Occidente debe mantener la presión sobre el régimen iraní si quiere tener algún impacto sobre él, ha asegurado el hijo mayor del antiguo Sha de Irán.

Tras las mayores protestas registradas en el país en años, Reza Pahlavi, el hijo mayor del depuesto sha Mohammad Reza Pahlavi, ha explicado este martes a Euronews que se ha unido a jóvenes activistas tanto en Irán como fuera del país para establecer una alianza contra la República Islámica.

Pahlavi, que se encuentra actualmente de gira por Europa, afirma que es necesario mantener las sanciones contra la Guardia Revolucionaria de Irán.

"Añadiendo más presión sobre el régimen, sancionando a la Guardia Revolucionaria y declarándola organización terrorista [esto] podría facilitar la congelación de sus activos, que son muchos", ha afirmado. "Y también creará al mismo tiempo un elemento que hará aún más probable que se produzcan deserciones".

"El grueso de los miembros de la Guardia Revolucionaria no se está beneficiando económicamente de ello", ha añadido.

"Reciben sueldos, a veces insuficientes para hacer frente a la situación. Incluso tienen trabajos secundarios. ¿Cuánto tiempo podrán mantener una situación así si creen que ya ha llegado la hora de reconsiderar cuánto tiempo quieren seguir con el régimen en lugar de unirse al pueblo?".

Al ser preguntado si se había posicionado políticamente, Pahlavi ha dicho que no era el caso y que quiere ver un cambio positivo en Irán. "No se trata del puesto que acabe ocupando, no me presento a ningún cargo", ha dicho.

"Sin embargo, mi papel es muy importante en términos del capital político que tengo para aportar la máxima solidaridad en una misión común que nos impulse a gestionar un periodo de transición hacia la formación de una asamblea constituyente, que es el único vehículo a través del cual los representantes del pueblo tendrán que tomar todas las decisiones necesarias para adoptar una nueva constitución, debatir el contenido del futuro sistema, para ser finalmente ratificado mediante referéndum", ha explicado.

En cuanto al estado de su país, Pahlavi afirma que se ha convertido en una Corea del Norte en toda regla. "Sabemos una cosa desde nuestra perspectiva nacional: Irán podría haber sido una Corea del Sur", ha asegurado.

"En lugar de eso, se convirtió en una Corea del Norte. Sin duda ha ido más hacia atrás que hacia delante. ¿Contribuye eso a una mayor estabilidad? No. ¿Es la debilidad de Irán algo que ha contribuido a una mayor seguridad o interés económico o en realidad ha sido al revés? Todas las flechas apuntan en la dirección de que si esa teoría se cumpliera, el resultado neto no sería ninguna ganancia, sino de hecho una pérdida".

Sobre la cooperación mutua entre Rusia e Irán, el exiliado iraní cree que el apoyo de Teherán es puramente existencial, basado en su propia supervivencia.

"Cuando tienes un régimen que por debilidad está preparado para ponerse de alguna manera a disposición o ser utilizado por otros actores de la región, el resultado neto es que esto podría convertirse en una amenaza para otra perspectiva".

"La cooperación de Irán ahora mismo con Rusia es un claro indicio de que el régimen está, de hecho, intentando contar con el apoyo ruso para su propia supervivencia y está, en ese juego, ayudando a lo que Rusia está haciendo ahora mismo en Ucrania, por ejemplo".