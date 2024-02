Un barco de última generación tiene la misión de "explorar el océano y devolvérselo al mundo". Qué valor tiene esta filantropía de las profundidades marinas?

PUBLICIDAD

El OceanXplorer amplía la noción de lo que puede ser un barco. Con 87 metros de eslora, alberga dos sumergibles -uno para científicos y otro para medios de comunicación- y laboratorios iluminados como platós de cine. Cuando visité el buque en diciembre, durante la cumbre de la ONU sobre el clima celebrada en Dubai, la alfombra roja estaba desplegada. Está atracado en el puerto y lleva días recibiendo a invitados de la talla de Bill Gates y la realeza jordana.

Se trata del buque de investigación y medios de comunicación más avanzado del mundo, según OceanX, una rama sin ánimo de lucro de Dalio Philanthropies, que "fomenta los diversos intereses filantrópicos de los miembros de la familia Dalio". Su patrimonio procede de Ray Dalio, el multimillonario estadounidense de 74 años que fundó Bridgewater Associates, el mayor fondo de cobertura del mundo. "La combinación de ambos es nuestra salsa secreta", dice Mark Dalio, su hijo y codirector ejecutivo de Ocean X.

¿Qué es OceanX?

Euronews Green fue invitado a recorrer OceanXplorer durante el día de descanso de la COP28 en Dubai, diciembre de 2023. Euronews Green

Hay un eco obvio de SpaceX en el nombre; la empresa aeroespacial estadounidense fundada por Elon Musk con el objetivo de convertir a los humanos en una "civilización espacial".

Ray Dalio ha optado por no participar en la carrera espacial de los multimillonarios, pero su decisión de ir en la dirección opuesta tiene un punto competitivo. "La exploración oceánica me parece mucho más emocionante e importante que la exploración espacial", ha declarado, entre otros, al 'Financial Times'. "No vas a ver extraterrestres en el espacio exterior, pero sí debajo".

Enmarcar las radicalmente misteriosas profundidades del mar como la última frontera de la exploración estadounidense no sentará bien a todo el mundo. Pero si alguna vez se ha maravillado con un documental sobre las profundidades marinas, el atractivo es fácil de entender y la premisa cierta: sólo el 5% del océano ha sido explorado y cartografiado por el ser humano, según el organismo de la ONU para la ciencia oceánica.

La misión de OceanX es "apoyar a los científicos para que exploren el océano y lo devuelvan al mundo a través de medios cautivadores".

OceanXplorer, un antiguo buque de prospección de petróleo noruego conocido como Volstad Surveyor, se sometió a dos años de reconstrucción en un astillero holandés. Courtesy of OceanX

Se fundó en 2016, pero las raíces marinas de los Dalio se remontan más atrás. En 2011, Ray compró un buque de investigación llamado Alucia y un submarino de burbujas, que al año siguiente utilizó un equipo de científicos para grabar las primeras imágenes del escurridizo calamar gigante en su hábitat natural.

Mark, que por entonces trabajaba como productor asociado en la cadena de televisión National Geographic, propuso a su padre la idea de crear un equipo multimedia para narrar las aventuras del Alucia. En 2015 tuvieron el honor de llevar al tesoro nacional británico David Attenborough en su primera inmersión en aguas profundas de la Gran Barrera de Coral.

Alucia Productions se transformó en OceanX Media. Y el propio Alucia (que se comercializó por más de 18 millones de euros en 2018) fue sustituido por OceanXplorer, un antiguo buque noruego de prospección petrolífera que se sometió a una profunda renovación después de que Dalio lo comprara. OceanX no dice cuánto costó su buque diésel de última generación, pero un sitio web de superyates lo valora en unos 186 millones de euros y sitúa los costes de funcionamiento en una décima parte de esa cantidad al año.

"No es un yate de lujo", explica a la prensa en Dubai Vincent Pieribone, codirector general y director científico de OceanX. "El hecho de que nuestro país [Estados Unidos] no tenga un barco como éste es una vergüenza nacional", prosigue.

'No somos una atracción turística': ¿Para qué sirven los sumergibles de OceanX?

La seguridad es primordial; los submarinos de la organización son fabricados por la compañía Triton Submarines, utilizando cascos de acrílico de 6,6 pulgadas de espesor. Courtesy of OceanX

Nuestra visita comienza en el hangar de submarinos del OceanXplorer, cara a cara con los dos submarinos burbuja. Estos enormes glóbulos de plexiglás pueden transportar a sus pequeñas tripulaciones a 1.000 metros de profundidad.

Uno de ellos está optimizado para los investigadores, con un equipo modular que incluye una máquina que es "esencialmente una aspiradora", explica Colin, el piloto del submarino, que aspira muestras del fondo marino para procesarlas en los laboratorios a bordo del buque.

En el otro submarino hay una serie de cámaras capaces de captar las criaturas marinas más pequeñas, así como tomas de gran angular del submarino científico en acción. También puede emitir en tiempo real enviando señales de vídeo a la superficie mediante haces de luz. El mes pasado, un biólogo marino conectó con el Foro Económico Mundial de Davos desde las profundidades de las Seychelles, donde tiene su base el OceanXplorer.

Mark Dalio (d) habla con periodistas a través del enfoque único de OceanX Euronews Green

Los sumergibles (y los multimillonarios) tuvieron mala prensa el año pasado, con la fatal implosión del submarino Titán de OceanGate para ver el Titanic. "Por supuesto, ha puesto el sector en el punto de mira", afirma Andrew Craig, jefe del equipo de ROV de OceanX. "No somos una atracción turística. Somos un auténtico buque de investigación científica".

El ROV (vehículo teledirigido) puede descender hasta 6.000 metros atado a un cable y tomar muestras de lugares aún más remotos, como fumarolas hidrotermales y volcanes submarinos.

Reunir toda esta tecnología en un solo buque es lo que hace único al OceanXplorer, nos cuenta Mark Dalio desde el interior de la sala de control o "centro neurálgico" del barco. Frente a sillas de jugador, docenas de pantallas se iluminan con imágenes en tiempo real de todas sus partes móviles, más de lo que yo, que no soy científico, puedo entender, pero desde luego tiene toda la pinta.

¿Qué hace el equipo científico de OceanX?

Control de la misión de OceanXplorer o 'centro neurálgico'.. Courtesy of OceanX

Todo lo que se extrae de las profundidades se lleva al laboratorio seco. Aquí el equipo es más pequeño, pero no menos exigente. Hay un escáner 3D con resolución submilimétrica que puede crear un gemelo digital de un pez, por ejemplo, y almacenarlo en una base de datos en línea.

Gran parte de este trabajo consiste en completar nuestros conocimientos. No se trata necesariamente de descubrir nuevas especies, aunque Mattie Rodrigue, directora del Programa Científico, afirma que "eso nos ocurre a menudo". Pero el equipo se topa a menudo con especies que aún no se han documentado públicamente, en cuyo caso pueden registrar su genoma de referencia, es decir, digitalizar el ADN.

PUBLICIDAD

La directora del Programa de Ciencias Mattie Rodrigue maneja meustras del coral. Courtesy of OceanX

También pueden tomar ADN ambiental (ADNe) del agua, capturando la huella genética de un animal a través de las células que desprende. Con información suficiente, pueden incluso saber si un pez está preñado o estresado, lo que revela pistas sobre cómo se adapta a unas condiciones cambiantes.

"Así es como Rodrigue describe su trabajo. En los EAU, por ejemplo, la oceanografía se basa en gran medida en datos de satélite, lo que significa que las predicciones pueden ser erróneas. Durante la COP28, OceanX colaboró con científicos de la Universidad de Nueva York de Abu Dhabi para investigar la distribución de las larvas de coral y las posibilidades de criar corales resistentes al calor.

"Consideramos que el buque y OceanX están en primera línea", cuenta Mark, "recopilando todos estos datos para informar mejor a la comunidad científica y a los gobiernos de cómo están cambiando las cosas", asegura.

Luces, cámara, acción: ¿Cómo comparte OceanX sus hallazgos con el mundo?

Pieribone, antiguo profesor de neurociencia en la Facultad de Medicina de Yale, lamenta que, aunque se está haciendo mucha ciencia climática, los miles de artículos académicos que se publican al año no llegan a la gente. ¿Cómo abrirse camino? OceanXplorer es el vehículo, "que combina funcionalidad con el aspecto de un plató de cine", dice Mark.

El director de cine James Cameron (famoso por Titanic) es otro de los grandes nombres del círculo de OceanX, fascinado desde hace tiempo por el océano y la tecnología necesaria para sondear sus profundidades. Cameron asesoró al equipo sobre el montaje del OceanXplorer: luces bioluminiscentes de colores rodean el techo, con hangares para las cámaras aéreas. También hay luces incrustadas en las mesas para iluminar las reacciones de los investigadores y transmitir los altibajos de la actividad científica.

PUBLICIDAD

Cuando está en pleno apogeo, hay hasta 72 personas en el barco, y un buen número de ellas trabajan en los medios de comunicación. OceanX tiene más de 4 millones de seguidores en TikTok, donde el equipo suele publicar divertidos vídeos de sus expediciones, destilando pepitas de la ciencia oceánica y la vida en el barco para la Generación Z.

Otras partes del paisaje emocional que rodea a OceanX pueden parecer un poco exageradas. En palabras de Mark, ¿es realmente necesario "inspirar al público para que se enamore de los océanos"? ¿O, como sugiere Pieribone, que OceanXplorer es el antídoto contra los ataques a los científicos del clima en Estados Unidos, ayudando a la gente a ver la humanidad de los expertos?

¿Debería financiarse la investigación oceánica con dinero privado?

En la proyección de una nueva serie de National Geographic sobre el helipuerto, el papel de Mark Dalio en su realización se describe como el cumplimiento de un "sueño de toda la vida". ¿Importa que la ambición personal se mezcle con el propósito de OceanX? ¿Que este buque, el más avanzado de su clase, esté principalmente al servicio de los intereses filantrópicos de la familia Dalio?

"Para bien o para mal", escribió hace una década Steven A. Edwards, entonces analista político de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, "la práctica de la ciencia en el siglo XXI está cada vez menos determinada por las prioridades nacionales o por grupos de revisión pory más por las preferencias particulares de individuos con enormes cantidades de dinero para dar".

Ray Dalio dice que la exploración oceánica es más emocionante e importante que la exploración espacial. Ng Han Guan/AP

En su defensa, OceanX es una empresa de colaboración. El carácter transnacional de los viajes oceánicos -OceanXplorer está registrado en las Islas Marshall- obliga a conseguir los permisos con meses de antelación, y la colaboración con institutos académicos y ONG está cuidadosamente vinculada.

PUBLICIDAD

La mayoría de las grandes organizaciones oceánicas públicas, como la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (UNESCO Ocean), han colaborado con OceanX de alguna manera. Una organización de investigación del Reino Unido declinó hacer comentarios sobre la financiación oceanográfica dada su asociación.

Sin embargo, el director de Exploración Oceánica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), Jeremy Weirich, declaró a 'Euronews Green' que "acoge con absoluta satisfacción" los esfuerzos de organizaciones como OceanX, Schmidt Ocean Institute, Ocean Exploration Trust y otros operadores filantrópicos y privados.

"Para mí, no es una cuestión de "o lo uno o lo otro", sino de "y", lo que significa que necesitamos que tanto los operadores marítimos con apoyo filantrópico como los financiados con fondos públicos adquieran datos e información valiosos sobre el océano desconocido", añade.

"La comunidad de exploración en el mar sigue siendo relativamente pequeña, mientras que las zonas inexploradas y poco conocidas del océano siguen siendo inmensas. Afortunadamente, ya estamos trabajando juntos para estudiar formas de coordinar mejor nuestras operaciones y actividades singulares."

En su última misiva de relaciones públicas desde las Seychelles, OceanX subraya su colaboración con científicos locales, "ayudando a los investigadores locales a ofrecer por primera vez en la historia importantes descubrimientos científicos sobre su propia región sensible al clima". En las viñetas se recoge una rica colección de logros que baten récords, envidiables avistamientos de tiburones y un nuevo y emocionante recuento de dugongos.