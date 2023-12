¿Cuáles fueron los temas más buscados en Wikipedia en 2023?

El artículo más popular en 2023 fue sobre ChatGPT, con casi 50 millones de páginas vistas. "El hecho de que millones de personas acudan a Wikipedia para aprender sobre ChatGPT es una especie de giro interesante", Anusha Alikhan, directora de comunicación de la Fundación Wikimedia.

Millones de personas en todo el mundo recurren a Wikipedia para entender mejor el mundo que les rodea, y cada año, la enciclopedia gratuita en línea publica datos que resumen los temas más buscados.

Sí, parece que hoy en día no hay forma de escapar del chatbot de la inteligencia artificial.

Desde su lanzamiento hace poco más de un año, ChatGPT de OpenAI se ha disparado en la conciencia del público.

El chatbot también ha contribuido a los crecientes debates sobre la promesa y los peligros potenciales de la producción de IA, y su amenaza para el mundo cultural.

También hay una gran ironía en el primer puesto de este año...

"ChatGPT es una de las herramientas de IA que se entrena con datos de Wikipedia, extrayendo grandes cantidades de contenido de los proyectos de Wikipedia para responder a las preguntas de la gente", explica Anusha Alikhan, directora de comunicación de la Fundación Wikimedia. "Así que el hecho de que millones de personas acudan a Wikipedia para aprender sobre ChatGPT es una especie de giro interesante".

El segundo artículo más leído de Wikipedia en 2023 fue la lista anual de fallecimientos, que registra un elevado tráfico año tras año. Las entradas individuales de figuras notables que fallecieron también suscitaron un gran interés este año, incluidas las páginas de Matthew Perry y Lisa Marie Presley.

La Wikipedia en inglés recibió más de 84 000 millones de visitas este año, según las cifras publicadas por la Fundación Wikimedia, la organización sin ánimo de lucro que está detrás de la enciclopedia en línea, gratuita y de edición pública.

Estos son los 25 mejores artículos de este año en la Wikipedia en inglés:

1. ChatGPT: 49.490.406 páginas vistas

2. Muertes en 2023: 42.666.860 páginas vistas

3. Mundial de Cricket 2023: 38.171.653 páginas vistas

4. Premier League india: 32.012.810 páginas vistas

5. Oppenheimer (película): 28.348.248 páginas vistas

6. Mundial de críquet: 25.961.417 páginas vistas

7. J. Robert Oppenheimer: 25.672.469 páginas vistas

8. Jawan (película): 21.791.126 páginas vistas

9. 2023 Indian Premier League: 20.694.974 páginas vistas

10. Pathaan(película): 19.932.509 páginas vistas

11. The Last of Us (serie de televisión): 19.791.789 páginas vistas

12. Taylor Swift: 19.418.385: páginas vistas

13. Barbie (película): 18.051.077 páginas vistas

14. Cristiano Ronaldo: 17.492.537 páginas vistas

15. Lionel Messi: 16.623.630 páginas vistas

16. Premier League: 16.604.669 páginas vistas

17. Matthew Perry: 16.454.666 páginas vistas

18. Estados Unidos: 16.240.461 páginas vistas

19. Elon Musk: 14.370.395 páginas vistas

20. Avatar: La forma del agua: 14.303.116 páginas vistas

21. India: 13.850.178 páginas vistas

22. Lisa Marie Presley: 13.764.007 páginas vistas

23. Guardianes de la Galaxia Vol. 3: 13.392.917 páginas vistas

24. Invasión rusa de Ucrania: 12.798.866 páginas vistas

25. Andrew Tate: 12.728.616 páginas vistas

Según la Fundación Wikimedia, esta lista de los 25 primeros se elaboró con datos a 28 de noviembre. La organización sin ánimo de lucro actualizará las cifras de todo el año el 3 de enero de 2024.

Los principales países que han accedido a Wikipedia en inglés en 2023 son Estados Unidos (33 200 millones) y Reino Unido (9 000 millones), seguidos de India (8 480 millones), Canadá (3 950 millones) y Australia (2 560 millones).

El sitio se inauguró en enero de 2001, y se describe a sí mismo como "una enciclopedia en línea de contenido libre escrita y mantenida por una comunidad de voluntarios, conocidos colectivamente como wikipedistas".