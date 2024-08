El equipo de Cultura de 'Euronews' selecciona y comparte sus fotos favoritas para el Día Mundial de la Fotografía.

Hoy es el Día Mundial de la Fotografía, una celebración anual para concienciar sobre la importancia de esta disciplina. En concreto se conmemora la creación del deaguerrotipo desarrollado en 1837 por los franceses Louis Daguerre y Joseph Nicéphore.

Fue el primer sistema fotográfico disponible en el mercado de entonces. Este lunes se celebra este día para recordar la declaración de patente de aquel invento por por parte del Gobierno francés.

Es un día para celebrar a los fotógrafos y su oficio, así como el proceso de documentar recuerdos. También es un día para prender sobre otras personas y culturas a través de la fotografía. Sobre todo, pretende demostrar que los amantes de la fotografía de todo el mundo pueden disfrutar de este arte en un sistema común que les permite abrazar la memoria a través de una lente.

El equipo de 'Euronews Cultura' ha seleccionado sus fotos favoritas y desea compartirlas con usted, precisamente hoy.

'Foto nocturna' - 2008

Por: Olivier Metzger

‘Foto nocturna’ Olivier Metzger/ modds

Mi fotografía favorita es la que me hace sentir como si me asomara al cálido resplandor de una ventana con cortinas abiertas en una noche completamente negra. No debería mirar, la vida que hay dentro es secreta. Pero en ese pico momentáneo, captas destellos de gente.

Tal vez encuentres un viejo árbol de Navidad. Un adorno de gato con las orejas rotas. Los destellos de las caras en la televisión. Fragmentos fugaces de algo o de alguien que se convierten en fotogramas congelados para que tu mente reconstruya su significado. Esta fotografía del fallecido fotógrafo francés Olivier Metzger lo capta literalmente todo.

Una serie fotográfica muy laureada

Parte de su serie 'Nightshot' de 2008, por la que ganó el Premio Especial BMW entre otros, muestra a una mujer habla por teléfono, enmarcada por una gran ventana de luz que se traga la oscuridad. A lo largo de su carrera, Metzger se sintió especialmente fascinado por la noche, jugando con la iluminación y las formas para captar una esencia cinematográfica del mundo.

Éste en concreto me recuerda a un cuadro de Edward Hopper por esas visiones de soledad y añoranza que se hunden acunadas por un ambiente artificial. Tiene algo de onírico, como entrar sonámbulo en un lugar que sólo nos resulta familiar a medias. Hay pequeños detalles en la casa, un cuadro, algunos muebles, pero también parece hueca y falsa, como una casa de muñecas flotando en un abismo.

Aunque es inquietante, siempre siento que las partes ocultas de mí mismo se comprenden y se liberan gracias a esas cualidades de la fotografía. La noche puede ser oscura y estar llena de terrores, pero también puede ser el lugar donde encontramos y reorganizamos partes de nosotros mismos, o donde espiamos a través de las ventanas de extraños. Amber Bryce.

'Louis Armstrong' - 1935

Por: Edward Mouriquand

'Louis Armstrong' by Edward Mouriquand David Mouriquand

Esta foto me acompaña desde que tengo uso de razón. La hizo mi tío abuelo, que era fotógrafo y desgraciadamente murió a los 30 años. Fotografiaba a muchos músicos de gira y se codeaba con ellos entre bastidores. Según mi difunto abuelo, que siempre me decía que le recordaba a su difunto hermano Edward, su hermano era un gran aficionado al jazz, así que conocer al gran Louis Armstrong era algo que le entusiasmaba.

Cuentan que Satchmo era encantador, que siempre estaba pendiente de la gente que le rodeaba y que se reía a carcajadas. Sin embargo, al legendario trompetista de Nueva Orleans no le interesaba lo más mínimo hablar de música o de su oficio. Su principal preocupación era la comida.

Al parecer, a Edward le decepcionó mucho que Armstrong sólo hablara de lo mucho que le gustaba la cocina francesa, sobre todo los despojos, y no paraba de preguntarle a mi tío abuelo dónde comer después del concierto.

La foto pasó a mi abuelo, que la colgó en la zona de estudio de su casa. Cada vez que le visitaba, veía esa cara sonriente y radiante en la pared -una cara que yo asociaba con el olor a tabaco de liar (el vicio preferido de mi abuelo)- y había algo en la sonrisa y los ojos centelleantes de Armstrong que siempre me alegraba.

No tenía ni idea de quién era el hombre de la foto

En aquel momento no tenía ni idea de quién era el hombre de la foto, era simplemente un rayo de sol en la habitación que me tenía hipnotizada. Más tarde conocí a Armstrong, me enamoré de su música y sentí envidia de que un familiar al que nunca había visto conociera a una auténtica leyenda de la música. Y viceversa.

Cuando murió mi abuelo, la foto pasó a mis manos, y es sin duda una de mis posesiones más preciadas. No sólo me recuerda el poder de los recuerdos intergeneracionales, de una vida que nunca llegué a compartir con uno de mis parientes, sino también que los iconos -independientemente de su campo artístico- son humanos como el resto de nosotros.

Tienen deseos que no se elevan por su sublime estatus en la cultura popular; sus deseos pueden ser simples y, sin importar su importancia en la historia o el peso del legado que dejan tras de sí, todos somos humanos. Con defectos y todo. Merece la pena apreciar las pequeñas cosas que damos por sentadas.

Lo llevo siempre conmigo, e incluso me ha servido siempre que he entrevistado a alguien famoso: no hay que adularlo, hay que tratarlo con el respeto que se trataría a cualquier otra persona... y no hay que olvidar tener a mano una recomendación gastronómica por si le apetece una buena comida francesa.

Pero, por encima de todo, esta foto nunca deja de llenarme de felicidad. Ese es el poder de la fotografía. Después de un mal día, si veo a Satchmo sonriéndome con el rabillo del ojo, las cosas no parecen tan malas. La vida vuelve a ser sabrosa. Qué mundo tan maravilloso. David Mouriquand

'Punto Azul Pálido' - 1990

Por: NASA

'Punto Azul Pálido' NASA

Una fotografía que adoro es el icónico 'Punto Azul Pálido'. Para poneros en antecedentes, como muchos niños, pasé por todo tipo de fases formativas: dinosaurios, LEGO, trucos de magia, Michael Jackson... y luego vino mi fase espacial.

Mi habitación estaba llena de pósters de 'La Guerra de las Galaxias', tenía una lámpara de lava de la NASA junto a la cama y me pasé muchas noches jugando con un telescopio barato de juguete que nunca acababa de funcionar.

Para mi octavo cumpleaños, incluso me empeñé en celebrar una fiesta con temática espacial, que incluía anillos de fiesta, patatas fritas Space Raider y una tarta de astronauta.

En el punto álgido de mi fascinación por el espacio, recuerdo haber visto la imagen del 'Punto Azul Pálido' en un libro de la biblioteca, y me dejó alucinado. La imagen, tomada por el Voyager 1 de la NASA en 1990 desde una asombrosa distancia de 4.000 millones de kilómetros, muestra la Tierra como una diminuta mancha -menos de un píxel- en el aterrador pero fascinante vacío del espacio.

La fotografía surgió gracias al astrónomo Carl Sagan, que sugirió que la nave volviera su cámara hacia la Tierra cuando estaba abandonando el sistema solar. Como dijo Sagan: "Mira de nuevo ese punto. Está aquí. Ese es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él viven todos los que amas, todos los que conoces, todos de los que has oído hablar, todos los seres humanos que alguna vez existieron".

Ahora, a los 8 años, el peso de esta perspectiva existencial puede haber pasado por encima de mi cabeza, pero todavía recuerdo estar asombrado de lo pequeña que parecía la Tierra en el gran esquema de las cosas.

A medida que crecía, llegué a apreciar el significado más profundo de la imagen: la belleza del absurdo en la existencia humana, el surrealista y maravilloso regalo de la vida y, ahora más que nunca, la creciente conciencia de nuestra responsabilidad de cuidar y proteger este pequeño punto azul milagroso. Theo Farrant

Festival Pagano de la Guerra Rusia-Ucrania" - 2024

Por: Efrem Lukatsky (AP)

Festival Pagano. Efrem Lukatsky/AP

Mentiría si dijera que esta foto se me ha quedado grabada desde que la vi por primera vez en junio y que nunca se me ha ido de la cabeza. Todo lo contrario. En mi trabajo como periodista 'freelance', tengo que ver muchas fotografías, algunas bastante más difíciles que otras; esta sobrecarga de imágenes puede hacer que sea difícil ordenar y recordar las fotos que has visto, incluso si son bastante notables.

Sin embargo, cuando me pidieron que eligiera una imagen para celebrar el Día Mundial de la Fotografía, recordé de repente una escena que me produjo un momento de ligereza, y que también parecía retratar un momento así.

El fotógrafo Efrem Lukatsky (de 'Associated Press') captó el Festival de Verano de Ivana Kupala: tan lleno de saltos de fuego, coronas de flores y bailes que sería fácil olvidarse de los bombardeos y apagones que probablemente se han convertido en un hecho para muchos de los que viven junto a parque a una hora al sur de Kiev.

Lo que me gusta de esta imagen es, en muchos sentidos, lo que me gusta de toda la serie. Hay algo en el movimiento que capta, pero sobre todo en los saltos, que transmite una sensación de libertad: un momento de dejarse llevar, simplemente confiando en que se logrará superar el fuego que arde bajo uno.

Los participantes dijeron a 'AP' que mantener vivas las tradiciones ucranianas era un acto de rebeldía contra la destrucción de la cultura local, y creo que este sentimiento se refleja en la imagen, llena de energía. Las multitudes detrás de los sujetos principales también hablan de temas de comunidad y celebración compartida, que siempre disfruto en las fotografías. Elise Morton