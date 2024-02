Hizo falta un equipo de búsqueda, drones y muchos vecinos para atrapar a un macaco que se había escapado en las Tierras Altas de Escocia. Pero el verdadero héroe fue Yorkshire Pudding.

Durante cinco días y cuatro noches, el macaco japonés Honshu provocó un frenesí mediático en todo el mundo tras escaparse de un parque natural de las Tierras Altas escocesas. Los esfuerzos de búsqueda se convirtieron en una búsqueda inútil, con Honshu frustrando los planes para atraparlo en todo momento.

Se creó una línea directa para que los residentes de la zona informaran si habían visto al animal. El dron térmico de alta tecnología que se envió para encontrarlo escondido en el denso follaje quedó inutilizado por los fuertes vientos. El público empezó a llamar a Honshu "Kingussie Kong", cautivado por su intento de liberarse.

Pero todo héroe tiene un punto débil, y al final la perdición de Honshu llegó en forma de Yorkshire Pudding. El mono, de siete años, fue finalmente capturado el jueves tras caer en la tentación de un Yorkshire Pudding dejado en el comedero de pájaros del jardín de un residente local.

El Centro de Fauna Salvaje dijo en X que "después de una llamada a nuestra línea de atención justo después de las 10 de la mañana, nuestros cuidadores y el equipo de drones se dirigieron al jardín de un miembro del público donde el mono estaba comiendo de un comedero para pájaros y utilizaron con éxito un dardo tranquilizante para atraparlo". Ahora que las aventuras de Kingussie Kong han llegado a su fin, es hora de responder a la pregunta que se hacen todos los no británicos: ¿Qué es exactamente un Yorkshire Pudding? ¿Y por qué un mono arriesgaría la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad por él?

Pudding, un término comodín en la cocina británica

Lo primero que hay que saber sobre el pudding es que los británicos utilizan esta palabra de muchas maneras. Es un término cariñoso, un sinónimo de cualquier tipo de "postre", puede referirse a una variedad de platos a base de carne y puede ser tanto salado como dulce. Esta peculiaridad del inglés británico ha confundido históricamente a la gente de Europa y Norteamérica, donde pudding suele referirse únicamente a un postre similar a las natillas.

Las muchas caras del "pudin" británico. En el Reino Unido todos ellos pueden denominarse así. Canva

Pero un pudding de Yorkshire tiene características muy específicas, y los británicos no dudarán en corregirte si te equivocas. En primer lugar, es un pudin rebozado, lo que significa que se empieza batiendo una masa sencilla con leche, huevos, harina y sal. Esa masa se vierte en una bandeja de horno engrasada con la grasa de un asado (tradicionalmente de cordero, ahora sobre todo de ternera) y se mete en el horno, donde se llena de aire y sube, como un soufflé francés o un popover norteamericano.

Existe cierta controversia sobre si el Yorkshire Pudding procede realmente de la región de Yorkshire, en el norte de Inglaterra. El prefijo se utilizó por primera vez en 1747 en una publicación de Hannah Glasse titulada "The Art of Cookery Made Plain and Simple" (El arte de la cocina hecha simple y llanamente), en la que describía la característica definitoria de un pudin de Yorkshire como mucho más ligero y crujiente que otros pudines regionales. Hoy en día, el término "Yorkshire Pudding" se utiliza de forma bastante universal en todo el Reino Unido para referirse a la masa hojaldrada; incluso puede comprarlos en las tiendas si no quiere hacerlos en casa.

Cómo hacer y comer Yorkshire Pudding

Antiguamente, cuando la carne se asaba habitualmente en un asador, el Yorkshire Pudding se cocinaba debajo de él, para que pudiera recoger todos los jugos en tiempo real. También se le llamaba "Dripping Pudding". Tradicionalmente, el Yorkshire Pudding se servía como aperitivo al principio de la comida, cubierto de una rica salsa. Era una forma barata de saciar a los comensales cuando la carne era escasa y cara.

Hoy en día, puede servirse antes o durante la comida, como guarnición. Pero, ¿sabe una cosa? Estamos en 2024: se pueden comer en cualquier momento y lugar. Hay quien dice que están más ricos solos, recién salidos del horno.

Puede ser pequeño o grande, dependiendo de cuántas personas está alimentando. Canva

¿Esta lección de historia le ha despertado la curiosidad por probar uno? La belleza de un Yorkshire Pudding reside en su sencillez, tanto en términos de ingredientes como de técnicas culinarias. A continuación, encontrará una receta adaptada de la difunta Hetty Pullman, que compartió instrucciones minimalistas sobre cómo preparar su Yorkshire Pudding ideal en 2007, a la edad de 97 años.

Budín de Yorkshire

Ingredientes:

2 cucharadas de harina normal

1 pizca de sal

1 huevo

Leche (a ojo)

Agua fría

Grasa de carne o aceite vegetal

Instrucciones:

1. Precalentar el horno a 230C/450F

2. Bata la harina, la sal, el huevo y añada la leche hasta obtener una consistencia homogénea parecida a una "crema espesa". Dejar reposar mientras se calienta el horno.

3. 3. Cuando el horno esté caliente, añadir grasa de vacuno o aceite vegetal al fondo de un molde apto para horno o de un molde para magdalenas ("no mucho", según la abuela Hetty) hasta cubrir la superficie del molde. A continuación, mete el molde en el horno durante unos 10 minutos hasta que la grasa humee.

4. 4. Añadir rápidamente la masa al molde y volver a meterlo en el horno. Hornear hasta que el Yorkshire Pudding haya cuadruplicado su volumen y esté bien dorado por todas partes.

5. Servir y comer caliente.

Buen provecho.