Un año de sanciones, ¿qué impacto han tenido en Rusia?

Las sanciones europeas a Rusia no han hundido la maquinaria militar del país, pero han tenido un efecto significativo en sus ingresos y han aislado diplomáticamente a Moscú. Esta es una de las principales conclusiones que se puede extraer del impacto de las sanciones justo cuando se está a punto de cumplir un año del inicio de la guerra en Ucrania.

Bruselas actuó con rapidez. El 24 de febrero, pocas horas después del inicio de la invasión, los líderes de la UE anunciaron las primeras medidas, a las que han seguido muchas más. Hasta ahora, los Estados miembros han adoptado nueve rondas de sanciones y la 10ª está a punto de aprobarse. "Hasta ahora, creo que las sanciones que ha introducido la UE han tenido un efecto limitado en la capacidad de Rusia para financiar su guerra. Pero muchas de estas sanciones están diseñadas para funcionar a largo plazo, no a corto plazo", ha explicado el analista de EPS, Philipp Lausberg.

Las primeras rondas de sanciones se centraron en los dirigentes políticos y militares, prohibieron a los aviones rusos volar a Europa e introdujeron prohibiciones a la exportación de tecnología sensible.

La UE participó en la congelación de activos rusos en el extranjero y excluyó a los principales bancos rusos del sistema SWIFT. Pero hay una razón para explicar la resistencia rusa. "Rusia tiene un fondo soberano relativamente grande. Así que aunque ahora tengan un gran déficit presupuestario, aunque la economía se esté contrayendo, todavía cuentan 155.000 millones de dólares en ese fondo soberano y pueden financiar sus guerras a través de él. Sin embargo, ese dinero está disminuyendo lentamente",ha apuntado Lausberg.

A medida que se intensificaba la guerra, la UE impulsó nuevas medidas y empezó a apuntar al sector energético ruso. Bruselas prohibió primero la importación de crudo e introdujo un tope de precios. Y posteriormente, la importación de productos petrolíferos refinados rusos.

Al mismo tiempo, Europa trabajaba para reducir su dependencia del gas ruso. Lo que ha hecho que Moscú pierda su mayor cliente energético.

"Todavía llega GNL. Sigue llegando gas por los gasoductos, pero el 90% de ese comercio se ha eliminado en un año. Es un gran logro, más de lo que nadie esperaba que la UE consiguiera en un año. Desde luego, Putin no lo consiguió", ha explicado Lauri Myllyvirta, analista del Centre for Research on Energy and Clean Air

Pero, ¿hasta qué punto perjudican las sanciones a Europa? Según los analistas, los altísimos precios del gas que se vieron en verano están principalmente relacionados con la manipulación del mercado hecha por Rusia y no con las sanciones. Lausberg niega que Europa sufra los efectos más que Rusia. "Europa no vivió una recesión el año pasado y se predice que Europa no vivirá una recesión este año. En comparación, Rusia ha sufrido una caída del 5% de su PIB en 2022. Y lo más probable es que en 2023 sea mucho peor", ha defendido el analista.

Ahora la Unión Europea está tratando de evitar que se eludan las sanciones. Además, un grupo de países, encabezado por Países Bajos, ha propuesto abrir una oficina centralizada para las sanciones en Bruselas.