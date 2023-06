Bruselas presenta su nuevo órgano ético para sus propias instituciones

Las instituciones de la UE se han visto salpicadas en los últimos meses por una serie de escándalos, entre ellos la presunta corrupción en el Parlamento Europeo.

La Comisión Europea quiere crear un nuevo órgano ético para establecer normas de conducta en todas las instituciones de la UE. Aunque la medida llevaba meses sobre la mesa, ha recibido un nuevo impulso tras el escándalo de corrupción y sobornos en el Parlamento Europeo ha empañado la imagen de la UE.

Según las últimas encuestas, el 60% de los europeos está descontento con la forma en que la UE aborda la corrupción.

En una entrevista con Euronews, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, ha asegurado que entiende a los ciudadanos y que el bloque está trabajando para cambiar el rumbo y "lo que la gente piensa de nosotros".

"Creo que deben conocer las normas relativas a viajes, regalos, declaraciones de bienes, lo que hacen los políticos después del mandato. Creo que el pueblo tiene derecho a ver normas claras", ha apuntado Jourová. Además la vicepresidenta ha apuntado a que el _"_órgano de ética llenará las lagunas. Todo el trabajo sobre las normas unificadas se reflejará luego en el trabajo de cada institución".

Se espera que el nuevo organismo establezca normas sobre la aceptación de regalos o viajes pagados, las reuniones con grupos de presión o los conflictos de intereses.

Pero varias ONG alertan de que servirá para poco ya que no podrá investigar ningún caso. "De momento parece que el órgano ético no tendrá poder real. Desgraciadamente, consideramos que debería tener poderes sancionadores y de investigación, lo que no es el caso por el momento. Así que quedará en papel mojado, creo yo", ha apuntado Shari Hinds, de Transparencia Internacional.

El nuevo órgano, con representantes de las instituciones y cinco expertos independientes, tratará de acordar normas comunes antes de las elecciones europeas de junio de 2024.

Se aplicará al menos a nueve instituciones, entre ellas la Comisión, el Parlamento y el Consejo, así como el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Banco Europeo de Inversiones. Otros organismos pueden solicitar su inclusión.