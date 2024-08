Por Garfield Myrie

De Brad Pitt a Meryl Streep, algunas de las mayores estrellas del mundo llevan una doble vida creativa.

Los homenajes a Alain Delon, fallecido la semana pasada a los 88 años, han rendido tributo al actor rompecorazones como uno de los protagonistas más memorables de Francia.

Pero a los aficionados les habrá sorprendido leer sobre sus incursiones en el diseño de muebles. En particular, en los años 70 concibió una colección para la casa de diseño Maison Jansen.

Resulta que no era tan raro que tuviera una doble pasión artística. Puede que sean iconos mundiales que se han labrado un camino hasta la cima de sus profesiones creativas, pero algunas de las mayores estrellas del mundo también han llevado una doble vida creativa al margen de su trabajo diario.

Jonny Depp se dedica a componer canciones

La música siempre ha sido un pasatiempo relajante para algunos de los grandes nombres de la gran pantalla, deseosos de explorar todo su potencial creativo lejos del set de rodaje.

El actor de Hollywood Jonny Depp es un guitarrista apasionado que ha colaborado con algunas de las leyendas del rock and roll. Ha tocado con los iconos del pop británico Oasis, con la realeza del rock Aerosmith e Iggy Pop, e incluso ha creado música dulce con su expareja, la cantante y actriz francesa Vanessa Paradis.

Depp sorprendió en el cuarto álbum de Paradis, 'Bliss', en 2000. Coescribió dos canciones, tocó la guitarra en un tema, pintó algunas de las ilustraciones del álbum y dirigió dos vídeos para el disco. Un año después de que la pareja se separara en 2013, Paradis publicó el álbum 'Love Songs' con Depp y su hija Lily-Rose.

Brad Pitt tiene buen ojo para la arquitectura

Cuando Brad Pitt, la estrella de 'El club de la lucha', 'Entrevista con el vampiro' y 'Bullet Train', no está haciendo vibrar los corazones en la gran pantalla, se le puede encontrar dando rienda suelta a su amor por la arquitectura.

Pitt está tan comprometido con su inusual pasión que a principios de la década de 2000 aparcó brevemente su carrera como actor para estudiar diseño asistido por ordenador en las oficinas de Los Ángeles de Frank Gehry, el arquitecto canadiense-estadounidense que creó el emblemático Museo Guggenheim Bilbao.

"Me gusta mucho la arquitectura, la estructura y el diseño. Dame cualquier cosa y la diseñaré. Estoy un poco loco por ello", declaró Pitt a 'Vanity Fair' en 2004. "Hay algunos hombres a los que respeto mucho y uno sería Frank Gehry. Me dijo: 'Si sabes adónde va, no merece la pena hacerlo'. Eso se ha convertido en un mantra para mí. Así es la vida del artista", añade.

En 2004, Hayden Christensen, actor de 'La guerra de las galaxias', reveló que estaba pensando en dejar la interpretación por la arquitectura. En aquel momento no ocultó su desdén por Tinseltown: "Hollywood no me parece interesante, así que estoy pensando en estudiar arquitectura. Una película es un producto y como actor solo puedes venderlo si te vendes a ti mismo". Lamentablemente, la fuerza arquitectónica no fue lo suficientemente fuerte en Christensen, así que hoy sigue haciendo películas.

A Sylvester Stallone y Sharon Stone les gusta coger el pincel

La pintura es otro de los pasatiempos que eligen los actores para explorar sus pasiones creativas alternativas.

Sharon Stone, estrella de 'Instinto Básico', empezó a pintar durante su encierro y ha llegado a vender sus obras por decenas de miles de dólares. Influenciada por artistas como Wassily Kandinsky, Joan Miró y Claude Monet, Stone se ha internacionalizado y ha expuesto en Estados Unidos y Europa.

Viggo Mortensen, protagonista de 'El Señor de los Anillos' y 'Green Book', se toma muy en serio la creatividad. Además de pintor, fotógrafo, músico y poeta, en 2002 fue miembro fundador de Perceval Press, una editorial cuyo objetivo es dar salida a artistas cuya obra no podría publicarse de otro modo.

Sylvester Stallone, hombre duro de Tinseltown y creador de 'Rocky', es un pintor experimentado que ha expuesto sus obras de técnica mixta en todo el mundo.

Un visitante se refleja en la obra de arte 'Backlash', la mitad de la cual es un espejo, en una exposición de arte en Rusia en 2013. Dmitry Lovetsky/AP

Es pintor de formación y ha declarado que, antes de triunfar en el cine, vendía sus cuadros para alimentarse. Aquellos tiempos quedaron atrás. Las obras de Stallone, en su mayoría abstractas con brillantes y vivos remolinos de pintura, alcanzan ahora precios de seis cifras.

Stallone cita las obras de Jean-Michel Basquiat, Francis Bacon y Kazimir Malevich como sus principales influencias, así como a Andy Warhol, para quien posó en una serie de retratos fotográficos en la década de 1980.

Tom Daley recurre al punto para combatir el estrés

Dejando a un lado las películas, un pasatiempo de los famosos ha sido objeto de recientes vídeos virales en las redes sociales. Durante los Juegos Olímpicos de París, el medallista olímpico británico de saltos de trampolín, Tom Daley, fue visto a menudo entre el público del Centro Acuático tejiendo un jersey azul inspirado en París 2024.

Daley se dedicó a este pasatiempo durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como una forma de gestionar el estrés de la vida cotidiana y de competir en lo más alto de su deporte. En París, además del jersey, Daley tejió bolsas para las medallas de sus compañeros.

Estrella de las redes sociales, Daley tiene 1,4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, dedicada a sus creaciones de punto y ganchillo: madewithlovebytomdaley.

A Meryl Streep, triple ganadora de un Oscar y estrella icónica de 'El diablo viste de Prada', 'Mamma Mia' y 'La decisión de Sophie', también le encanta tejer, ya que prefiere este antiguo oficio a asistir a las glamurosas fiestas y eventos propios de la realeza de Hollywood.

Streep ha dicho que teje todo el tiempo en el plató e incluso compartió su pasión con su compañera de reparto Amy Adams en el rodaje de la película de 2008 'Doubt'. Adams recurrió a esta afición para calmarse entre toma y toma.

El actor nominado al Oscar Ryan Gosling, que interpreta a Ken junto a Margot Robbie en la taquillera película de 2023 'Barbie', también es aficionado a tejer, ya que aprendió el oficio en el rodaje de la peculiar película de 2007 'Lars y la chica de verdad'.

En declaraciones a 'GQ Australia', Gosling declaró: "Si tuviera que diseñar mi día perfecto, sería tejiendo. Al final te llevas algo. Te llevas un bonito regalo. Para alguien que quiere una bufanda con forma rara y desagradable". Algunos se preguntan si Gosling hablaba en serio cuando hizo el comentario.