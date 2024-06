Por Christina Larson con AP

Los investigadores descubrieron que los elefantes africanos podrían llamarse por sus nombres durante la emisión de sus bajos retumbos, que ellos pueden oír a grandes distancias a pesar de que incluyen sonidos imperceptibles para los humanos.

PUBLICIDAD

Los elefantes africanos se llaman entre sí y responden anombres individuales, algo que pocos animales salvajes hacen, según una nueva investigación publicada el lunes en la revista 'Nature Ecology and Evolution'.

Los nombres son una parte de los bajos retumbos de los elefantes que pueden oír a grandes distancias por la sabana. Los científicos creen que los animales con estructuras sociales complejas y grupos familiares que se separan y luego se reúnen a menudo pueden ser más propensos a utilizar nombres individuales.

"Si cuidas de una familia numerosa, tienes que ser capaz de decir: 'Eh, Virginia, ven aquí'", afirma Stuart Pimm, ecólogo de la Universidad de Duke que no participó en el estudio. Es muy raro que los animales salvajes se llamen unos a otros por nombres únicos. Los humanos tienen nombres, por supuesto, y los perros de compañía acuden cuando se les llama por su nombre. Los delfines bebé inventan sus propios nombres, llamados silbidos firma, y los loros también pueden utilizar nombres.

Cada una de estas especies con nombre posee además la capacidad de aprender a pronunciar nuevos sonidos únicos a lo largo de su vida, un raro talento que también poseen los elefantes.

Al igual que los humanos, los elefantes usan nombres

Para el estudio, los biólogos utilizaron el aprendizaje automático para detectar el uso de nombres en una biblioteca de sonidos de vocalizaciones de elefantes de sabana grabadas en la Reserva Nacional de Samburu y el Parque Nacional de Amboseli, en Kenia.

Los investigadores siguieron a los elefantes en 'jeeps' para observar quién llamaba y quién parecía responder, por ejemplo, si una madre llamaba a una cría o si una matriarca llamaba a un rezagado que más tarde se reincorporaba al grupo familiar.

Analizando solo los datos de audio, el modelo informático predijo a qué elefante se dirigían en el 28% de las ocasiones, probablemente debido a la inclusión de su nombre. Con datos sin sentido, el modelo solo acertó en el 8% de las llamadas.

"Al igual que los humanos, los elefantes utilizan nombres, pero probablemente no en la mayoría de las expresiones, por lo que no cabe esperar un 100%", afirma Mickey Pardo, autor del estudio y biólogo de la Universidad de Cornell. Los retumbos de los elefantes incluyen sonidos que están por debajo del alcance del oído humano. Los científicos aún no saben qué parte de la vocalización es el nombre.

En esta fotografía sin fecha, una elefante africana matriarca aleja a su cría del peligro en el norte de Kenia. George Wittemyer vía AP

Los elefantes respondieron a grabaciones que contenían sus nombres

Los investigadores probaron sus resultados reproduciendo grabaciones a elefantes individuales, que respondieron con más energía, agitando las orejas y levantando la trompa, a las grabaciones que contenían sus nombres. A veces, los elefantes ignoraban por completo las vocalizaciones dirigidas a otros.

"Los elefantes son increíblemente sociables, siempre están hablando y tocándose; probablemente, el hecho de nombrarse es uno de los factores que sustentan su capacidad para comunicarse con los demás", afirma George Wittemyer, coautor del estudio y ecólogo de la Universidad Estatal de Colorado, que también es asesor científico de la organización sin ánimo de lucro Save the Elephants. "Acabamos de abrir un poco la puerta a la mente de los elefantes", sostiene.