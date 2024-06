Los manifestantes de Just Stop Oil han pintado Stonehenge de naranja en vísperas del solsticio de verano, para exigir al próximo Gobierno del Reino Unido que se comprometa legalmente a eliminar los combustibles fósiles para 2030.

La Policía británica ha detenido este miércoles a dos personas después de que activistas ecologistas arrojaron una sustancia naranja sobre Stonehenge, el monumento prehistórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el suroeste de Inglaterra.

El grupo de protesta de Just Stop Oil declaró que un par de sus activistas, de 21 y 73 años, habían "decorado Stonehenge con pintura en polvo de color naranja" para exigir que el próximo Gobierno del Reino Unido se comprometa legalmente a eliminar gradualmente los combustibles fósiles para 2030.

Las imágenes se publicaron en las redes sociales, donde el grupo aseguraba haber utilizado "harina de maíz naranja" para que "la lluvia se la llevara pronto". La Policía de Wiltshire informó en un comunicado de que había "detenido a dos personas tras un incidente en Stonehenge esta tarde".

"Los agentes acudieron al lugar de los hechos y detuvieron a dos personas sospechosas de dañar el antiguo monumento. Nuestra investigación continúa y estamos trabajando estrechamente con English Heritage".

El incidente se produce en plena campaña de las elecciones generales en el Reino Unido, antes de que los votantes acudan a las urnas el 4 de julio.

El actual primer ministro, Rishi Sunak, calificó el incidente de un "vergonzoso acto de vandalismo contra uno de los monumentos más antiguos e importantes del Reino Unido y del mundo".

"Just Stop Oil debería avergonzarse de sus activistas", añadió Sunak.

"No es suficiente"

Un portavoz de Just Stop Oil declaró que, aunque el partido laborista que, según las encuestas ganará las elecciones del mes que viene, se ha comprometido a no conceder nuevas licencias de perforación de petróleo y gas, "todos sabemos que esto no es suficiente".

Just Stop Oil explicó que había decidido llevar a cabo la acción el día anterior a la festividad del solsticio de verano, en la que se reúnen multitudes en el yacimiento para celebrarlo.

"Tenemos que unirnos para defender a la humanidad o lo arriesgamos todo. Por eso, Just Stop Oil exige que nuestro próximo Gobierno firme un tratado jurídicamente vinculante para eliminar progresivamente los combustibles fósiles antes de 2030", añadió el portavoz.

"Si no se comprometen a defender a nuestras comunidades, los simpatizantes de Just Stop Oil se unirán a la resistencia este verano, si sus propios gobiernos no toman medidas significativas".