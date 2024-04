Por Eurof Uppington

De todas las soluciones climáticas que existen, tal vez deberíamos concentrarnos en el 97% de las emisiones industriales que provienen de los combustibles fósiles y dejar a las vacas fuera de esto, escribe Eurof Uppington.

El autor de este artículo, Eurof Uppington, es el director ejecutivo y fundador de Amfora, un importador de aceites de oliva virgen extra con sede en Suiza.

Dada la información que aparece en la prensa, se le perdonaría por pensar que reducir el número de vacas y pasar a una dieta basada en plantas es una solución climática a la altura de los vehículos eléctricos y la energía eólica marina.

Se han invertido miles de millones de dólares y euros y el respaldo de celebridades en nuevas empresas de proteínas alternativas y de origen vegetal. "Las vacas crean el calentamiento global" es una afirmación aceptada y compartida por la mayoría de la gente.

Sin embargo, la verdad emergente parece diferente. No sólo el impacto climático del ganado vacuno es confuso y exagerado: el pastoreo de vacas y ovejas, gestionado adecuadamente, puede ser una solución para el clima y la biodiversidad.

Desvía la atención de las prioridades reales

Mientras tanto, la controversia desvía la atención de las prioridades reales: reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mejorar la agricultura para restaurar nuestros paisajes y nuestro campo.

La acusación: los rumiantes como las vacas y las ovejas eructan metano, un gas que emite 30 veces más gases de efecto invernadero que el CO2. Destruyen la selva amazónica para poder producir carne de vacuno. Se utiliza casi tres toneladas de agua para hacer una hamburguesa.

El coste de oportunidad de las extensiones de tierra utilizadas para pastos o para el cultivo de forraje es demasiado alto; En su lugar, podría usarse para cultivar alimentos para los humanos o, mejor aún, recuperarse, secuestrando gigatoneladas de carbono.

El metano ya estaba allí

Para comprender el impacto del calentamiento de los rumiantes necesitamos distinguir las reservas de metano (la cantidad en la atmósfera) de los flujos (movimientos dentro y fuera de la atmósfera). Los eructos de vacas y ovejas son parte de un flujo cíclico.

El metano, o CH4, proviene de la fermentación de pasto y celulosa en el rumen. El carbono, o C en el CH4, procede de las plantas que comían, que a su vez proceden del CO2 atmosférico a través de la fotosíntesis.

Una vez allí, el CH4 finalmente se descompone nuevamente en CO2, listo para la fotosíntesis.

Es cierto que el metano tarda 10 años en degradarse, tiempo durante el cual tiene un gran impacto en el calentamiento. Pero si la cantidad no cambia, no contribuye al calentamiento

Vacas en una granja en Oxford, Reino Unido. Mark Baker, AP

No está claro en absoluto que se trate de una emisión neta. Si lo es, no cambia mucho la situación: según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), la fermentación entérica representa sólo el 2% de las emisiones nacionales anuales de los gases de efecto invernadero.

Es cierto que el metano tarda 10 años en degradarse, tiempo durante el cual tiene un gran impacto en el calentamiento. Pero si la cantidad no cambia, no contribuye al calentamiento.

Lo sería si el número de vacas y ovejas en el planeta hubiera aumentado enormemente en los últimos 20 años; en cambio, se sube muy suavemente. El número de gallinas durante ese tiempo, por otro lado, se ha disparado.

Es soja, no carne

Lo que nos lleva a la Amazonia. La verdadera razón por la que se ha talado la selva tropical es por la soja, no por la carne.

Desde 1990, la superficie cultivada con soja en Brasil se ha cuadriplicado. De hecho, la superficie de tierra destinada a pastos ha disminuido. Esto tiene sentido, ya que un acre de soja es mucho más rentable que un acre de pasto.

La soja es un cultivo de doble uso: proporciona aceite vegetal para los seres humanos y el resto se utiliza para alimentar a cerdos y gallinas.

Tanto el aceite como el alimento para gallinas son mercados que han experimentado un gran crecimiento en los últimos 30 años a medida que las dietas occidentales han cambiado. El consumo de carne de vacuno se mantiene estable o a la baja.

Los corrales de engorde son repugnantes y horribles, y prevalecen principalmente en Estados Unidos, donde el ganado es engordado con maíz y alfalfa durante el último tercio de su vida

El argumento del uso del agua es una tontería. El ganado obtiene agua de los pastos, que están húmedos porque ha llovido. La lluvia cae de todos modos. El ganado no toma recursos hídricos de otros, al no ser que esté comiendo forraje en un corral de engorda.

Los corrales de engorde son repugnantes y horribles, y prevalecen principalmente en Estados Unidos, donde el ganado es engordado con maíz y alfalfa durante el último tercio de su vida. Esto puede consumir mucha agua, principalmente para cultivar forraje, pero muchos otros países (como Suiza o el Reino Unido) no utilizan corrales de engorde.

El rumen es una característica, no un error

También se dice que los rumiantes ocupan tierras que podrían aprovecharse mejor. Este es un argumento más complejo, pero igualmente engañoso: la tierra no es fungible; no se pueden utilizar pastizales para cultivos, cultivar soja en un alpe o maíz en una colina galesa azotada por el viento. Pero puedes utilizar los pastos para crear alimentos ricos en nutrientes; leche y carne, de hierba que de otro modo no sería digerible.

Éste es el milagro del rumen, una máquina biológica utilizada durante decenas de miles de años para sustentar poblaciones y culturas humanas donde, de otro modo, las personas no podrían sobrevivir.

Algunos dirían que esto es un error, no una característica: deshacerse de los ganaderos y recuperar los pastizales para secuestrar carbono y restaurar la biodiversidad.

En lugar de forraje, podríamos cultivar plantas para reemplazar las calorías que actualmente obtenemos de la carne y los lácteos y liberar grandes extensiones para la vida silvestre. El periodista y ambientalista George Monbiot ha sugerido precisamente esto, diciendo que podríamos utilizar la fermentación de precisión para crear carne y lácteos artificiales, culinariamente idénticos a los reales.

Pero es la quimera de un urbanista: poco práctica, poco científica y éticamente sospechosa.

Entonces, de todas las soluciones climáticas que existen, tal vez deberíamos concentrarnos en el 97% de las emisiones industriales que provienen de los combustibles fósiles y dejar a las vacas fuera de esto

Decirle a la gente qué comer rara vez funciona. No existe un estado primitivo de naturaleza salvaje al que podamos regresar en que los humanos no afecten el medio ambiente, a menos que nos refiramos al Pleistoceno.

¿Qué hacemos ahora con las familias que viven de la tierra? ¿Sacarles impuestos de sus hogares, erradicar su cultura? ¿O obligarlos a vivir con osos de las cavernas y tigres de dientes de sable reanimados?

Necesitamos rumiantes para mantener sanos nuestros ecosistemas

Irónicamente, una excelente manera de secuestrar carbono en el suelo es utilizar a los propios rumiantes.

Los rumiantes coevolucionaron con los pastizales, un tipo de paisaje con un alto potencial de almacenamiento de carbono. Los necesitamos para mantener estos ecosistemas saludables.

Técnicas como el pastoreo rotacional adaptativo pueden imitar la acción de rebaños migratorios como los bisontes, que pastaron, fertilizaron y siguieron adelante, construyendo suelo a medida que avanzaban, durante millones de años.

Pocas veces ha habido un suelo tan rico en carbono como el que encontraron los primeros colonos en las praderas americanas; espesa, negra, increíblemente fértil y de 10 metros de profundidad. Todo esto ha desaparecido ahora, pero hasta cierto punto se puede recuperar.

Entonces, de todas las soluciones climáticas que existen, tal vez deberíamos concentrarnos en el 97% de las emisiones industriales que provienen de los combustibles fósiles y dejar a las vacas fuera de esto.

Mejor aún, podemos cambiar la forma en que los cultivamos para crear un impacto positivo en el clima, la salud y el bienestar animal.

Hasta entonces, los únicos que se benefician de una atención centrada en el impacto climático de los rumiantes son los ejecutivos petroleros.

En 'Euronews' creemos que todas las opiniones importan. Contáctenos en view@euronews.com para enviar propuestas o presentaciones y ser parte de la conversación.