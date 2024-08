Kamala Harris ya se ha asegurado oficialmente la nominación del Partido Demócrata a la presidencia. Es hora de echar un vistazo a cómo la ficción ha superado a la realidad con algunas de las presidentas estadounidenses más memorables del cine y la televisión.

PUBLICIDAD

La vicepresidenta Kamala Harris y su compañero de fórmula, el gobernador Tim Walz, fueron las estrellas en Chicago tras la Convención Nacional Demócrata celebrada hasta el jueves 22 de agosto.

Se trata de un acontecimiento histórico, ya que Kamala Harris se ha asegurado oficialmente la candidatura del Partido Demócrata a la presidencia, convirtiéndose en la primera mujer de color que consigue la nominación de un partido importante.

Julia Louis-Dreyfus aseguró a 'The Times' que apoyará a Harris, añadiendo que planea estar involucrada en la campaña de Harris para derrotar a Donald Trump.

La galardonada actriz es famosa por varios de sus papeles en la gran y la pequeña pantalla, entre ellos 'Veep', la fantástica comedia política de la HBO creada por el escritor satírico escocés Armando Iannucci.

La serie, basada en la vicepresidenta ficticia Selina Meyer que acaba convirtiéndose en presidenta, le valió a Louis-Dreyfus seis premios Emmy. Terminó en 2019, pero los espectadores de la comedia se han disparado desde que se anunció la marcha de Harris.

Louis-Dreyfus dijo que las candidatas siempre son más escrutadas que sus homólogos masculinos. Aunque todavía no ha habido ninguna mujer presidenta en Estados Unidos, la ficción ha superado a la realidad hace mucho tiempo.

'Veep' HBO

El ejemplo más antiguo se remonta a hace 100 años, en la comedia muda de ciencia ficción de 1924 'El último hombre en la Tierra', que muestra a una mujer como presidenta de Estados Unidos, una necesidad más que una elección, ya que la película describe cómo todos los hombres adultos mueren de la enfermedad 'masculitis'.

Desde entonces, ha habido numerosas películas y programas de televisión que han presentado a una mujer como presidenta de Estados Unidos: Ernestine Barrier en la película de ciencia ficción de 1953 'Project Moon Base'; Polly Bergen en 'Kisses for my President' (1964); Patty Duke en la comedia de 1985 'Hail to the Chief'...

Otras son Teresa Barnwell interpretando a Hillary Clinton como presidenta en un episodio de la serie de ciencia ficción 'Sliders' (1995); Natalie Portman al final de la comedia de ciencia ficción de Tim Burton 'Mars Attacks!'; Glenn Close como presidenta en funciones en 'Air Force One' (1997); y Christina Applegate como jefa de Estado en la comedia 'Mafia' (1998).

Por supuesto, sigue habiendo un número desproporcionado de hombres en comparación con las mujeres (predominantemente blancos) que han ocupado el ficticio despacho oval, sobre todo en la televisión en los últimos años. ¿Quizá la realidad por fin se ponga al día este año?

Es hora de echar un vistazo a cómo la ficción ha superado a la realidad con algunas de las presidentas estadounidenses más memorables del cine y la televisión desde el año 2000 en adelante.

La presidenta Mackenzie Allen (interpretada por Geena Davis) en 'Commander in Chief' (2006)

La presidenta Mackenzie Allen (interpretada por Geena Davis) en 'Commander in Chief' (2006). ABC

Mackenzie Allen, interpretada por Geena Davis, era una antigua congresista e independiente política que fue elegida vicepresidenta en la candidatura del republicano Teddy Bridges, y que pronto muere de un aneurisma cerebral.

Davis se llevó a casa el Globo de Oro a la mejor actriz por su papel de primera mujer presidenta. A lo largo de la serie, varios hombres poderosos intentan derribarla. Ella se mantiene firme y es una de las mejores presidentas de la pantalla.

La presidenta Caroline Reynolds (interpretada por Patricia Wettig) en 'Prison Break' (2006)

La presidenta Caroline Reynolds (interpretada por Patricia Wettig) en 'Prison Break' (2006) FOX

Caroline Reynolds es una presidenta bastante malvada. Interpretada por Patricia Wettig, es vicepresidenta de los Estados Unidos e inculpa a uno de nuestros héroes, Lincoln, de la muerte (falsa) de su hermano.

Sigue siendo vicepresidenta hasta que el presidente es asesinado. Y, lo has adivinado, envenena a 'POTUS' para llegar al puesto más alto. A pesar de que no es una buena imagen de las mujeres presidentas, no se le puede reprochar falta de ambición.

PUBLICIDAD

La presidenta Allison Taylor (interpretada por Cherry Jones) en '24' (2008)

La presidenta Allison Taylor (interpretada por Cherry Jones) en '24' (2008) FOX

La Fox ha tenido su buena ración de presidentas, pero en '24: Redención', la presidenta Allison Taylor es elegida. Continuó en el cargo en las temporadas siete y ocho. La actriz Cherry Jones declaró a 'Vulture' que la presidenta, que no cede a las exigencias terroristas a pesar del asesinato de su hijo, no estaba basada en Hillary Clinton, sino que era "una combinación de Eleanor Roosevelt, Golda Meier y John Wayne".

Presidenta de los Estados Unidos (interpretada por Stephanie Paul) en 'Iron Sky' (2012)

Presidenta de los Estados Unidos (interpretada por Stephanie Paul) en 'Iron Sky' (2012) Walt Disney Studios Motion Pictures Finland

En esta comedia finlandesa de ciencia ficción, los nazis regresan a la Tierra en 2018, tras haberse escondido en la Luna desde su derrota en 1945. Sí, ese es el argumento. Es una película ridícula -además de una de las películas finlandesas más caras jamás rodadas- con una gran premisa pero una ejecución mediocre.

Aun así, la presidenta sin nombre de la Tierra es una mujer y la actriz neozelandesa Stephanie Paul la interpreta como una parodia de Sarah Palin. No es una película imprescindible, pero sí una comedia divertida que intenta ser una sátira.

La presidenta Constance Payton (interpretada por Alfre Woodard) en "State of Affairs" (2014)

La presidenta Constance Payton (interpretada por Alfre Woodard) en "State of Affairs" (2014). NBC

La serie de la 'NBC' 'State of Affairs' solo duró una temporada y seguía a la analista de la CIA Charleston (Katherine Heigl), que presenta el informe diario a la presidenta Constance Payton, la primera mujer afroamericana presidenta de los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Woodard aportó mucha seriedad al papel, y declaró al 'Huffington Post': "Con Constance Payton, tuve el gran reto de averiguar cómo íbamos a tener una presidenta afroamericana después del primer presidente afroamericano".

La presidenta Selina Meyer (interpretada por Julia Louis-Dreyfus) en 'Veep' (2014)

La presidenta Selina Meyer (interpretada por Julia Louis-Dreyfus) en 'Veep' (2014) HBO

La presidencia de Selina Meyer no comenzó hasta la cuarta temporada de 'Veep', después de que el presidente dimitiera para cuidar de su esposa. Su caótico mandato en la Casa Blanca no duró mucho, ya que es sustituida por la Laura Montez de Andrea Savage durante el final de la quinta temporada.

Sin embargo, Meyer vuelve a ser 'POTUS' en la última temporada. Meyer no es un ejemplo a seguir, ya que está más obsesionada por su legado en los libros de historia que por hacer algo bueno. Sin embargo, Julia Louis-Dreyfus está fantástica en el papel, haciendo de Meyer quizá no la mejor presidenta, pero sí la más divertida.

La presidenta Olivia Marsdin (interpretada por Lynda Carter) en 'Supergirl' (2015)

La presidenta Olivia Marsdin (interpretada por Lynda Carter) en 'Supergirl' (2015) 'CBS'

La 'Wonder Woman' original como 'POTUS'... Efectivamente, Lynda Carter fue todo un símbolo del empoderamiento femenino como el personaje de DC en los años 70, y hace lo propio como la presidenta táctica Olivia Marsdin. Sin embargo, ('spoilers') se revela que es una alienígena y tiene que dimitir.

PUBLICIDAD

La presidenta Elizabeth Lanford (interpretada por Sela Ward) en 'Independence Day: Resurgence' (2016)

La presidenta Elizabeth Lanford (interpretada por Sela Ward) en 'Independence Day: Resurgence' (2016) 20th Century Studios

'Independence Day: Resurgence', la secuela de 'Independence Day' de 1996, cuenta con Sela Ward como Elizabeth Lanford, una 'POTUS' que perdió a toda su familia en el primer ataque alienígena.

El destino la obliga a dirigir el país durante una segunda invasión y, por desgracia, ('spoiler') su personaje no llega al final. No es el mejor final para lo que parecía ser una presidenta decente con muy poco tiempo en pantalla.

La presidenta Charlie Roan (interpretada por Elizabeth Mitchell) en 'La purga: El año de las elecciones' (2016)

La presidenta Charlie Roan (interpretada por Elizabeth Mitchell) en 'La purga: El año de las elecciones' (2016) Universal Pictures

En el thriller de terror distópico 'La purga: El año de las elecciones' (2016) Elizabeth Mitchell interpreta a una superviviente de la purga que es elegida presidenta con la plataforma de acabar con el festival anual de matanzas.

Se la presenta como una mujer noble y testaruda, y en 'La purga infinita' de 2021 descubrimos que tuvo éxito, ya que Charlie Roan fue presidenta durante dos mandatos y consiguió cancelar la purga durante sus ocho años en el poder. Más como ella, por favor. Menos como la menguante calidad de las películas de La Purga. Gracias.

PUBLICIDAD

La presidenta Claire Underwood (interpretada por Robin Wright) en 'House of Cards' (2017).

La presidenta Claire Underwood (interpretada por Robin Wright) en 'House of Cards' (2017). Netflix

Al final de la quinta temporada del drama de Netflix, Frank (Kevin Spacey) y Claire Underwood se postulan juntos para la Casa Blanca, y Claire jura como presidenta después de que Frank dimita en medio de una nube de escándalos.

El argumento se introdujo cuando la serie tuvo que ser reescrita, teniendo en cuenta que Spacey abandonó la serie, también envuelto en un escándalo. Aun así, Claire es una mujer poderosa y segura de sí misma, y no importan las maquinaciones, es una buena Presidenta.

La presidenta Elizabeth Keane (interpretada por Elizabeth Marvel) en 'Homeland' (2017)

La presidenta Elizabeth Keane (interpretada por Elizabeth Marvel) en 'Homeland' (2017) Showtime

Elizabeth Keane, senadora de Nueva York, es elegida presidenta en el final de la sexta temporada de Homeland. Se ve obligada a dimitir la temporada siguiente, y necesariamente, ya que desconfía de la CIA tras sobrevivir a un intento de asesinato.

"En este momento, en lo que está sucediendo en nuestro mundo, es un gran honor interpretar a una presidenta", dijo Marvel a 'The Wrap' en 2018. "También aprecié mucho que no solo la pintaran como esta noble heroína virtuosa. Era una superviviente. Era un individuo muy complicado que crearon".

PUBLICIDAD

La presidenta Mellie Grant (interpretada por Bellamy Young) en 'Scandal' (2017).

La presidenta Mellie Grant (interpretada por Bellamy Young) en 'Scandal' (2017). ABC

Al final de la sexta temporada del drama de 'ABC', la Mellie Grant de Bellamy Young pierde las elecciones presidenciales, solo para que su oponente sea asesinado antes de jurar el cargo. Después de muchas conspiraciones, Grant jura el cargo como 45º presidenta de los Estados Unidos.

Presentada como una luchadora y una defensora de las mujeres, nombra a Olivia Pope (Kerry Washington) jefa de gabinete y se sugiere que Pope ocupará su lugar tras su mandato.

La presidenta Charlotte Field (interpretada por Charlize Theron) en 'Long Shot' (2019)

La presidenta Charlotte Field (interpretada por Charlize Theron) en 'Long Shot' (2019). Lionsgate

En esta sorprendentemente decente comedia romántica de pareja dispareja de 2019, Seth Rogen interpreta a un periodista que se reencuentra con su antigua niñera de la infancia, que ahora ejerce como secretaria de Estado.

Ella es todo lo que él no es (exitosa), pero aun así decide contratarlo como redactor de discursos después de leer algunas de sus columnas. Todo sale bien para Field, ya que ella es elegida pesidenta y ambos se casan.

PUBLICIDAD

La presidenta Ellen Waverly Wilson (interpretada por Jodi Balfour) en 'For All Mankind' (2019)

La presidenta Ellen Waverly Wilson (interpretada por Jodi Balfour) en 'For All Mankind' (2019). Apple TV+

El drama de ciencia ficción de Apple TV+ ve a una astronauta (Balfour) convertirse en administradora de la NASA, senadora y, más tarde, presidenta. WComo miembro de toda la vida del 'segundo sexo', estar de pie, sentada y actuando en el despacho oval es como evocar un mundo más bello y verdadero, uno que confío en que muchos de nosotros anhelamos", dijo Balfour a 'The Hollywood Reporter'.

La presidenta Janie Orlean (interpretada por Meryl Streep) en 'Don't Look Up' (2021)

La presidenta Janie Orlean (interpretada por Meryl Streep) en 'Don't Look Up' (2021). Netflix

En la torpe pero divertida sátira política apocalíptica de Netflix 'Don't Look Up', nada menos que Meryl Streep interpreta a la presidenta Janie Orlean, que no quiere creer que haya un cometa dirigiéndose a la Tierra.

Aparentemente basada tanto en Hillary Clinton como en Donald Trump, el personaje dista mucho de ser noble, ya que prefiere explotar comercialmente el cometa y ganar millones ante la catástrofe mundial antes que hacer caso a los hechos científicos.

Moraleja de la historia al final de 'No mires hacia arriba': los hechos importan, y a veces los presidentes (hombres o mujeres) deberían hacer bien en recordarlo.

PUBLICIDAD

Ahí lo tienen.

Aunque las mujeres presidentas no siempre cuentan con el mejor equipo de guionistas y aún queda camino por recorrer, puede que la vida imite al arte y Estados Unidos tenga pronto su primera mujer presidenta de Estados Unidos.