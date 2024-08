Por David Mouriquand

Taylor Swift finalizó la etapa europea de su gira 'Eras Tour' en Londres y publicó un comunicado explicando por qué decidió esperar hasta ahora para hablar sobre las cancelaciones de conciertos en Viena, que calificó de "devastadoras".

PUBLICIDAD

Taylor Swift ha hablado sobre la "devastadora" cancelación de los conciertos de su gira en Viena debido a una amenaza de atentado, diciendo que sentía "una enorme cantidad de culpa" por la cantidad de gente que se había organizado para viajar a los espectáculos.

Los tres conciertos en el Estadio Ernst Happel de Viena fueron cancelados a principios de agosto cuando tres personas fueron arrestadas por supuestamente planear un ataque terrorista.

La superestrella del pop de 34 años no había hecho comentarios sobre la cancelación de los conciertos y el complot terrorista en ese momento, y cerró la etapa europea del 'Eras Tour' con cinco espectáculos con entradas agotadas en el Estadio de Wembley en Londres.

Ahora, en una publicación en Instagram, Swift escribió: "Que cancelaran nuestros espectáculos en Viena fue devastador. El motivo de las cancelaciones me llenó de una nueva sensación de miedo y una enorme cantidad de culpa porque tanta gente había planeado venir a esos espectáculos. Pero también me quedé muy agradecida con las autoridades porque gracias a ellas, lamentamos conciertos y no pérdida de vidas".

Ella continuó: "Me sentí alentada por el amor y la unidad que vi en los fans que se unieron. Decidí que toda mi energía tenía que destinarse a ayudar a proteger al casi medio millón de personas que vinieron a ver los espectáculos en Londres. Mi equipo y yo trabajamos codo a codo con el personal del estadio y las autoridades británicas todos los días para lograr ese objetivo, y quiero agradecerles todo lo que hicieron por nosotros".

Al explicar por qué decidió esperar hasta ahora para hablar sobre las cancelaciones de los conciertos de Viena, dijo: "Permítanme ser muy clara: no voy a hablar públicamente sobre algo si creo que al hacerlo podría provocar a quienes quieran dañar a los fans que vienen a mis shows. En casos como este, el 'silencio' es en realidad mostrar moderación y esperar para expresarse en el momento adecuado. Mi prioridad era terminar nuestra gira europea de manera segura, y es un gran alivio poder decir que lo hicimos".

Durante el transcurso de la gira 'Eras' de Swift, la cantante realizó ocho conciertos en Wembley, superando un récord para cualquier cantante solista, que había sido establecido previamente por Michael Jackson en 1988.

Swift también se pronunció sobre el asesinato de tres niñas en Southport

Después de sus actuaciones en el Reino Unido en junio, el país se vio sacudido por el apuñalamiento fatal de tres niñas en una clase de baile con temática de Swift en Southport.

Swift publicó una declaración en ese momento, diciendo: "El horror del ataque de ayer en Southport me invade continuamente, y estoy completamente en 'shock'... La pérdida de vidas e inocencia, y el horrendo trauma infligido a todos los que estaban allí, las familias y los primeros en responder. Estos eran solo niños pequeños en una clase de baile. No sé cómo transmitir mis condolencias a estas familias".

Antes del inicio de sus espectáculos en Wembley en agosto se supo que la cantante se había comunicado en privado con las familias de las tres niñas asesinadas en el ataque del 29 de julio: Bebe King, de 6 años, Elsie Dot Stancombe, de 7, y Alice Dasilva Aguiar, de 9. También dio la bienvenida a las familias de las víctimas del ataque con arma blanca en Southport detrás del escenario en Londres.

Swift ha finalizado la etapa europea de su 'Eras Tour' y se tomará un descanso de dos meses. Regresará a Norteamérica y finalizará su 'Eras Tour' en Canadá en las siguientes fechas: Toronto (14, 15, 16, 21, 22 y 23 de noviembre) y Vancouver (6, 7 y 8 de noviembre).