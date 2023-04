Por Euronews en español

Eva Kaili es ahora mismo, cuatro meses después, la única acusada que sigue en prisión por el escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo.

En una entrevista exclusiva con Euronews, el abogado de la exvicepresidenta del Parlamento Europeo, Sven Mary, insiste en su inocencia y asegura que la defensa pedirá su puesta en libertad sin restricciones.

"La señora Kaili ha sido escuchada durante las dos últimas semanas, más de 15 horas", explica a Euronews Mary. "Ha respondido a todas las preguntas y a todas las acusaciones de los investigadores. Evidentemente hay un problema porque ni el juez de instrucción, ni el fiscal federal, ni los investigadores, con su visión cerrada, quieren escuchar las respuestas de la señora Kaili. Quieren escuchar determinadas respuestas, pero esas no son las respuestas que da la señora Kaili".

El abogado de la exvicepresidenta de la Eurocámara sostiene igualmente que esta sigue en prisión por ser "un trofeo" para la justicia belga.

"Casos como el de la señora Kaili se consideran como un trofeo o un símbolo, y se muestran como si fuera la Copa del Mundo de fútbol", denuncia Mary. "Como cuando un jugador de fútbol levanta la Copa del Mundo, así se está haciendo con la señora Kaili, para dar a entender que aunque tengas una posición muy elevada, permanecerás en la cárcel. Y sobre todo para decir a los demás parlamentarios que más vale que no les guste la corrupción, porque si no irán a la cárcel durante mucho tiempo".

"Me parece asombroso que un asesino que mata a alguien de seis tiros en la cabeza en Bélgica sea puesto en libertad a los cuatro meses y que la señora Kaili, después de cuatro meses y una semana, todavía no haya sido puesta en libertad", lamenta el abogado.

Y es que, continúa Sven Mary, en verdad no hay razón para mantener a su cliente en la cárcel, ya que esta no puede escapar ni destruir pruebas.

"La señora Kaili no se va a escapar a Grecia para no volver", dice Mary. "Y en cualquier caso, entre Grecia y Bélgica existe un acuerdo de extradición. La señora Kaili no sabe cómo hacer desaparecer las supuestas pruebas; no sabe cómo ponerse en contacto con otras personas que podrían haberla acusado, por ejemplo el señor Panzeri. La señora Kaili, en este momento, está suspendida del Parlamento Europeo, así que no sabe cómo reincidir, no sabe si hay crímenes o delitos que haya podido cometier, no sabe cómo empezar de nuevo. Así que hoy por hoy, sería una absoluta tristeza que la mantuvieran en prisión".

La verdad de Panzeri

Mary se mostró especialmente crítico con Pier Antonio Panzeri, presunto cabecilla de la trama de corrupción y que recientemente llegaba a un acuerdo con el fiscal en el que admitía su participación delictiva en los sobornos y aceptaba compartir detalles "reveladores".

"Tengo grandes dudas de que el señor Panzeri esté diciendo realmente la verdad. Está diciendo su propia verdad. Es una gran diferencia", afirma Mary.

La detención de Kaili, según Mary, se basa sólo en dos elementos: La confesión de Panzeri y la llamada telefónica que Kaili hizo a su padre, Alexandros Kailis, el 9 de diciembre, cuando supuestamente le pidió que retirara las bolsas de dinero que acababa de encontrar en su apartamento.

El padre fue sorprendido en el hotel Sofitel portando una maleta con 150.000 euros en efectivo, pero posteriormente fue puesto en libertad sin cargos. Desde su detención, Eva Kaili se ha sometido a varias vistas ante el tribunal de Bruselas, pero nunca se le ha concedido la libertad, a pesar de las súplicas de su equipo de defensa.

Francesco Giorgi, pareja de hecho de Kaili y con quien tiene una hija de dos años, fue puesto en libertad a finales de febrero con un brazalete electrónico, una decisión que Mary atribuyó a que Giorgi había admitido haber cometido delitos.

Giorgi trabajó como asistente parlamentario, primero para Panzeri y más tarde para Andrea Cozzolino, un eurodiputado socialista que también es sospechoso de formar parte de la trama de dinero a cambio de favores y que ahora está luchando contra la extradición de Italia a Bélgica.

"¿Viviría bajo el mismo techo que Francesco Giorgi? Es su pareja, es el padre de su hijo y ambos son propietarios de la casa. Así que supongo que vivirían en la misma casa", dice Mary sobre la hipotética liberación de Kaili. "Él nunca la ha acusado de nada, a diferencia del señor Panzeri".

Eva Kaili se enfrenta este jueves a una nueva vista ante el juez. Está acusada, entre otros delitos, de corrupción y blanqueo de dinero en un escándalo de sobornos en el Parlamento Europeo.