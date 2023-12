El fenómeno cultural "Barbenheimer" encabezó la lista mundial de búsquedas en Google este año, mientras que Eurovisión y ChatGPT acapararon la atención en toda Europa.

¿Cuál es el estado de tu historial de búsquedas en Google?

El gigante tecnológico estadounidense acaba de publicar su "Year in Search", un resumen anual de lo que más busca la gente en el principal motor de búsqueda de Internet.

Como de costumbre, ha sido una instantánea aleccionadora del estado de la capacidad de atención de la sociedad.

En lo que respecta a las tendencias de las noticias, la guerra entre Israel y Hamás encabezó la lista de búsquedas mundiales, seguida de los terremotos de Turquía y Siria en febrero y la implosión del sumergible Titán, rumbo al Titanic.

En junio, Euronews Culture informó sobre el Schadenfreude relacionado con la desaparición del Titán, que dominó las noticias durante semanas.

En cuanto a fenómenos culturales, no es de extrañar que la película más buscada en Google este año haya sido "Barbie", seguida de "Oppenheimer".

Su doble éxito de taquilla "Barbenheimer ", que arrasó en todo el mundo y se convirtió en uno de los acontecimientos ineludibles del verano, también fue muy buscado.

Entre los famosos más buscados figura Jeremy Renner, que saltó a los titulares tras sobrevivir a un accidente con una máquina quitanieves en enero.

Los fallecidos Matthew Perry y Tina Turner también encabezaron la lista de muertes de famosos más buscadas del año.

En televisión, "The Last of Us","Wednesday" y "Ginny and Georgia" fueron los tres programas más buscados de 2023.

La canción "アイドル (Idol)" del superdúo japonés Yoasobi fue la canción más buscada en Google, seguida de "Try That In A Small Town" de la estrella estadounidense del country Jason Aldean y el tema de Shakira "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" con el productor argentino Bizarrap.

Shakira fue también el músico más buscado del mundo en Google este año.

Los sitios europeos encabezan la lista de búsquedas mundiales

Europa fue muy popular en las búsquedas mundiales sobre museos, parques y estadios deportivos.

Cuatro de los cinco parques más buscados este año se encuentran en Europa: el Parque Güell de Barcelona ocupa el primer puesto, seguido del Central Park de Nueva York, Hyde Park de Londres, El Retiro de Madrid y Villa Borghese de Roma.

Entre los museos más buscados en Google se encuentran el Louvre y el Museo de Orsay de París y el Museo Británico y el Museo Nacional de Historia de Londres.

El informe de Google "Year in Search" también desglosa las búsquedas por regiones y países: en Europa, el festival de Eurovisión fue una de las búsquedas más importantes de este año.

La segunda celebridad más buscada en Suecia fue Loreen, ganadora de Eurovisión, mientras que Käärijä, concursante de Eurovisión en Finlandia, encabezó las búsquedas del país.

Uno de los grupos más buscados en Alemania fue el grupo de metal Rammstein, cuyo líder se vio envuelto en una serie de acusaciones de agresión sexual durante el verano (que luego se retiraron).

Los franceses buscaban "¿Cómo deshacerse de las chinches?". Los españoles buscaban recetas de "limón serrano", mientras que los irlandeses estaban más interesados en "recetas de Airfryer".

La Inteligencia Artificial también fue una tendencia global masiva este año, con un interés por el tema que inundó los motores de búsqueda, los sitios de noticias y Wikipedia.

ChatGPT fue el término tecnológico más buscado este año en Austria, Bélgica, Letonia, Lituania, España, Suiza y Alemania.

Todo esto no es más que la punta del iceberg: puedes encontrar más datos, incluidas las tendencias de años anteriores, en el archivo "Year in Search" de Google.

La empresa afirma haber recopilado los resultados de búsqueda de 2023 desde el 1 de enero hasta el 27 de noviembre de este año.