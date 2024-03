Un Ártico sin hielo es inevitable, pero la buena noticia es que la región polar puede recuperarse rápidamente si reducimos las emisiones de CO2.

Los científicos predicen que el Ártico podría experimentar su primer día sin hielo en los próximos dos años.

Según un nuevo estudio de la Universidad de Colorado en Boulder (EE.UU.), este punto crítico podría superarse más de 10 años antes de lo previsto.

No es tan drástico como parece. Para los científicos, un Ártico sin hielo no significa que no haya hielo en el agua. Se considerará que la región polar está libre de hielo cuando el océano tenga menos de un millón de kilómetros cuadrados de hielo.

Pero se trata de una reducción enorme con respecto a hace sólo unas décadas. El umbral representa menos del 20% de lo que era la cubierta mínima de hielo del Ártico en los años ochenta. En los últimos años, el Océano Ártico tenía alrededor de 3,3 millones de kilómetros cuadrados de hielo marino en su mínimo en septiembre.

"A la hora de comunicar lo que los científicos esperan que ocurra en el Ártico, es importante predecir cuándo podríamos observar las primeras condiciones sin hielo en el Ártico, que aparecerán en los datos diarios de los satélites", afirma Alexandra Jahn, profesora asociada de ciencias atmosféricas y oceánicas del Instituto de Investigación Ártica y Alpina de la Universidad de California en Boulder.

Jahn y sus colegas analizaron la bibliografía existente sobre proyecciones del hielo marino, así como datos de modelos climáticos computacionales para ver cómo podría cambiar el Ártico diariamente en el futuro.

Sus conclusiones, publicadas hoy en la revista Nature Reviews Earth & Environment, esbozan las consecuencias de un cambio climático que se está cociendo y muestran por qué es urgente reducir las emisiones.

¿Cuándo será el primer día y mes sin hielo en el Ártico?

Los científicos predicen que a finales de agosto o principios de septiembre, en esta década o la próxima, el Ártico podría quedar libre de hielo por primera vez. La mala noticia es que esto es probable en todos los escenarios de emisiones.

La mayoría de las proyecciones se han centrado en el momento en que la región polar quedará libre de hielo durante un mes o más, lo que los investigadores esperan que ocurra a mediados de siglo.

En el nuevo estudio, el equipo de Jahn descubrió que el primer día en que la cobertura de hielo marino descienda por debajo del umbral de un kilómetro cuadrado se producirá, de media, cuatro años antes que las medias mensuales, pero podría ocurrir hasta 18 años antes.

Las emisiones de gases de efecto invernadero son las principales responsables de la pérdida de hielo marino.

¿Cómo afecta el declive del hielo marino a las personas y a la fauna?

Una osa polar y sus dos cachorros caminan por la orilla de la bahía de Hudson, cerca de Churchill (Manitoba, Canadá). Los osos necesitan hielo para cazar. AP Photo/The Canadian Press, Jonathan Hayward

La desaparición de la capa de nieve y hielo en el Ártico forma parte de un bucle de retroalimentación, ya que significa que el océano absorbe más calor de la luz solar.

Esto agrava el deshielo y el calentamiento, con consecuencias peligrosas para los animales del Ártico que dependen del hielo marino para sobrevivir, como las focas y los osos polares.

A medida que el océano se calienta, los investigadores temen que peces no autóctonos se introduzcan en el Ártico. El impacto de estas especies invasoras en los ecosistemas locales sigue sin estar claro.

Las comunidades que viven cerca de la región también se ven amenazadas por la pérdida de hielo marino, que amortigua el impacto de las olas del océano en las tierras costeras, explica Jahn. A medida que el hielo marino retroceda, las olas del océano serán mayores, provocando la erosión costera.

¿Qué consecuencias tendrá la reducción de las emisiones?

Aunque un Ártico sin hielo es inevitable, Jahn subraya que los futuros niveles de emisiones seguirán determinando la frecuencia con que se den estas condiciones.

Si el mundo se atiene a su trayectoria actual (lo que se conoce como escenario de emisiones intermedio), el Ártico podría quedar libre de hielo sólo a finales de verano y principios de otoño, de agosto a octubre.

Pero en el escenario de emisiones más altas, podría haber hasta nueve meses sin hielo flotante a finales de este siglo.

Esto transformaría el Ártico en un entorno completamente diferente, de un Ártico blanco de verano a un Ártico azul.

"Esto transformaría el Ártico en un entorno completamente diferente, de un Ártico blanco de verano a un Ártico azul", advierte Jahn. "Así que, aunque las condiciones sin hielo sean inevitables, debemos mantener nuestras emisiones lo más bajas posible para evitar condiciones sin hielo prolongadas".

La buena noticia es que el hielo marino del Ártico es resistente y puede volver rápidamente si la atmósfera se enfría.

"A diferencia de la capa de hielo de Groenlandia, que tardó miles de años en formarse, aunque derritiéramos todo el hielo marino del Ártico, si en el futuro encontráramos la forma de eliminar el CO2 de la atmósfera para invertir el calentamiento, el hielo marino volvería a formarse en una década", afirma Jahn.