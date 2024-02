La activista estadounidense Masih Alinejad, que sufrió intentos de asesinato por parte de Irán, criticó a Wright por realizar el viaje y por unas supuestas declaraciones en las que la actriz afirmaba que "si respetas la ley, estarás a salvo en Irán".

La estrella del porno estadounidense Whitney Wright ha causado polémica al viajar a Irán y grabarse a sí misma en varios lugares, entre ellos el Palacio Golestán y la antigua Embajada de Estados Unidos en Teherán, convertida en un museo antiestadounidense. Sus acciones han desatado la ira en las redes sociales iraníes.

La artista propalestina, cuyo verdadero nombre es Brittni Rayne Whittington, compartió varias fotos de sí misma llevando un hiyab durante su viaje a Teherán. Dijo que "tenía que visitar" la embajada en la que estudiantes iraníes mantuvieron secuestrados a miembros del personal durante 444 días tras la Revolución Islámica de 1979. Sus fotos fueron borradas tras las reacciones y protestas generalizadas de los iraníes.

º"Los comentarios están cerrados porque publicar fotos de mi viaje a Irán no significa aprobación del Gobierno", aseguró. En una de estas fotos, Whitney Wright aparecía junto a la bandera estadounidense en la antigua Embajada de Estados Unidos en Teherán, que ella describió como un "nido de espías" en el contexto de la literatura oficial de la República Islámica.

Las fotos, que circularon por X, Facebook e Instagram, suscitaron reacciones muy diversas. Algunos comentaristas occidentales, recordando las opiniones "antisemitas" de la actriz, especularon con la posibilidad de que su visita a Irán fuera un movimiento estratégico para obtener apoyo financiero a su postura contra Israel.

La actriz se grabó a sí misma por toda la capital iraní a pesar de su trabajo en la pornografía, que la expone a cargos penales que conllevan la pena de muerte. El lunes, la actriz publicó en su cuenta de Instagram que no sabía "ni la mitad de lo que se está diciendo aquí, pero ya no estoy en Irán, sino en otro lugar". Las autoridades oficiales de Irán no respondieron a la visita de Wright, pero los medios de comunicación de la oposición iraní criticaron el hecho de permitir la entrada de la actriz en Irán como un "claro doble rasero".

Según la legislación iraní, hacer pornografía es ilegal y puede acarrear la pena de muerte.

Mientras el gobierno permite la entrada de una actriz porno extranjera, sigue reprimiendo a las mujeres iraníes con el pretexto de violar la ley del hiyab obligatorio. Incluso ha dictado penas de muerte contra quienes han participado en la creación o distribución de contenidos pornográficos. Los ciudadanos estadounidenses también necesitan visado para visitar el país, y no está claro cómo lo obtuvo la actriz.

La activista estadounidense Masih Alinejad, que sufrió intentos de asesinato por parte de Irán, condenó a Wright por realizar el viaje y por unas supuestas declaraciones en las que la actriz decía "si respetas la ley, estarás a salvo en Irán". "La estrella del porno estadounidense Whitney Wright está en Irán, mi país natal, donde las mujeres son asesinadas simplemente por mostrar su pelo y ser fieles a sí mismas", escribió

"Whitney ha publicado varias fotos de sí misma completamente tapada en Instagram. En su post me llamó belicista y dice a las mujeres: Si respetas la ley, estarás a salvo en Irán", prosiguió. "Las mujeres iraníes no quieren obedecer una ley discriminatoria. Rosa Parks se levantó contra las leyes racistas en Estados Unidos y se convirtió en un símbolo de resistencia. Las mujeres de Irán queremos ser como Rosa Parks y no como Whitney Wright". Y concluyó: "Y por cierto, los verdaderos belicistas son los agentes de la República Islámica que te ejecutarán si eres fiel a ti misma".

La visita de Wright se produce tras el encarcelamiento en Irán de la Premio Nobel de la Paz y activista por los derechos de la mujer Narges Mohammadi, así como de la ley del pañuelo obligatorio y las protestas nacionales por la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini hace dos años. Los usuarios de las redes sociales afirmaron que Mahsa Amini fue asesinada porque no llevaba el hiyab "adecuadamente", mientras que los "predicadores islámicos" permitieron la entrada de la actriz porno, argumentando que la aprobación se debió a que Wright es partidaria de la "causa palestina".

Mientras tanto, en un hecho poco habitual en la Radio y Televisión de la República Islámica de Irán, la cadena iraní Horizon TV invitó a su programa a una analista portuguesa que no llevaba velo. Los opositores dijeron que permitirle aparecer así se debía a que es una opositora a Israel. En el pasado, algunas personas cercanas al Gobierno iraní apoyaron públicamente las posiciones antiisraelíes de la estrella del porno libanesa Mia Khalifa.

Algunos creen que, durante este periodo, Irán está intentando mostrar algún tipo de tolerancia ante la proximidad de las elecciones. En las últimas semanas, se ha hablado incluso del posible regreso de la popular cantante pop iraní Moeen, que vive en Los Ángeles. Muchos cantantes iraníes se vieron obligados a abandonar Irán inmediatamente después de la revolución de 1979 porque sufrían acoso y diferencias ideológicas bajo el nuevo régimen islámico.