Por EFE

La obra teatral basada en la serie 'Stranger Things' llega este diciembre al West End londinense, trasladando los efectos visuales de la pantalla al escenario. La producción corre a cargo de Netflix y Sonia Friedman Productions.

'Stranger Things' llega al teatro Phoenix, en el West End londinense, donde este diciembre se estrena la obra basada en la conocida serie de Netflix.

Dirigida por Stephen Daldry, director de la película 'Billy Elliot' y productor de 'The Crown', 'Stranger Things: The First Shadow' se remonta a 1959 para explorar la adolescencia de Henry Creel (interpretado por Louis McCartney) y su transformación en Vecna, villano de la cuarta temporada.

En los años que Creel pasó en Hawkins, Indiana, ciudad en la que se ambienta la historia de 'Stranger Things', coincidió con unos jóvenes Jim Hopper (Oscar Lloyd), Joyce Byers (Isabella Pappas) o Bob Newby (Christopher Buckley), entre otros personajes que también aparecen sobre el escenario.

Producida por Netflix y por Sonia Friedman Productions, compañía responsable del éxito teatral 'Harry Potter and the Cursed Child', logra traer los efectos visuales de la pantalla al escenario. Además, consigue que los espectadores -sobre todo los seguidores de la serie- se sientan en Hawkins durante las tres horas de duración de la obra, consiguiendo levantar los vítores del público tan solo con los primeros minutos.

Así, hasta el 25 de agosto de 2024, 'Stranger Things: The First Shadow' rastreará los orígenes del 'mundo del revés', uno de los lugares más icónicos de la serie, haciendo que los espectadores lleguen a preguntarse "qué es real" y qué no lo es. Para los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la serie y guionistas de la obra de teatro junto a Jack Thorne y Kate Trefry, esta ha sido "una de las experiencias más estimulantes y surrealistas" de su vida.