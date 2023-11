Los abogados que representan a Eva Kaili han pedido al Parlamento Europeo que investigue si se ha violado su inmunidad parlamentaria en el marco de las investigaciones sobre el escándalo de corrupción Catargate.

PUBLICIDAD

En una entrevista concedida a Euronews, Christophe Marchand y Sven Mary han asegurado que habían solicitado una audiencia ante la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europea (JURI) para presentar lo que consideran las pruebas de una violación del derecho a la inmunidad de la eurodiputada griega.

Esperan que si el Parlamento considera que su detención ha violado las normas de la institución sobre inmunidad apoye su caso ante los tribunales belgas. El objetivo de la inmunidad parlamentaria busca proteger a los legisladores de la persecución política arbitraria.

"No se respetó la protección parlamentaria de Eva Kaili, y eso tiene consecuencias. Una consecuencia es que no puede ser procesada por ello", ha explicado Marchand.

El escándalo de corrupción, en el que Kaili y otras figuras del Parlamento fueron acusadas de aceptar cientos de miles de euros de funcionarios cataríes y marroquíes a cambio de influir en las decisiones de la Eurocámara, conmocionó a Bruselas y obligó al Parlamento a tomar medidas drásticas contra la laxitud de las normas de conducta del personal. Ambos países han rebatido con vehemencia las acusaciones.

Kaili fue detenida por delitos de corrupción y blanqueo de dinero el pasado diciembre, tras ser "pillada in fraganti", lo que permitió que se le levantara inmediatamente la inmunidad parlamentaria.

Posteriormente fue destituida de su cargo como una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo y se suspendió su afiliación al partido socialdemócrata.

Pero sus abogados, que insisten en su inocencia, han afirmaso que su detención y las investigaciones previas llevadas a cabo por la fiscalía belga y los servicios secretos de varios países de la UE suponen un "ataque al corazón de la democracia en la UE."

"Ha habido [...] un mal comportamiento de la justicia belga, que no ha respetado el sistema judicial, que ha atacado el funcionamiento del Parlamento Europeo", ha afirmado Marchand. "Ha habido policías belgas de incógnito en el Parlamento, vigilando el Parlamento", ha alertado.

"El Parlamento tiene que ser consciente de ello y luego tomar las decisiones adecuadas", ha proseguido. "El Parlamento Europeo tiene el deber de actuar ahora. Si no actúan, entonces asumiremos las consecuencias porque consideramos que es una falta, es una falta personal", ha añadido.

Los abogados han dicho que su petición de audiencia, presentada ya a la Mesa del Parlamento y a la comisión de Asuntos Jurídicos, era una súplica personal a la presidenta Roberta Metsola para que "se ocupe" del caso ante el Parlamento. Un portavoz de la comisión parlamentaria no ha confirmado inmediatamente si se estaba estudiando la solicitud de audiencia.

El "Bélgicagate"

En su entrevista del miércoles, el equipo jurídico de Kaili ha defendido repetidamente la inocencia de su clienta y ha afirmado que los archivos de la investigación de la fiscalía, a los que han tenido acceso recientemente, no incluyen pruebas de que alguna vez se le "pagara por realizar una acción indebida como miembro del Parlamento".

Han afirmado que los fiscales belgas se han "equivocado" en sus investigaciones y que su enfoque de "visión de túnel" les ha llevado a incriminar erróneamente a Kaili por delitos de los que no es culpable. Según publicaron las autoridades el pasado diciembre, se encontraron varias bolsas con dinero en efectivo en su domicilio de Bruselas.

Los abogados también han afirmado que un informe presentado al fiscal federal por los servicios secretos belgas en abril del año pasado, meses antes de su detención, no hacía referencia alguna a Kaili. "Su nombre no se mencionaba en ese informe. Así que no había sospechas contra ella. Había muchas otras sospechas contra otras personas, que al principio no fueron molestadas en el caso", ha explicado Mary.

"Estos nombres eran conocidos. Estos nombres se consideraban sospechosos, pero no se hizo nada con eso", ha añadido, afirmando que entre esos nombres estaba el de Maria Arena, una eurodiputada belga que ha negado cualquier implicación en el caso a pesar de que se registró el despacho de su asistente durante la investigación.

Christophe Marchand and Sven Mary speak to Euronews Euronews

"No se puede seguir llamando Catargate a este caso. Eso se acabó. Hay que llamarlo Bélgicagate", ha defendido Mary.

El principal juez instructor del caso, Michael Claise, se vio obligado a dimitir de su cargo en junio tras recibir acusaciones de parcialidad. Se reveló que el hijo de Claise era socio del hijo de Maria Arena en una empresa de cannabis medicinal. En un comunicado oficial emitido por la Fiscalía Federal se afirmaba que Claise había decidido retirarse del caso "a pesar de la ausencia de pruebas reales que pongan en duda la probidad de cualquiera de las partes implicadas, y del importante trabajo que él y sus investigadores han realizado en este caso".

Pero Marchand y Mary mantienen que Kaili ha sido víctima de una dureza innecesaria por parte de los fiscales belgas. "¿Cuál es la diferencia entre encontrar dinero en torno a Arena y encontrar dinero en torno a Kaili? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué una va a la cárcel durante cuatro meses? ¿Por qué? Y a la otra ni siquiera la molestan", ha cuestionado Mary, afirmando que también se encontró dinero en efectivo en un lugar vinculado a la eurodiputada Maria Arena.

La relación con Giorgi, un "asunto personal"

El compañero sentimental de Kaili, Francesco Giorgi, es otro de los principales sospechosos de la investigación. Desde su detención en diciembre, se cree que Giorgi ha confesado haber escondido en el domicilio que comparten dinero en efectivo regalado por Catar para Pier Antonio Panzeri, el eurodiputado socialista italiano en el epicentro del caso. Giorgi había trabajado anteriormente como asistente del italiano.

PUBLICIDAD

Panzeri, considerado ahora como un arrepentido por la fiscalía belga, ha accedido a compartir detalles sustanciales sobre el caso con los fiscales belgas a cambio de reducciones de la pena.

Pero el equipo de Kaili insiste en que el dinero escondido por su pareja en su casa no la incrimina en modo alguno. Siguen cuestionando por qué Kaili estuvo detenida durante un periodo sustancialmente más largo que los demás, habiendo afirmado anteriormente que estaba entre rejas "como un trofeo".

Desde que salió de la prisión de Haren en abril de este año, la decisión de Kaili de seguir residiendo con Giorgi ha suscitado críticas. Pero su equipo insiste en que se trata de una elección privada que no debe interferir en su derecho a la presunción de inocencia.

"El hecho de que Eva Kaili siga viviendo con Francesco Girogi... Melania Trump también está con Donald Trump", ha dicho Mary. "Es un asunto privado".

"Lo que sé es que son un muy buen padre y una muy buena madre para su hija pequeña. Y creo que esto es lo único en lo que tenemos que pensar", ha proseguido.

PUBLICIDAD

"Cuál es la relación entre ellos, si duermen juntos, si comen o no juntos, de verdad, no podría responder a esta pregunta", ha añadido.

A pesar de su calvario, Kaili está decidida a "luchar" para demostrar su inocencia y continuar su carrera política, según sus abogados.