso no le impide estar en lo cierto.

Cómo hacer la salsa de pasta perfecta como se vio en: 'Goodfellas'

Seguro que hay mejores personas a las que pedir consejo que a los jefes de la mafia encarcelados, pero eso no significa que no digan cosas con sentido de vez en cuando. Sobre todo cuando se trata de dar consejos sobre la salsa perfecta para la pasta.

Sin utilizar cuchillos de cocina -considerados con razón contrabando en la cárcel-, Pauli (Paul Sorvino) se las arregla para cortar el ajo lo más fino posible utilizando una cuchilla de afeitar. El truco consiste en que las láminas de bulbo sean lo más finas posible para que se licúen en la sartén llena de aceite.

A mí me gustan más las láminas gruesas, pero después de probar este método (sin cuchilla, me avergüenza decirlo), funciona y sabe muy bien. Pero, de nuevo, cuanto más ajo, mejor.

Cómo hacer la salsa perfecta para la pasta - Como se vio en: 'El Padrino'

Nunca quieres ir sin azúcar. Paramount Pictures

Siguiendo con el crimen italiano... Y éste, lo juro.

Aunque las láminas de ajo de "Goodfellas " son un poco demasiado "willowy" para mi gusto, una vez que hayas descubierto el truco de vida que te regaló "El Padrino", no querrás volver atrás.

Clemenza (Richard Castellano) instruye a Michael Corleone sobre cómo hacer una salsa de espagueti adecuada: "Eh, ven aquí, chico, aprende algo. Nunca se sabe, puede que algún día tengas que cocinar para 20 tíos. Verás, empiezas con un poco de aceite. Luego fríes un poco de ajo. Luego echas unos tomates, pasta de tomate, lo fríes; te aseguras de que no se pegue. Lo pones a hervir, echas la salchicha y las albóndigas, y un poco de vino. Y un poco de azúcar, y ese es mi truco".

Un cuarto de taza debería ser suficiente, y esa pizca extra de azúcar marca la diferencia.

Ah, y ya que hablamos de pasta, si algo he aprendido sobre la comida en el cine es que, contrariamente a la creencia popular, los espaguetis facilitan los besos. Sí, a veces es un alimento sucio, pero si le funcionó a La dama y el vagabundo, ¿qué más pruebas necesitas?

Cómo no parecer grosero en una comida elegante - Visto en: 'Titanic'

God bless you, Molly Brown Twentieth Century Fox

Siguiendo con el tema de la comida, llegamos a los modales en la mesa, que pueden ser complicados, sobre todo cuando estás en una comida elegante o en una cena formal.

Gracias a las estrellas por Kathy Bates en Titanic.

Cuando Jack (Leonardo DiCaprio) se muestra confuso ante la disposición de los cubiertos y el tenedor que debe utilizar en su primera experiencia en una cena de primera clase, Molly Brown (Bates) le orienta para que no cometa ningún error ante los presumidos comensales.

Ella resume a la perfección la etiqueta del tenedor y llama la atención sobre la ridiculez inherente a una presentación elegante innecesariamente intrincada: "Empieza por fuera y sigue hacia dentro".

Cómo no secarse la cara con aftershave - Visto en: 'American Psycho'

Psycho. Lions Gate Films

De nuevo, hay mejores modelos a seguir, pero uno recibe buenos consejos donde puede cogerlos.

Antes de que el psicópata Patrick Bateman (Christian Bale) se lance a una sangrienta matanza (¿o no?), somos testigos de su rutina diaria de ejercicios y mimos al principio de la película.

Es durante su rutina de cuidado de la piel cuando nos transmite un conocimiento vital: mantén tu cara fresca usando loción sin alcohol para después del afeitado, ya que el alcohol seca la piel y no es tan bueno para los poros. Merece la pena tenerlo en cuenta... Eso y tener una buena crema hidratante si no encuentras tu fragancia favorita sin alcohol.

Cómo impresionar a tu familia y seres queridos con tus conocimientos del calendario gregoriano - Visto en: 'RENT'

La adaptación cinematográfica del musical RENT también incluye la exitosa canción "Seasons of Love", un número que te enseña que hay 525.600 minutos en un año.

Un buen dato que te resultará útil si alguna vez quieres profesar tu amor a alguien y decirle lo mucho que piensas en él... O si quieres destrozar psicológicamente a alguien diciéndole que hay 525.600 minutos en un año natural (no bisiesto) y que no quieres desperdiciar ni uno solo de esos preciosos minutos conversando con esa persona.

Tú eliges.

Cómo hacer fuego con lo esencial - Como se ve en: Orange Is The New Black

Cuando necesitas fuego... Netflix

¿Necesitas fuego o estás desesperado por conseguirlo?

Si has estado viendo la comedia carcelaria de Netflix basada en las memorias de Piper Kerman, sabrás que todo lo que necesitas es un envoltorio de chicle y una pila.

Se llama Encendedor Litchfield.

Se coge una pila y un envoltorio doblado y pellizcado por el medio. Luego se tocan los extremos con los de la pila. El lado del papel de aluminio enciende el lado del papel y ya tienes una llama.

Cómo quitar las manchas de tinta - Como se ve en: Full House

Sabiduría de Full House. Warner Bros. Television

La sitcom estadounidense de los 80 y 90 de Full House era esencialmente una versión actualizada de La tribu de los Brady y nunca fue un gran éxito de crítica.

Sin embargo, en la cuarta temporada, el protagonista Danny (Bob Saget) sale con Cindy (Debra Sandlund), que le enseña un truco que ayudará a cualquiera que se enfrente a una mancha de tinta: la laca para el pelo elimina las manchas de tinta.

Es un buen truco para todos los aspirantes a dioses y diosas domésticos, y funciona de verdad.

Cómo reparar un reloj averiado - Visto en: 'Alicia en el País de las Maravillas'

The Mad Hatter teaches us how to repair a broken watch Disney

Mantequilla.

Usa mantequilla.

Y si no funciona, prueba con té.

La mermelada es lo siguiente.

Pero no uses mostaza: "¡Es una tontería!".

Otros trucos útiles de las películas de Disney: Las estrellas de mar mantienen los pezones hidratados (La Sirenita); cuidado con los tíos chungos (El Rey León); los roedores son magníficos sous-chefs, y no escatimes en hierbas (Ratatouille); y Marie Kondo se lo puede tragar: el desorden es brillante (Wall-E).

Cómo mejorar su salud mental - Visto en: Infinidad de películas

Mr. Cooper y Mr. Perlman ABC - Sony Pictures Classics

El cine y la televisión, como hemos aprendido, no sólo entretienen, también enseñan.

Hay algunas citas inspiradoras de varias películas que pueden ser realmente reveladoras y ayudar en las luchas del día a día. Y lo que es más, no es exagerado afirmar que la sabiduría que transmite el cine puede cambiarte la vida, alterar tu forma de ver la vida y de verte a ti mismo, y ayudarte a mejorar tu salud mental.

Desde El club de los cinco ("Dedicad un poco más de tiempo a intentar hacer algo con vosotros mismos y un poco menos a intentar impresionar a la gente") y La sociedad de los poetas muertos ("Carpe Diem. Aprovechad el día. Haced que vuestras vidas sean extraordinarias") hasta Las ventajas de ser un alhelí ("Aceptamos el amor que creemos merecer"), algunas frases pueden tocar la fibra sensible.

Las tres siguientes son para mí las más destacadas.

La primera es una lección importante para todos los que intentan salir adelante en la economía actual: "Si eres bueno en algo, nunca lo hagas gratis", decía el Joker en El caballero oscuro de Christopher Nolan.

A veces, los pícaros amantes de la anarquía tienen oro que impartir, sobre todo si te enfrentas a jefes tacaños y sin escrúpulos.

La segunda es menos prosaica, pero igual de sabia. También sigue haciéndome llorar cada vez que la oigo o la leo:

"Arrancamos tanto de nosotros mismos para curarnos de las cosas más rápido de lo que deberíamos que nos arruinamos a los treinta años y tenemos menos que ofrecer cada vez que empezamos con alguien nuevo. Pero hacerse sentir nada para no sentir nada, ¡qué desperdicio! (...) Nuestro corazón y nuestro cuerpo sólo se nos dan una vez. Y antes de que te des cuenta, tu corazón está agotado y, en cuanto a tu cuerpo, llega un momento en que nadie lo mira, y mucho menos quiere acercarse a él. Ahora mismo, hay pena, dolor. No lo mates, y con él la alegría que has sentido".

Hermosas palabras del padre de Elio (Michael Stuhlbarg), hablando a su hijo sobre los méritos de no despreciar el dolor presente, en Call Me By Your Name - la impresionante película de Luca Guadagnino, adaptación de la novela igualmente conmovedora de André Aciman.

Y la tercera es de la serie de televisión Twin Peaks, de David Lynch y Mark Frost, en la que el agente Dale Cooper (Kyle MacLachlan) pronuncia una frase para el recuerdo: "Cada día, una vez al día, hazte un regalo. No lo planees. No lo esperes. Deja que ocurra. Puede ser una camisa nueva en la tienda de caballeros, una siesta en la silla de la oficina o dos tazas de buen café negro caliente".

Parece una tontería, pero piensa en ello y en cuánto autocuidado nos negamos a diario.

Y llamaban a la televisión la "caja tonta"...