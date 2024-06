Lana Del Rey decepciona, PJ Harvey anuncia la lluvia y Lankum asombra: esto es todo lo que aprendimos este año en el Primavera Sound de Barcelona.

PUBLICIDAD

Primavera Sound se está convirtiendo rápidamente en el tradicional comienzo de un intenso verano de festividades musicales en España y más allá, así que ¿qué hemos aprendido de la edición de este año?

Llegar es un juego de niños

La gloria de la ubicación de Primavera en Barcelona, en el Parc del Fòrum, justo al norte del centro de la ciudad. Llegar al centro de la ciudad fue pan comido, después de reservar un tren de última hora a través de Omio. com que me llevó directamente de París a Barcelona.

Al ver cómo la metrópolis de seis pisos de la capital retrocedía y era sustituida por las ondulantes colinas francesas, a su vez sustituidas por las áridas tierras del sur de Francia al pasar por la antigua ciudad romana de Nîmes, la llegada a Barcelona trajo consigo el sol y la promesa de diversión.

Dentro del Cupra Stage Silvia Villar

Dentro de la ciudad, los conciertos tardíos del Primavera permiten pasar el día en los mejores locales de Barcelona. Después de degustar interminables lonchas de jamón ibérico en el Mercat de la Boquería y contemplar la arquitectura de Gaudí, basta un corto trayecto en metro hasta el Parc del Fòrum para que la diversión continúe.

Una ola coreana en la costa de España

Balming Tiger fueron los primeros de un puñado de grupos de K-pop que causaron sensación en la Península Ibérica durante el festival. El público español es famoso por su inclinación a bailar un poco, y Balming Tiger lo aprovechó al máximo con una coreografía suelta que fue la primera en galvanizar el festival en su apertura el jueves.

Balming Tiger Christian Bertrand

Balming Tiger es un colectivo de cantantes, raperos y compositores coreanos de gran talento, que abarca géneros tan variados como sus movimientos de baile. Su ascenso ha ido ganando impulso desde el primer single 'I'm Sick' en 2018, y aunque todavía están en el lado más pequeño del género colosal, el reciente single 'Sexy Nukim' con RM de BTS muestra que son una fuerza formidable a tener en cuenta.

Grupos de los noventa con nuevos álbumes

Volvamos atrás en el tiempo hasta el verano de 2008 y -entre las muchas e interminables bandas indie de la época- dos nuevos artistas destacaron por encima de la multitud. Los álbumes de debut de Vampire Weekend y Justice irrumpieron con fuerza gracias a las letras inteligentes y la retorcida instrumentación de los primeros, junto al agresivo ritmo disco francés de los segundos.

Avancemos hasta 2024 y, afortunadamente, la mayoría de las tonterías de las que hablaba el NME hace 16 años han desaparecido. Pero el año también ha traído nuevos álbumes de Vampire Weekend y Justice, y en directo, ambos grupos demuestran que siguen siendo fuerzas a tener en cuenta.

'Only God Was Above Us' de Vampire Weekend devuelve a la banda a su sonido anterior con piezas intrincadamente orquestadas que se traducen a la perfección en su lista de grandes éxitos, sin dejar de sentirse como un paso adelante con el lirismo de Ezra Koenig en canciones como "Gen-X Cops" y "Classical".

Vampire Weekend Sergio Bertrand

La primera noche se completó con una actuación triunfal del dúo francés de música electrónica Justice. Empezaron con el clásico del primer álbum, 'Genesis' (cuando has escrito una canción así, ¿cómo no vas a empezar con ella?). - repasaron lo más destacado de su catálogo.

En general, el público se mostró algo dócil ante los sonidos profundamente ricos en graves de 'We Are Your Friends', 'D.A.N.C.E' y 'Audio, Video, Disco', pero no importaba: el verdadero éxito de la noche fue la perfección con la que temas del nuevo álbum, como 'Neverender'', con la participación de Tame Impala, encajaron en el paisaje sonoro general.

La leyenda del britpop aturde

Esbelto, ágil y retorcido, Jarvis Cocker, de Sheffield, se presentó con su banda Pulp para recordar a la capital catalana que el britpop nunca murió. Con tacones, un traje perfectamente entallado y sus características gafas cuadradas, Jarvis sigue siendo una ley en sí mismo, recorriendo el escenario con el candor estereotipado, susurrando dulces palabras al público local sobre su afición por el festival entre los clásicos de los 90 de la banda.

Every reliable... the Jarv Eric Pamies

Empezando con la menos conocida 'I Spy', Jarvis hizo creer al público en la magia con sus palmas antes de dar paso al éxito masivo 'Disco 2000'.

Tocaron por primera vez en Barcelona en los 90 y no han vuelto al Primavera desde que se reformaron en 2011, así que aprovecharon cada oportunidad para recordar a la gente por qué son tan queridos a través de un set cargado de éxitos que abarcó su catálogo mientras se centraba en el álbum favorito 'Different Class'. No te retires nunca más Jarvis.

Grandes multitudes para nuevos nombres

La banda británica The Last Dinner Party irrumpió en escena el año pasado con su exitoso single 'Nothing Matters' y, desde la publicación de su primer álbum completo, ha demostrado que el indie rock sigue siendo muy importante para un gran público de jóvenes aficionados a la música.

El viernes, en el escenario Cupra, Abigail Morris, su líder, arrasó con un repertorio repleto de canciones indie. Una banda de rock formada exclusivamente por mujeres no es algo tan radical, pero no deja de ser refrescante ver el efecto de empoderamiento que produce entre las fans del público.

Newbies on the block: the Last Dinner Party Eric Pamies

Jugando con las normas de género en el escenario principal, el cantautor australiano Troye Sivan aportó su pop revivalista de los años 00 con su característico toque sensual. Sivan lleva tiempo en la escena como actor y músico, pero el año pasado irrumpió en la música con 'Rush'.

Aunque su carrera como icono del pop aún está en sus inicios, su espectáculo sexy y coreografiado con seguridad fue la mayor atracción de la tarde.

PUBLICIDAD

Lana Del Rey atrae pero decepciona

El Primavera de este año giró en torno a Lana Del Rey. Ha sido, con diferencia, la artista que ha aparecido en más camisetas, artículos de merchandising e incluso alguna vela católica. La afluencia de público del viernes fue notablemente más densa entre los poseedores de entradas de día dedicadas a la cantautora estadounidense.

Las imágenes de los "Lana-stans" haciendo cola a las puertas del festival, horas antes de su actuación, marcaron la pauta de la noche, y para cuando la cantante salió al escenario, parecía que el resto del recinto estaba desierto.

El plato fuerte y con más afluencia del festival - Lana del Rey Sharon Lopez

Y entonces... estuvo bien, supongo. En el típico estilo de Lana, salió con 25 minutos de retraso, lo que la obligó a acortar su actuación, ya que el Primavera es muy estricto con los horarios debido a su doble escenario principal.

Visualmente, el espectáculo fue impresionante, con Lana actuando entre bailarines de ballet con influencias de jazz y su intrincado vestuario art-deco. Los entregados fans hacían que el ambiente fuera un tanto desagradable mientras te esforzabas por oír la voz en voz baja de Lana.

Inmaculada hasta la saciedad, pero hubo cierto problema con el sonido que parecía no ser suficientemente potente. Lana Del Rey ha perfeccionado su estética sonora en disco y visual en directo, pero parece que nunca puede hacer que ambas se unan en un festival.

PUBLICIDAD

No cumplio expectativas Sharon Lopez

En comparación, los rockeros indie estadounidenses The National, que tocaron la actuación más larga del fin de semana justo después de Lana Del Rey, demostraron por qué se les contrata con tanta fiabilidad en los grandes festivales.

Matt Berninger y su banda de padres tristes no hicieron nada fuera de lo común, pero su maquinaria bien engrasada de guitarras texturizadas, baterías atronadoras y voces de barítono seriamente entregadas -aunque entrecortadas- funciona para sus legiones de fans. A estas alturas ya sabes lo que te espera con The National, pero después de una actuación medio decepcionante de Lana Del Rey, cumplieron.

The National en plena actuación Clara Orozco

El Primavera es ahora un barco bien dirigido

En 2022, después de años de ausencia por la pandemia, el fin de semana del Primavera en Barcelona fue criticado por su mala organización. El organizador del festival, Joan Pons, aceptó que había trabajo por hacer para solucionar la masificación que asoló aquel primer año de regreso.

Está claro que ese trabajo ha dado sus frutos. Los bares están siempre bien surtidos y es fácil moverse por ellos, y las instalaciones de descanso del recinto están siempre limpias. Sigue siendo una misión hacer cola para acceder a los pocos grifos de agua públicos que ofrecen hidratación gratuita, pero ése es el único inconveniente importante que sigue existiendo en la bien organizada organización del festival.

Otro detalle conmovedor es la instalación del Espejo de Gaza junto a la entrada del festival. La pieza artística, obra de Jofre Oliveras, juega con la reciente instalación Nueva York-Dublín y ofrece a los hedonistas aficionados a la música de Barcelona un momento de reflexión.

PUBLICIDAD

Muy lejos del caos del mes pasado, cuando el Great Escape Festival de Brighton estuvo a punto de suspenderse por la retirada en el último minuto de unos 200 artistas debido a los vínculos del patrocinador, Barclays, con fabricantes de municiones que suministran armas a Israel.

Lankum no se parece a nada

Los músicos folk irlandeses Lankum, que tampoco rehuyen los horrores de Gaza, colocaron una bandera palestina sobre sus instrumentos y elogiaron a España y el reconocimiento del Estado palestino por parte de su país (y de Noruega). La discusión recibió un gran aplauso antes de que la banda se lanzara a su particular post rock de influencias folk.

Lankum Sergio Albert

Mientras el resto del festival bailaba bajo el sol, Lankum actuaba en las entrañas de la pista cubierta del Auditori Rockdelux.

En un auditorio repleto de gente, el silencio invadió al público mientras repasaban su catálogo de melodías inquietantes e hipnóticas que parecen antiguas y nuevas a la vez. Si tienes la oportunidad de ver 'Go Dig My Grave' en directo, es imprescindible que la aproveches.

Por fin llegó el agua

La sequía de casi cuatro años que ha paralizado los embalses de Barcelona llegó a su fin a tiempo para el Primavera. 070 Shake estuvo ocupada en el escenario principal, alargando su aburrida y poco enérgica actuación más allá de su hora de actuación hasta el punto de que fue interrumpida por los técnicos de sonido, y cuando su casi inmediata continuación, PJ Harvey, subió al escenario, la cambiante compositora inglesa trajo la lluvia con ella.

PUBLICIDAD

Harvey repasó su ecléctico catálogo, reproduciendo su espectro multisensorial de géneros para un público embelesado que desafió a la lluvia, que parecía no dejar de azotar. En otras circunstancias, podría haber sido miserable, pero durante 'Let England Shake', había algo apropiado.

Finalmente, tras resistirme a la lluvia y a mi absoluta falta de ropa adecuada, me retiré a ver algunas de las actuaciones de los escenarios más pequeños. Las leyendas del Riot Grrrl, Bikini Kill, fueron una presencia revitalizante que me ayudó a deshacerme de los recuerdos de la humedad. Las reinas del hardcore feminista se lanzaron a un ritmo vertiginoso mientras los relámpagos caían a ambos lados del escenario.

Romy manda en la pista de baile nocturna

Uno de los mayores enfrentamientos del festival fue el que protagonizaron anoche SZA y Romy. A finales de este mes cubriremos Glastonbury, así que entonces te contaremos todo sobre la actuación de SZA. De momento, era hora de bailar eufóricamente al ritmo del nuevo álbum de la cantante de XX.

Detrás de las luces brillantes, Romy casi siempre aparece en una silueta, pero no es una cifra. Sus ritmos palpitantes nunca ocultan el contenido personal y autoenergizante de sus letras. Su álbum de debut en solitario "Mid Air" se ha trasladado perfectamente a los grandes escenarios y, cuando la lluvia amainó, recibió una de las atmósferas más extasiantes de todo el fin de semana.

De vuelta a los escenarios principales, la enorme multitud se filtró tras SZA para dejar un grupo comparativamente insignificante para la música electropop irlandesa Róisín Murphy. El Primavera se enorgullece de su ambiente inclusivo LGBTQ+ y de su cartel, y aunque Murphy fue una vez considerada una orgullosa aliada, en el último año ha caído en desgracia con mucha gente de la comunidad Queer por sus comentarios sobre los bloqueadores de la pubertad.

PUBLICIDAD

¿Fue su escaso público un reflejo de ello o simplemente los fans españoles no la conocen tan bien? Aun así, Murphy ofreció un espectáculo excelente, con cambios de vestuario e interpretaciones llenas de energía de su amplio repertorio. Pero quizás la razón por la que tan poca gente la vio fue su propia culpa.