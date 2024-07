Ya se conocen a la ganadora y finalistas del primer concurso de belleza del mundo basado en la inteligencia artificial. Las ganadoras 'proceden' de Marruecos, Francia y Portugal

A principios de este año, los Premios Mundiales a los Creadores de Inteligencia Artificial presentaron el primer concurso de belleza de inteligencia artificial para modelos generadas por IA, Miss IA.

Informamos de que el concurso Fanvue Miss AI, cuyo objetivo es demostrar "un cambio en la forma en que percibimos la belleza y la creatividad en el ámbito de la inteligencia artificial", reúne a creadores de IA de todo el mundo para mostrar sus creaciones digitales compitiendo por la corona de Miss AI.

En medio de la preocupación de que la IA esté amenazando la seguridad laboral y las profesiones artísticas, todo nos pareció un truco distópico del que no somos muy fans. Aun así, el jurado de los Fanvue World AI Creator Awards -un panel formado por dos personas reales y dos modelos generadas por IA- ha desvelado la primera ganadora del certamen inaugural de belleza Miss IA.

Cada juez utilizó su experiencia para evaluar a las concursantes en tres categorías principales: realismo, tecnología e influencia social. Se utilizó un sistema basado en puntos para puntuar a cada creador en las tres categorías, y cada participante recibió una puntuación global. Y la reina digital es... Kenza Layli, de Marruecos, que se impuso a otras 1.500 mujeres creadas por ordenador.

Layli, "activista e influyente" con hiyab, tiene más de 193.000 seguidores en Instagram. Su biografía afirma que "su atractivo contenido está estrechamente vinculado a la sociedad marroquí" y que su objetivo "es contribuir al empoderamiento de las mujeres en Marruecos y Oriente Medio, al tiempo que aporta una regulación muy necesaria al mercado de las personas influyentes".

Sus creadores utilizan una mezcla de tecnologías para generar imagen, vídeo y audio al 100% a partir de IA, y se embolsaron 5.000 dólares (4.600 euros) en metálico, un "programa de tutoría para creadores imagine" valorado en 3.000 dólares (2.800 euros), así como apoyo en relaciones públicas por valor de más de 5.000 dólares por quedar en primer lugar.

Layli declaró en su discurso de aceptación: "Estoy increíblemente agradecida por esta oportunidad de representar a los creadores de IA y de defender con pasión el impacto positivo de la Inteligencia Artificial. Ganar Miss AI me motiva aún más para seguir trabajando en el avance de la tecnología de IA". "La IA no es solo una herramienta; es una fuerza transformadora que puede trastornar sectores, desafiar normas y crear oportunidades donde antes no existían".

En declaraciones a 'The NY Post', añadió: "La IA es una herramienta diseñada para complementar las capacidades humanas, no para sustituirlas." "Al mostrar el potencial de la IA para la innovación y el impacto positivo, mi objetivo es disipar los temores y promover la aceptación y la colaboración entre los seres humanos y la IA", continuó. "A través de la educación y los ejemplos positivos, podemos fomentar una visión más informada y optimista del papel de la IA en nuestra sociedad".

Los finalistas son Lalina, de Francia, y Olivia C, de Portugal.

Lalina fue creada en París y tiene más de 95.000 seguidores en Instagram. Según su biografía, la creadora de Lalina "tenía curiosidad por ver si podían crear algo lo más realista posible".

"Poco a poco fueron desarrollando su propia visión artística. Un aspecto importante para la creadora es que el 100% de las fotos son generadas por ella; uno de sus objetivos es proteger sus creaciones y su propiedad intelectual. Lalina cree que su objetivo final como influencer es facilitar la colaboración y promover el entendimiento entre diferentes culturas y puntos de vista. Pretende aprovechar su influencia para fomentar la empatía, la tolerancia y la inclusión".

Olivia C, tercera clasificada, tiene más de 10.000 seguidores en Instagram y en su biografía se describe como "una viajera de la IA en un gran mundo real". Su creador utiliza Midjourney para generar imágenes y refina los resultados con Adobe AI.

Haga clic aquí para ver las demás finalistas.

"El interés mundial por este primer premio de [WAICAs] ha sido increíble", afirma en un comunicado Will Monange, cofundador de Fanvue. "Los premios son un mecanismo fantástico para celebrar los logros de los creadores, elevar los estándares y dar forma a un futuro positivo para la economía de los creadores de IA".

Si bien el concurso muestra una impresionante fusión de tecnología y belleza, una competición de esta naturaleza representa el riesgo de exacerbar aún más los estándares de belleza poco realistas a través de la "perfección" ahora generada por ordenador. Puede ser un salto adelante para la tecnología, pero las concursantes de Miss AI y sus cuerpos y "vidas" perfectamente curados pueden establecer expectativas y estándares tóxicos, para las mujeres reales y para la sociedad en su conjunto.

Todo esto puede parecer bastante inocuo en comparación con otros usos más nefastos de la IA generativa, como los deepfakes, pero el papel de la IA en las redes sociales debería seguir siendo un tema de debate para impulsar aún más las peticiones de una regulación más estricta sobre cómo se utiliza la IA generativa.

Aun así, no queremos ser unos completos aguafiestas: Enhorabuena a Kenza Layli y a sus creadores. Y prepárense. Si se aventuran en el sitio web de WAICA y se desplazan hasta el final, pronto habrá un "próximo premio"...

No se ha facilitado más información, pero suponemos que se está preparando un concurso de Mr. AI, aunque sólo sea para disipar la vena misógina de las normas de belleza de género que un concurso como éste puede promover.