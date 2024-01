¿Eres nuevo en el estilo de vida bajo en residuos? Aquí tienes algunos consejos para empezar y algunas redes sociales que pueden servirte de inspiración.

PUBLICIDAD

¿Sigue tirando las cáscaras de las verduras a la basura? ¿Te sientes culpable cuando ves ese cogollo de lechuga marchita que te mira desde el fondo de la nevera, pero no tienes ni idea de qué hacer con él?

Desgraciadamente, no es el único.

Más de la mitad de todos los residuos de alimentos generados en la Unión Europea en 2021 -la friolera de 153 millones de toneladas- procedían de los hogares. Según la ONU, la mitad de las frutas y verduras que se venden en la UE acaban en la basura.

Las estadísticas sobre el desperdicio de alimentos en Europa, un continente que se enorgullece de su conciencia medioambiental y su progresismo, son en realidad bastante desalentadoras.

Pero empezar desde abajo también puede ser emocionante: significa que no hay más remedio que subir.

Puedes hacer cambios sencillos a nivel individual que supondrán una gran diferencia para tu entorno.

Si estás deseando reducir el desperdicio de alimentos pero no sabes por dónde empezar, hemos recopilado algunos de los mejores relatos de cocina y estilo de vida de bajo desperdicio de Internet para ayudarte a hacer un mejor uso de tus alimentos, junto con algunos consejos y trucos para empezar.

Puede que incluso te conviertas en mejor cocinero.

1. Familiarízate con el compostaje. No es sólo para los que tienen jardín.

El compostaje puede ser un concepto aterrador. La idea de un montón de restos de comida descomponiéndose en tu ya de por sí estrecho estudio puede ponerte la piel de gallina.

Pero si el compostaje es algo que te intriga, o si quieres un poco de tierra rica en nutrientes gratis para tus plantas de interior, la falta de espacio no es algo que deba detenerte.

Hay opciones de compostaje para hogares de todos los tamaños: echa un vistazo a la técnica de compostaje Bokashi, perfecta para espacios pequeños.

Y si necesitas un poco de inspiración sobre todo lo relacionado con el compostaje, echa un vistazo a la cuenta de Compost Fairy en Instagram o YouTube. Esta educadora y consultora de compostaje publica regularmente vídeos en los que explica los entresijos del compostaje.

Incluso elaboró una práctica guía que explica los conceptos básicos para principiantes.

2. Sé creativo con las cáscaras de las verduras

Las cáscaras de verduras son uno de los restos de cocina más comunes que acaban en el cubo. Puedes tirarlas al compost si lo tienes a mano. Pero también puedes aprovechar para dar rienda suelta al chef que llevas dentro.

Lo clásico sería hacer un caldo de verduras, echando las cáscaras sobrantes junto con las puntas de las zanahorias, las pieles de las cebollas, las hierbas marchitas que tengas en la nevera y aromáticas como el ajo.

También puedes seguir el ejemplo de Alessandro Vitale y hacer chips de verduras marinando las cáscaras y metiéndolas en el horno. Incluso tiene una receta de salsa de cero residuos para acompañarlas.

Vitale es un experto en jardinería urbana afincado en Londres y su cuenta contiene muchos consejos sobre cómo cultivar tus propios productos y aprovechar al máximo cada centímetro. Es un gran lugar para obtener consejos sobre cómo reducir el desperdicio de alimentos y vivir un estilo de vida más verde en una gran ciudad.

3. Hazte con unos buenos recipientes (¡con tapa!)

Otra clave para desperdiciar menos comida es comprar sólo la cantidad de productos perecederos que sabes que puedes comer, y almacenarlos de forma que se mantengan frescos el mayor tiempo posible.

PUBLICIDAD

Aquí tienes un vídeo muy útil de Vitale sobre cómo guardar distintos tipos de productos en el frigorífico para que duren más.

Una buena forma de empezar es deshacerte de los envoltorios e invertir en tuppers de cristal de calidad con tapa, para que las sobras se mantengan frescas durante días.

Otro truco que funciona en un apuro es cubrir un bol de sobras con un plato.

4. Descubre la magia del Aquafaba

La cocina de residuo cero es un ejercicio de deconstrucción de ideas preconcebidas sobre lo que funciona en la cocina. Uno de los ejemplos más elegantes de un ingrediente que puede utilizarse de un millón de formas distintas es el Aquafaba.

Ese líquido que sobra en los botes de garbanzos, y que probablemente has estado tirando por el desagüe, es en realidad oro líquido.

PUBLICIDAD

¿Sabías que puedes utilizarlo como sustituto del huevo para hacer postres veganos, mayonesa e incluso cócteles?

Echa un vistazo a algunos consejos sobre qué hacer con Aquafaba de la cuenta de Instagram Zero Waste Cooking School, dirigida por Douglas McMaster, pionero del desperdicio cero de alimentos y propietario del primer restaurante de desperdicio cero del mundo, Silo London.

La Escuela de Cocina Residuo Cero es un rico recurso de ideas - como transformar cáscaras de frutas en bebidas probióticas, cómo crear bombas de sabor a partir de productos olvidados en tu nevera y mucho más.

5. Rescata la lechuga marchita con este truco de agua helada

Casi cualquier hoja verde puede rescatarse con un puñado de cubitos de hielo y un poco de agua. Si notas que tu preciosa lechuga iceberg está un poco mustia, prueba estos consejos de Mei e Irene Li.

Estas hermanas cocineras, afincadas en Glasgow y Boston, han elaborado recetas que salvan a los productos de las profundidades de la desesperación frigorífica.

PUBLICIDAD

Han publicado un libro de cocina titulado "Perfectly Good Food: A Totally Achievable Zero Waste Approach to Home Cooking", que desmitifica la idea de la cocina sin residuos y la hace accesible para casi todo el mundo.

Y su cuenta de Instagram está llena de consejos sobre cómo aprovechar ingredientes específicos, formas creativas de utilizar los restos de la cocina e inspiración para deliciosas comidas "todo menos el fregadero de la cocina".

6. 6. ¡Congélalo todo!

Hablando de guardar comida antes de que se eche a perder, ¡probablemente no estés usando tu congelador lo suficiente! Hay tantas cosas que puedes congelar y guardar, y tantas técnicas para que te resulte más fácil utilizarlas en el futuro.

Puede que hayas oído hablar de congelar hierbas frescas en cubiteras para hacer bombas de sabor de una sola ración para más tarde. Pero si alguna vez te has preguntado cómo congelar algo -y qué puedes hacer con ello después- te encantará el Instagram de Kate Hall llamado "¿Puedo congelarlo?".

La defensora del desperdicio cero publica un nuevo vídeo cada viernes que explica cómo congelar un ingrediente específico y luego qué puedes hacer con él cuando lo descongeles.

PUBLICIDAD

Spoiler: La respuesta a la pregunta es casi siempre ¡SÍ SE PUEDE!

7. Diviértete experimentando con nuevas recetas

La mejor manera de seguir un nuevo estilo de vida es hacerlo divertido.

En lugar de presionarte a ti mismo para que guardes tus sobras porque es bueno para el medio ambiente y quieres ser un buen ciudadano del mundo, intenta replanteártelo.

Haz que guardar los restos sea algo que te apetezca hacer porque es una buena forma de probar nuevas recetas y disfrutar en la cocina.

Muchas de las cuentas que hemos compartido tienen recetas deliciosas que puedes probar, pero si quieres aún más inspiración echa un vistazo a la cuenta de Instagram de Max La Manna.

PUBLICIDAD

Este chef de bajo desperdicio publicó el año pasado un libro de cocina vegana titulado "You Can Cook This!" (¡Puedes cocinar esto!) sobre cómo convertir 30 alimentos que se suelen desperdiciar en deliciosos platos a base de plantas.

En su cuenta encontrarás un montón de recetas deliciosas y creativas que te ayudarán a salvar productos de la basura mientras descubres tu nueva comida favorita.