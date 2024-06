Activistas climáticos pintan dos aviones al azar tras no localizar el avión de Taylor Swift, mientras la cantante aterriza antes de su concierto en Wembley

PUBLICIDAD

Just Stop Oil se mantiene ocupado. Tan sólo un día después de atentar contra Stonehenge, famoso monumento prehistórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dos manifestantes del grupo ecologista británico, Jennifer Kowalski, de 28 años, y Cole Macdonald, de 22, han irrumpido esta mañana en un aeródromo privado VIP del aeropuerto de Stansted.

La pareja intentó asaltar el avión de Taylor Swift, ya que la estrella del pop tiene previsto actuar en el estadio de Wembley el viernes, sábado y domingo de esta semana, como parte de su gira mundial Eras Tour.

Al no encontrar el avión, pintaron otros dos aviones con extintores llenos de pintura naranja.

Cole Macdonald dijo: "Vivimos en dos mundos: uno en el que los multimillonarios viven en el lujo, capaces de volar en jets privados, y otro en el que se imponen condiciones inhabitables a incontables millones de personas. Mientras tanto, este sistema que está permitiendo que unos pocos acumulen una riqueza extrema, en detrimento de todos los demás, está destruyendo las condiciones necesarias para sustentar la vida humana en un verano cruel interminable que se acelera rápidamente."

"Los multimillonarios no son intocables, el colapso climático nos afectará a todos y cada uno de nosotros", concluyó Macdonald.

Activista de Just Stop Oil en el aeropuerto de Stansted - Jueves, 20 de junio de 2024 Just Stop Oil

Los dos activistas de Just Stop Oil en el aeropuerto de Stansted, esta mañana. Just Stop Oil

Ayer, el grupo de campaña confirmó que un par de sus activistas, llamados por el grupo Niamh Lynch, de 21 años, y Rajan Naidu, de 73, habían "decorado Stonehenge con pintura en polvo naranja" un día antes del solsticio de verano. Lo hicieron para exigir que el próximo Gobierno del Reino Unido se comprometa legalmente a eliminar los combustibles fósiles para 2030.

Activistas de Just Stop Oil en Stonehenge - Miércoles, 19 de junio de 2024. Just Stop Oil

Las imágenes se publicaron en las redes sociales, donde el grupo aseguraba que había utilizado "harina de maíz naranja" para que "pronto desapareciera con la lluvia".

English Heritage declaró que el incidente era "extremadamente perturbador", y ha dado instrucciones a sus conservadores para que investiguen el alcance de los daños. El primer ministro Rishi Sunak condenó el ataque como un "vergonzoso acto de vandalismo contra uno de los monumentos más antiguos e importantes del Reino Unidoy del mundo", mientras que el líder laborista Sir Keir Starmer dijo que "el daño causado a Stonehenge es indignante". "Just Stop oil es patético", continuó Starmer. "Los responsables deben enfrentarse a todo el peso de la ley".

Just Stop Oil ha advertido de que habrá "resistencia" este verano si el Gobierno no toma "medidas significativas". "Mientras los Gobiernos permiten que las corporaciones petroleras campen a sus anchas destruyendo nuestras comunidades, las acciones de los individuos significan muy poco", afirmó el grupo. "Por eso Just Stop Oil exige que nuestro próximo Gobierno firme un tratado jurídicamente vinculante para eliminar progresivamente los combustibles fósiles antes de 2030".

"Si no defienden a las personas que representan, los simpatizantes de Just Stop Oil, junto con ciudadanos de Austria, Canadá, Noruega, Países Bajos y Suiza, se unirán a la resistencia este verano, si sus propios Gobiernos no toman medidas significativas."