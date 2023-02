Eva Kaili, ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, permanecerá en prisión al menos dos meses más, según ha dictaminado la justicia belga.

Kaili fue detenida en diciembre en el marco de un escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo en el que se acusa a Catar y Marruecos de supuestamente querer influir en las políticas europeas sobornando a legisladores.

Los abogados de Kaili habian pedido que fuera puesta en libertad o sometida a vigilancia electrónica. Pero como en anteriores ocasiones ha sido rechazado.

Este jueves también se ha celebrado la primera vista del eurodiputado belga Marc Tarabella, detenido la semana pasada tras su levantamiento de la inmunidad.

El abogado de Tarabella ha solicitado la destitución del juez que dirige la investigación, Michel Claise, alegando que su orden de detención viola la presunción de inocencia. Ha sido sustituido en esta sesión.

En nuestra opinión, el expediente no revela el menor rastro de dinero sospechoso por parte del Sr. Tarabella. Hemos llevado a cabo un análisis realizado por un experto legal. Lo hemos presentado hoy, ha dado como resultado que no hay rastro del envío de 120.000 o 140.000 euros a la cuenta del Sr. Tarabella. Indirectamente o en efectivo, no importa", ha asegurado el abogado de Tarabella, Max Toller.

Su sorprendente detención tuvo lugar el 9 de diciembre, al ser sorprendida in fraganti condición indispensable para poder eludir su inmunidad parlamentaria. En su residencia de Bruselas se encontraron más de 150.000 euros en efectivo.

La pareja de Kaili y padre de su hija, Francesco Giorgi, también fue detenido ese día y permanece en prisión, acusado exactamente de los mismos delitos.

El eurodiputado belga Marc Tarabella, el ex eurodiputado Pier Antonio Panzeri y el director de la ONG Niccolò Figà-Talamanca también fueron detenidos y acusados penalmente. Otro eurodiputado, Andrea Cozzolino, fue detenido la semana pasada en Nápoles y las autoridades belgas han solicitado su extradición desde Italia.

Panzeri, el presunto líder del grupo, ha llegado a un acuerdo con las autoridades belgas para confesar todos los detalles del caso a cambio de obtener una condena ya pactada.

La extensa investigación se centra en una presunta trama de sobornos que implicaba "grandes" sumas de dinero y regalos "sustanciales" pagados por Catar y Marruecos para influir en la toma de decisiones dentro del Parlamento Europeo. Catar y Marruecos han negado las acusaciones, calificándolas de infundadas.

Carta conjunta de los socialistas italianos

La detención de Eva Kaili, una eurodiputada que formaba parte al grupo socialista (S&D), desató una tormenta política en Bruselas y desencadenó un proceso acelerado para destituirla como una de los 14 vicepresidentes del Parlamento Europeo. Aún conserva su título y sueldo de eurodiputada.

Desde su detención, sus abogados han defendido su inocencia y se han quejado repetidamente de las condiciones inhumanas y "medievales" de la comisaría, antes de que fuera trasladada a la prisión de Haren, a las afueras de Bruselas.

Su equipo también ha denunciado que sólo se le hayan permitido dos visitas con la hija de dos años que tiene en común con Giorgi desde su detención en diciembre.

Todo ello se recoge en una carta escrita por eurodiputados socialistas y dirigida a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. La carta fue enviada la semana pasada tras ser distribuida entre todo el grupo S&D, que comprende más de 140 eurodiputados de 26 países de la UE.

Sin embargo, la carta sólo fue firmada por 10 socialistas italianos. "No se trata de la investigación judicial, que apoyamos plenamente. Se trata de las condiciones de detención que, si se demuestran, son incompatibles con el Estado de derecho europeo", ha asegurado a Euronews el eurodiputado Massimiliano Smeriglio, promotor de la carta.

"Por eso pedimos a la presidenta Metsola que tome las medidas adecuadas para comprobar si las acusaciones del abogado de Kaili son ciertas. La calidad de nuestra democracia se define por cómo gestionamos este tipo de situaciones".

Antes de su audiencia del jueves, Kaili había despedido a su abogado belga, André Risopoulo, y elegido como sustituto a Sven Mary, que representó a uno de los terroristas detrás de los ataques de París de 2015.