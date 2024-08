Oprah Winfrey pronunció un apasionado discurso en la Convención Nacional Demócrata, mientras que la actriz de 'Veep' Julia Louis-Dreyfus insistió en que no ve un paralelismo entre su homóloga en la ficción y Kamala Harris.

La Convención Nacional Demócratallega a su fin esta noche, y las estrellas se han dejado ver para apoyar a Kamala Harris y a su compañero de candidatura Tim Walz.

Desde Spike Lee a Eva Longoria, John Legend y Common, pasando por Oprah Winfrey, que volvió ayer al prime time en una aparición sorpresa en la Convención Nacional Demócrata de 2024, pidiendo a los estadounidenses que elijan "el optimismo frente al cinismo" y "la inclusión frente a la retribución", el reluciente impulso está definitivamente a favor de Harris. Durante su entusiasta apoyo, Oprah trató de animar a los votantes a votar por "lo mejor de América".

"Los valores y el carácter son lo más importante", dijo Oprah. "En el liderazgo y en la vida. Y más que nada, sabéis que esto es cierto, la decencia y el respeto están en la papeleta en 2024." "En realidad he viajado desde los bosques de madera roja... hasta las aguas de la corriente del Golfo", dijo Winfrey, refiriéndose a la canción de Woody Guthrie 'This Land Is Your Land'.

"Son lo mejor de Estados Unidos y, a pesar de lo que algunos quieren hacer creer, no somos tan diferentes de nuestros vecinos. Cuando se incendia una casa, no preguntamos de quién es", dijo Winfrey, y añadió que "si resulta que la casa pertenece a una amante de gatos sin hijos, pues también intentamos sacar a ese gato".

Sus comentarios eran una referencia al candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance, que se ha enfrentado a muchas críticas por decir que EE.UU. está gobernado por "señoras gato sin hijos".

"Pronto, y muy pronto, vamos a enseñar a nuestras hijas e hijos cómo esta hija de madre india y padre jamaicano, dos inmigrantes idealistas y llenos de energía... creció hasta convertirse en el 47º presidente de Estados Unidos", dijo Winfrey a la multitud.

Oprah Winfrey habla durante la Convención Nacional Demócrata - Miércoles 21 de agosto J. Scott Applewhite/AP

También estuvo presente la actriz Julia Louis-Dreyfus, que interpretó a la vicepresidenta (y más tarde presidenta) Selina Meyer durante siete temporadas en la fantástica sátira política de 'HBO': 'Veep'.

Louis-Dreyfus presentó un panel de ocho gobernadoras y, en su introducción, afirmó que el compañero de fórmula de Donald Trump, JD Vance, describiría al panel como "un aquelarre de brujas".

Las ocho gobernadoras que subieron al escenario con Louis-Drefus fueron Katie Hobbs, de Arizona; Laura Kelly, de Kansas; Janet Mills, de Maine; Maura Healey, de Massachusetts; y Maura Healey, de Michigan. Maura Healey, Gretchen Whitmer, de Michigan, MichelleLujan Grisham, de Nuevo México, Kathy Hochul, de Nueva York, y Tina Kotek, de Oregón.

Julia Louis-Dreyfus en la 69ª edición de los Primetime Emmy Awards - 2017 Richard Shotwell/ Invision/ AP

La actriz ha ganado múltiples Emmys por encarnar a Selina Meyer -quizá no la mejor presidenta, pero sin duda la más divertida que ha pasado por la pantalla-.

La serie terminó en 2019, pero ha disfrutado de un aumento de popularidad desde que el presidente Joe Biden retiró su candidatura en las próximas elecciones presidenciales -ya que muchos vieron un momento de imitación de la vida real entre los acontecimientos reales y el vicepresidente ficticio ascendiendo a la Casa Blanca en la cuarta temporada-.

Sin embargo, Julia Louis-Dreyfus ha insistido en que no ve un paralelismo entre su homóloga en la ficción y Harris. En una entrevista en 'The Late Show' con Stephen Colbert, que se emitió en directo desde la Convención Nacional Demócrata, Colbert mencionó que los 'streams' de 'Veep' habían subido un 350%.

"Es algo estupendo, creo...". dijo Louis-Dreyfus, antes de subrayar que su personaje se parece poco a Harris. "Déjenme explicarles, en 'Veep' interpreté a una sociópata narcisista y megalómana, y esa no es Kamala Harris", dijo, y añadió: "Podría ser otra candidata en la carrera".

Julia Louis-Dreyfus como Selina Meyer en 'Veep' HBO

Tras el resurgimiento cultural de la serie, el 'showrunner' de 'Veep', David Mandel, declaró en 'Vanity Fair' que tampoco ve muchas de las similitudes entre Meyer y Harris.

"Entiendo que la gente en todo internet se muera por hacer la narrativa de alguna manera de que Kamala es Selina. Personalmente, elijo no aceptarlo", dijo Mandel. "Es demasiado simplista, y no creo que lo estén haciendo de forma divertida. Creo que lo hacen para intentar que ella parezca menos que nadie, y no me gusta".

Durante su entrevista con Louis-Dreyfus, Colbert planteó el hecho de que la serie 'Veep' trataba mucho el duro trato a las mujeres en la política. Al preguntarle si tenía una escena favorita que encarnara esto, Louis-Dreyfus se refirió a un momento entre su personaje y el de Matt Walsh, Mike McLintock.

"Me vino con un discurso que empezaba 'como mujer'. Y yo le miré y le dije: 'En primer lugar, como mujer, no voy a empezar un discurso con "como mujer", porque no puedo identificarme como mujer'", recordó Louis-Dreyfus. "Los hombres odian eso y las mujeres que odian a las mujeres odian eso, que son la mayoría de las mujeres".

Colbert también preguntó a la actriz qué personaje de 'Veep' le recuerda más al compañero de fórmula de Donald Trump, JD Vance, a lo que Louis-Dreyfus respondió: "Ese sería Jonah Ryan", refiriéndose al enlace de Meyer con la Casa Blanca, interpretado por Timothy Simons.

"Estoy segura de que ha hecho el amor con muchos sofás", bromeó la actriz, refiriéndose al persistente (aunque desmentido) rumor de que Vance mantuvo una vez relaciones sexuales con un sofá.

La Convención Nacional Demócrata comenzó el lunes 19 de agosto y finaliza hoy, jueves 22 de agosto, en medio de rumores recogidos por la CNN de que tanto Taylor Swift como Beyoncé podrían actuar en la última noche de la DNC.