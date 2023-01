Por primera vez en 25 años, los eurpdiputados han condenado este jueves las actuaciones de Marruecos. También han pedido al país que respete la libertad de los medios de comunicación y libere a todos los presos políticos y periodistas encarcelados.

En un resolución, los eurodiputados han afirmado que Rabat ha encarcelado injustamente a periodistas por motivos políticos, en particular en el caso de Omar Radi, que criticó a un juez marroquí por encarcelar a manifestantes.

El Parlamento Europeo se encuentra ahora mismo inmerso en un escándalo de corrupción en el que está implicado también Marruecos. Rabat niega las acusaciones, al igual que las autoridades de Catar, otro de los acusados.

Una carta del grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo, a la que ha tenido acceso Euronews, muestra que las autoridades marroquíes han intentado convencer a los eurodiputados del grupo de que votaran en contra de la resolución, al tiempo que les ofrecían la oportunidad de reunirse con una delegación de funcionarios marroquíes esta misma semana en Estrasburgo.

Miguel Urbán Crespo, eurodiputado español del grupo de La Izquierda, ha asegurado que es increíble que, a pesar de las circunstancias, Marruecos siga intentando presionar a los eurodiputados, aunque oficialmente no vaya contra las normas. "Está claro que no es ilegal, pero sí inapropiado. Es ética y políticamente reprobable. No debería ocurrir y menos mientras dure este escándalo", ha asegurado Urbán Crespo a Euronews.

"Y en medio de este escándalo se ha podido, por primera vez en 25 años, tener esta resolución, pero también en medio de este escándalo, el gobierno marroquí ha decidido enviar una delegación al Parlamento Europeo para hacer presión contra la resolución que critica a Marruecos. Nunca ocurre que un país envíe una delegación cuando hay una [resolución] de urgencia", ha añadido Urbán Crespo.

Pero la Izquierda también ha criticado la votación del jueves, que no ha incluido las mismas medidas aplicadas a Catar. La Eurocámara suspendió todo el trabajo relacionado con Doha el mes pasado hasta que se confirmen más detalles sobre la investigación sobre los sobornos en los que Catar está presuntamente involucrado.

Los eurodiputados reclaman a Irán que actue urgentemente

Los eurodiputados también han votado otras cuestiones relacionadas con los derechos humanos. En otra de las resoluciones de este jueves han pedido a la UE que incluya a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas.

La votación no obliga a los Estados miembros, que son quienes pueden tomar la decisión, a actuar, pero les presiona de cara a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE del próximo lunes, en la que podrían anunciarse nuevas sanciones contra Teherán.

Teherán ha suministrado drones a Rusia para utilizar contra Ucrania, y ha reprimido violentamente las protestas pacíficas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años. Los eurodiputados también han pedido a Teherán que ponga fin a la represión contra su propio pueblo, y han condenado las ejecuciones de manifestantes.

Hannah Neumann, eurodiputada alemana de Los Verdes,ha explicado a Euronews que la votación pretende enviar un mensaje contundente a la República Islámica. "Queríamos enviar una señal muy clara, fuerte y unida al régimen iraní de que esto de verdad se les ha ido de las manos, y que pensamos que se están comportando como terroristas al aterrorizar a sus ciudadanos y a toda la región",ha dicho.

El voto también pide a la UE que añada al líder supremo iraní, Alí Jamenei, y al presidente, Ebrahim Raisi, a su lista de sanciones.