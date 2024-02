¿Quién era San Valentín?

Con motivo de este famoso día de la historia, hemos repasado los orígenes de San Valentín y cómo su nombre se asoció a la romántica fiesta que hoy conocemos y amamos u odiamos.

Ah, San Valentín. La fiesta de los corazones, las rosas, los bombones y el romanticismo, que se celebra cada año el 14 de febrero, todo en nombre de San Valentín. Pero, ¿se ha preguntado alguna vez de dónde viene esta tradición? ¿Y quién era este misterioso santo? Bueno, digamos que la historia del origen es un poco confusa y hay varias teorías diferentes sobre quién era en realidad.

Aunque oficialmente reconocido por la Iglesia Católica Romana y ampliamente reconocido como una persona real que vivió en el siglo III d.C., todo lo que se sabe con certeza sobre San Valentín es su nombre y que fue martirizado y enterrado el 14 de febrero en las afueras de Roma.

En la iglesia de San Antón de Madrid, se puede contemplar la urna de estilo rococó del siglo XIX en la que se halla la reliquia con los restos de San Valentín, patrón de los enamorados, según el templo madrileño. La cabeza, tibias y otros restos de San Valentín están expuestos en una iglesia y se puede visitar este 14 de febrero.

Según algunas valoraciones, hay más de 10.800 santos, de los cuales más de 30 son Valentines e incluso algunas Valentinas. Pero hay dos santos que destacan especialmente como posibles candidatos al origen de la tradición amorosa actual. Debido a sus muchas similitudes, algunos investigadores han especulado sobre si los dos Valentines eran en realidad la misma persona.

Echemos un vistazo.

¿Un sacerdote de Roma o un obispo de Terni?

San Valentín. Grabado en tela. Wellcome Collection

Algunos creen que San Valentín fue un sacerdote romano que vivió alrededor del año 270 d.C. Otros creen que fue un obispo cristiano que vivió en una pequeña ciudad llamada Terni, en Italia. Ambas historias tienen que ver con el emperador Claudio II, que en aquella época promulgó un decreto que prohibía los matrimonios, pues creía que los hombres casados eran malos soldados, debido al apego que compartían con sus familias y seres queridos.

Sin embargo, según la creencia popular, Valentín desafió la orden del emperador y continuó celebrando matrimonios para parejas jóvenes en secreto, pero finalmente fue capturado, encarcelado y condenado a muerte.

Entre rejas, Valentín se enamoró de la hija del carcelero, de la que se había hecho amigo y a la que había curado de la ceguera (literalmente, amor a primera vista). Antes de ser ejecutado el 14 de febrero, le escribió una carta firmada "de tu Valentín". Se dice que esta expresión de amor inició la tradición de enviar tarjetas de San Valentín.

Según otras teorías, Valentín pudo haber sido ejecutado por sus intentos de ayudar a los cristianos a escapar de las brutales condiciones de las cárceles romanas, donde a menudo eran sometidos a abusos físicos y tormentos.

Basílica de San Valentín en Terni, Italia Valerio Clementi/Wikimedia Commons

Hoy en día, la ciudad de Terni celebra a San Valentín como su patrón. También se cree que sus reliquias también podrían encontrarse en la Basílica de San Valentín, una iglesia de la ciudad. El templo es un popular lugar de peregrinación para enamorados y parejas, que acuden a rezar por la intercesión de San Valentín en sus relaciones. Los turistas también pueden ver la supuesta calavera de San Valentín, coronada de flores, expuesta en la Basílica de Santa María en Cosmedin, Roma. Sin embargo, hay restos en Madrid que se relacionan con San Valentín.

Una reliquia de San Valentín en la iglesia de Santa María en Cosmedin, Roma Wikimedia Commons

¿Cuándo empezó a celebrarse San Valentín en todo el mundo?

Los orígenes del Día de San Valentín son objeto de debate, ya que algunos creen que se eligió para conmemorar la muerte de San Valentín a mediados de febrero, mientras que otros sostienen que la iglesia cristiana lo colocó a mediados de febrero para sustituir la fiesta pagana de la Lupercalia.

La Lupercalia se celebraba el 15 de febrero y era una fiesta de la fertilidad que implicaba el sacrificio de una cabra y un perro, cuyas pieles se utilizaban para abofetear suavemente a las mujeres y las cosechas en la creencia de que aumentaría la fertilidad. Más tarde, los solteros elegían el nombre de una mujer de una urna y las parejas se emparejaban durante el año, lo que a menudo conducía al matrimonio.

Algunas teorías sugieren que la celebración de la Lupercalia fue suspendida por el Papa Gelasio durante su reinado a finales del siglo V. A partir de entonces, la Iglesia Católica designó 14 días para la Lupercalia. A raíz de ello, la Iglesia Católica designó el 14 de febrero como día de fiesta, también conocido como "Fiesta de San Valentín".

Jack B. Oruch, profesor de la Universidad de Kansas, cree que fue el poeta inglés Geoffrey Chaucer el primero en relacionar San Valentín con el romanticismo en su poema "The Parlement of Foules". En el poema escribe: "For this was sent on Seynt Valentyne's day / Whan every foul cometh ther to choose his mate".

Pero esto también podría sugerir que el día de San Valentín ya se asociaba con la idea de elegir pareja, y Chaucer simplemente se basaba en esta tradición en su poema. Evidentemente, los orígenes de San Valentín siguen siendo muy confusos. Pero una cosa está clara: tanto si estás soltero como si estás casado, el Día de San Valentín es una buena excusa para comer grandes cantidades de chocolate.