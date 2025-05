PUBLICIDAD

El ganador austriaco de Eurovisión, JJ, dice que es "decepcionante" que Israel siga participando en el concurso de la canción. "Me gustaría que Eurovisión se celebrara en Viena el año que viene y sin Israel. Pero la pelota está en el tejado de la UER. Nosotros, los artistas, sólo podemos alzar la voz al respecto", declaró el cantante de 24 años al diario español 'El País'.

JJ, cuyo verdadero nombre es Johannes Pietsch, se alzó con el codiciado título con su balada pop-operística 'Wasted Love'. En una emocionante ronda final de votaciones se enfrentó a la israelí Yuval Raphael, que quedó segunda con una gran cantidad de votos del público.

El cantante austríaco JJ recibe a sus seguidores en el aeropuerto de Viena tras ganar la Gran Final del 69º Festival de la Canción de Eurovisión en Basilea. AP Photo/Denes Erdos

La participación de Israel en el concurso ha sido criticada repetidamente durante el último mes debido a la guerra del país con Hamás en la Franja de Gaza. Incluso el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha sumado a la polémica y ha pedido que se excluya a Israel, alegando que Rusia fue excluida de la competición por su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

"Nadie se puso en pie de guerra cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania hace tres años y [Rusia] tuvo que abandonar los concursos internacionales y no pudo participar, como acabamos de ver, en Eurovisión", dijo Sánchez en una rueda de prensa en Madrid. "Por lo tanto Israel tampoco debería, porque lo que no podemos permitir es el doble rasero en la cultura".

Polémica por el recuento

El ente público 'Radio Televisión Española' ('RTVE') ha solicitado una auditoría del sistema de votación, alegando que quiere asegurarse de que no hubo influencias externas por parte de los países participantes. Israel recibió 12 puntos, la cantidad máxima, de España durante el concurso. Otras cadenas también han expresado su preocupación, como la irlandesa 'RTÉ', la belga 'VRT' y la finlandesa 'Yle Entertainment'. En la entrevista de 'El País', JJ se mostró de acuerdo en que debería haber "más transparencia en el tema del televoto".

"Este año ha sido todo muy extraño", dijo el cantante de ópera de formación clásica. También respaldó los comentarios del ganador del año pasado, el suizo Nemo, que ha pedido en repetidas ocasiones la expulsión de Israel. "Especialmente, [Eurovisión] necesita hacer cambios en términos del sistema de votación y de quién participa en el festival", dijo JJ a 'El País'.

Yuval Raphael de Israel interpreta la canción 'New Day Will Rise' durante la Gran Final del 69º Festival de la Canción de Eurovisión, en Basilea, Suiza Martin Meissner/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

El participante israelí Raphael, superviviente del atentado de Hamás contra el festival de música Nova en 2023, aún no ha comentado las declaraciones de JJ. La cantante, de 24 años, agradeció el miércoles al pueblo israelí su apoyo durante todo el concurso y su victoria en el segundo puesto. "¡Lo logramos!", escribió Raphael en su cuenta de Instagram. "Todavía estoy intentando digerir todo esto tan anormal que ha pasado. Probablemente me lleve un tiempo, ¡pero solo tengo que deciros que nunca me había sentido tan fuerte!".

Su canción, 'New Day Will Rise', recibió puntos de 34 de los 38 países que votaron por teléfono. La Unión Europea de Radiodifusión (UER), que organiza el concurso, ha declarado que éste debe ser políticamente neutral. No respondió inmediatamente a una petición de comentarios.