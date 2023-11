¿Por qué las marismas son tan eficaces captando carbono?

Ocean habla con investigadores del University College de Dublín sobre por qué las marismas saladas son más eficaces que los bosques tropicales a la hora de luchar contra el cambio climático.

Las marismas podrían desempeñar un papel importante en nuestros esfuerzos por mitigar el cambio climático. No sólo son lugares pintorescos y refugios de vida salvaje; también son eficaces sumideros de carbono, varias veces más efectivos por hectárea que los bosques tropicales.

Además, las marismas saladas pueden adaptarse a la subida gradual del nivel del mar. Siempre que el desarrollo humano no se lo impida, pueden desplazarse tierra adentro, seguir atrapando carbono y ofrecer otros beneficios, como hábitats para la vida marina y protección contra tormentas.

En las marismas salinas de la isla de Derrymore (Irlanda), Ocean habló con la Dra. Grace Cott, investigadora principal del grupo Carbono Azul del University College de Dublín, para entender qué hace que las marismas salinas sean tan eficaces.

"Las marismas son realmente eficaces en la captura de carbono"

"Esto se reduce a tres procesos principales. Tenemos el crecimiento de las plantas, que capturan CO2 de la atmósfera mediante la fotosíntesis, y luego tenemos los sedimentos que llegan con la marea y que pueden sedimentarse. Y esto ayuda a enterrar aún más ese carbono. Y luego los sedimentos anóxicos, donde hay muy poco oxígeno que reduce la descomposición, lo que permite que ese carbono permanezca almacenado durante largos períodos de tiempo.

"Esto no sucede en muchos ambientes. No ocurre en algunos ambientes terrestres donde los suelos están naturalmente mucho más aireados - no tendrían las mismas reservas de carbono que las marismas saladas".

Otra ventaja de las marismas saladas es que no emiten tanto metano -un potente gas de efecto invernadero- en comparación con los humedales de agua dulce, como confirman los estudios del University College de Dublín.

"Normalmente, un ecosistema también emitiría más metano a la atmósfera, pero debido a la salinidad del agua de mar, la producción de metano se mitiga", explica Andrea Fuchs, científica medioambiental de la UCD.

"Así que las plantas de los humedales costeros emiten menos metano que las de agua dulce".