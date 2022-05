"Estamos luchando contra una crisis que no hemos provocado", afirma el activista por la justicia climática ucraniano Ilyess El Kortbi.

"Ahora yo y otros activistas de Ucrania estamos en una guerra que no empezamos y una guerra causada principalmente por la misma razón: la crisis climática".

Cuando nos encontramos, llevan en una mano un cartel hecho para su primera protesta de los Viernes por el Futuro (FFF) en 2019 y en la otra la bandera del grupo nacional ucraniano FFF. Estos son algunos de los objetos que consiguieron salvar cuando huyeron de la guerra en Ucrania en marzo.

Estamos en lo alto de la cima del Schatzalp, debajo de los líderes mundiales y las figuras empresariales que participan en el Foro Económico Mundial (FEM) de este año en Davos, que discuten el futuro del planeta.

En los últimos años, la crisis climática ha ocupado un lugar destacado en la agenda del evento anual, pero este año está siendo eclipsada por las consecuencias geopolíticas de la invasión rusa de la patria de El Kortbi.

"La guerra en Ucrania se fundamenta en que Europa depende del gas, el petróleo y el carbón rusos. Si Europa hubiera podido tomar las medidas urgentes contra el cambio climático hace al menos un año, consumiendo menos energía, la guerra en Ucrania no debería haber ocurrido", explica a Euronews Green.

Para El Kortbi, la guerra en Ucrania y la crisis climática están inextricablemente unidas, algo que está quedando cada vez más claro en los debates de Davos esta semana.

Ilyess El Kortbi tuvo que huir de Ucrania tras el inicio de la guerra. Victoria Seck vía Arctic Basecamp

Este joven de 25 años, originario de Járkov, fue evacuado de Ucrania como refugiado en los primeros días de la invasión y ahora se encuentra en Berlín.

Desde allí, sigue siendo un activista por la justicia climática, incluso para los que dejó atrás en Ucrania. El Kortbi asiste a Davos como joven embajador del Arctic Basecamp, un pueblo de tiendas de campaña de expedición que alberga a científicos y expertos en clima que trabajan y duermen en el Schatzalp.

¿Cómo afectan los desafíos climáticos y la guerra a Ucrania?

Ucrania es considerada como una de las "cestas de alimentos" del mundo. Produce grano y otros cereales que alimentan a personas de todo el mundo, incluida la Unión Europea.

Según cifras del Ministerio de Agricultura ucraniano, el país exportó 46,51 millones de toneladas de grano -incluyendo trigo y cebada- durante la temporada 2021-2022. Esto supuso alrededor del 10% de la oferta mundial.

Un vehículo militar es fotografiado en un campo de cereales previamente minado con explosivos, en medio de la invasión rusa de Ucrania, en Chernígov, 24/5/2022 REUTERS/Edgar Su/Foto archivo

El conflicto ha obstaculizado la capacidad de Ucrania para exportar estas cosechas tan necesarias. Se ha pedido que se creen "pasos seguros" para permitir el envío de los cereales a otros puertos europeos, ya que los países que ya están sufriendo las consecuencias de la escasez de alimentos se están viendo aún más afectados.

Además de amenazar la inseguridad alimentaria, la guerra en Ucrania ha agravado los problemas existentes relacionados con el clima. El acceso al agua en medio de las sequías ha empeorado y el conflicto ha puesto de manifiesto la importancia de los combustibles fósiles en las crecientes tensiones geopolíticas en Europa.

No quiero luchar en las guerras de los ricos porque en cualquier momento, Europa puede empezar a usar otra energía y no lo hace.

"La Unión Europea se construyó sobre el comercio de carbón y acero entre antiguos enemigos de la Segunda Guerra Mundial para construir la paz. Pero ahora, el comercio de combustibles fósiles con un nuevo dictador en Europa ya no trae la paz", dice El Kortbi, y añade que cada día se pagan 700 millones de euros sólo por los combustibles fósiles procedentes de Rusia.

"Se lo advertimos. Me siento muy absurdo. Necesitaba cruzar una frontera porque no puedo luchar. No quiero luchar en las guerras de los ricos porque en cualquier momento, Europa puede empezar a usar otra energía y no lo hace".

¿Están escuchando los líderes mundiales y las figuras empresariales en Davos?

El coste de acudir al evento, explica El Kortbi, es prohibitivo. Poder estar presente en el FEM, para mantener una conversación sobre el clima, es a menudo un obstáculo insuperable.

"No estaría en Davos sin el Arctic Basecamp porque Davos es demasiado caro. Vine aquí porque me invitaron y me ayudaron", dicen.

"En Alemania, estaba difundiendo el mensaje. Pero creo que la gran industria intenta silenciar estos mensajes".

La normalización del impacto de la guerra en Ucrania también está perjudicando la lucha contra el cambio climático. Una guerra que se inició, dice El Kortbi, por culpa de los combustibles fósiles.

"He visto a algunos medios de comunicación alemanes diciendo que esto es Kiev. La gente está relajada, la gente está en los cafés. Por supuesto, lo están porque hay un ejército defendiendo", explican.

La realidad para personas como El Kortbi es muy diferente a las imágenes de la televisión. De camino a una conferencia en Kiev, se despertaron la mañana del 24 de febrero en la capital, en un tren cama, con la noticia de la invasión rusa.

"Me desperté en una realidad dramáticamente diferente. La gente estaba en silencio. La gente estaba conmocionada. No lo entendía", dicen. "Me sentí muy extraño, ya que muchos de mis amigos están en Járkov y yo estaba por casualidad en Kiev antes de que empezaran las evacuaciones masivas".

El Kortbi sostiene un cartel hecho para su primera protesta de Viernes por el Futuro en 2019 Arctic Basecamp

En Kiev, oyeron los primeros bombardeos y las primeras sirenas antiaéreas. El Kortbi tenía que entrar y salir corriendo del refugio antibombas muchas veces al día.

"A veces se oyen los ruidos de las sirenas y de las bombas y me siento mal".

El 3 de marzo cruzaron la frontera con Hungría y luego con Alemania. Por ahora, han dejado atrás su vida anterior, pero se han comprometido a continuar con su activismo climático en favor de los que están en Ucrania.

Comprendí que si veo este problema del vínculo entre los combustibles fósiles y la guerra en Ucrania, el nuevo frente de la crisis climática, no puedo dar un paso atrás.

"Dos de mis amigos que estaban en huelga, estábamos organizando las primeras huelgas por el Futuro. Ahora no tienen futuro. Ahora no tienen vida", dicen.

"Comprendí que si veo este problema del vínculo entre los combustibles fósiles y la guerra en Ucrania, el nuevo frente de la crisis climática, no puedo dar un paso atrás. No puedo dar un paso atrás cuando detrás de mí está Járkov, cuando hay amigos en Ucrania".