Aitana, una exuberante barcelonesa de pelo rosa de 25 años, recibe semanalmente mensajes privados de famosos que la invitan a salir. Pero esta modelo no es real, la han creado sus diseñadores utilizando IA.

Aitana, la primera modelo española creada por inteligencia artificial, nació en medio de una época complicada.

El verano pasado, Rubén Cruz, su diseñador y fundador de la agencia The Clueless, atravesaba una mala racha porque no tenía muchos clientes.

"Empezamos a analizar cómo estábamos trabajando y nos dimos cuenta de que muchos proyectos se aparcaban o cancelaban por problemas ajenos a nosotros. Muchas veces era culpa del influencer o de la modelo y no por cuestiones de diseño", explica Cruz a Euronews.

Así que decidieron crear su propia influencer para utilizarla como modelo para las marcas que se acercaban a ellos.

Crearon a Aitana, una exuberante barcelonesa de 25 años y pelo rosa cuyo aspecto físico roza la perfección. La modelo virtual puede ganar hasta 10.000 euros al mes, según su creadora, pero la media ronda los 3.000 euros.

"Lo hicimos para poder ganarnos mejor la vida y no depender de otras personas que tienen egos, que tienen manías o que sólo quieren ganar mucho dinero posando", dice Cruz.

Diseñadores trabajando en la imagen de Aitana. The Clueless Agency

Los ingresos de Aitana son bastante dispersos.

Gana algo más de 1.000 euros por anuncio. Recientemente se ha convertido en imagen de Big, una empresa de suplementos deportivos y, por si fuera poco, sube fotos suyas en lencería a Fanvue, una plataforma similar a OnlyFans.

En pocos meses ha conseguido más de 121.000 seguidores en Instagram y sus fotos reciben miles de visitas y reacciones. Incluso recibe mensajes privados de famosos que desconocen que no es una persona real.

"Un día, un conocido actor latinoamericano le mandó un mensaje para invitarla a salir. Este actor tiene unos 5 millones de seguidores y algunos de nuestro equipo veían sus series de televisión cuando eran niños", cuenta Cruz.

"No tenía ni idea de que Aitana no existía", añade.

Rubén Cruz y Diana Núñez, los diseñadores de Aitana con Sofía Novales, la encargada de las redes sociales. The Clueless Agency

¿Cómo se da vida a una IA?

Cada semana, el equipo de la agencia se reúne para crear la vida de Aitana. Deciden qué hará durante la semana, qué lugares visitará y qué fotos subirán para alimentar a los seguidores que quieren saber de ella.

Pero no hay sesiones de fotos, ni cambios de vestuario, sólo una mezcla de inteligencia artificial y expertos en diseño que utilizan Photoshop para hacer posible que la modelo pase el fin de semana en Madrid, por ejemplo.

"En el primer mes, nos dimos cuenta de que la gente sigue vidas, no imágenes. Como no está viva, teníamos que darle un poco de realidad para que la gente pudiera relacionarse con ella de alguna manera. Teníamos que contar una historia", explica el diseñador gráfico.

Por eso Aitana, a diferencia de las modelos tradicionales, cuya personalidad no suele revelarse para que sirva de "lienzo en blanco" a los diseñadores, tiene una "personalidad" muy definida.

Fue creada como una entusiasta del fitness, decidida y con un carácter complejo. En su página web se define como extrovertida y cariñosa.

"Aitana es una persona muy pensada. La creamos basándonos en lo que más le gusta a la sociedad. Pensamos en los gustos, aficiones y nichos que han sido tendencia en los últimos años", explica Cruz.

Tras analizar las tendencias, se dieron cuenta de que la cultura oriental se había europeizado mucho en los últimos años, así que intentaron plasmarlo en su pelo rosa y su lado gamer".

Aitana ha tenido tanto éxito que sus diseñadores ya han creado una segunda modelo virtual llamada Maia, "un poco más tímida". Los nombres tampoco fueron elegidos al azar, ambos contienen las siglas de inteligencia artificial (IA).

Aitana Euronews

¿Democratizar el uso de modelos?

La agencia ha recibido una avalancha de peticiones de marcas que desean tener su propia modelo personalizada.

"Quieren tener una imagen que no sea una persona real y que represente sus valores de marca, para que no haya problemas de continuidad si tienen que despedir a alguien o ya no pueden contar con él", dice Cruz.

También hay ahorro de costes. Cuando la agencia, que solía trabajar con influencers reales, se dio cuenta de lo que ganaban, les pareció "anómalo".

"Kim Kardashian gana un millón de euros por una foto en Instagram y no cura el cáncer. Nadie gana un millón de euros por subir una foto a una red social, me parece absurdo", afirma.

La agencia cree que esto podría ayudar a bajar los precios del mercado y dar un empujón a las pequeñas empresas que no pueden permitirse grandes campañas publicitarias.

Sin embargo, la iniciativa no está exenta de críticas. A muchos les preocupa que la perfección irreal de las modelos pueda influir en las generaciones más jóvenes para que se obsesionen con alcanzar esa perfección.

También se critica la imagen tan sexualizada que se crea de las modelos. A lo que la agencia responde que simplemente están siguiendo la estética ya creada por los propios influencers y marcas reales.

"Si no seguimos esta estética, las marcas no estarán interesadas. Para cambiar este sistema, hay que cambiar la visión de las marcas. El mundo en general está sexualizado.