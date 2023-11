La industria automovilística europea quiere que los responsables políticos del continente presenten una mejor estrategia industrial, así como una reducción del ritmo de las nuevas normativas en los próximos cinco años, según el Director General de Renault.

Luca de Meo, también presidente de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), ha explicado a Euronews que, de lo contrario, el sector se encontrará en una difícil posición competitiva a nivel mundial.

Las recomendaciones forman parte de un "manifiesto y hoja de ruta" de la ACEA, presentado el miércoles en una rueda de prensa en Bruselas. De Meo ha añadido que cualquier estrategia debe abarcar todos los pasos de las cadenas de suministro ecológica y digital.

"Creo que tenemos una gran idea, el Pacto Verde, y ahora tenemos que ponerlo en práctica", ha dicho en una entrevista. "Tenemos que definir objetivos, y también tenemos que decidir quién hace qué en este asunto, quién asume la responsabilidad en función de qué normas".

El Consejero Delegado de Renault se muestra especialmente crítico con la lentitud con la que se están instalando estaciones de recarga para vehículos eléctricos en toda la Unión Europea.

En su opinión, si Europa quiere seguir el ritmo de China, es necesario multiplicar por siete o por diez el número de instalaciones.

"Eso no puede recaer completamente sobre nuestros hombros. No podemos hacerlo solos como industria automovilística, porque es como hace cien años, si nos hubieran pedido que controláramos toda la distribución de petróleo y gas. No lo hicimos", ha dicho de Meo.

"Así pues, nuestro trabajo consiste en fabricar un producto y desarrollar una tecnología, pero para ello necesitamos cooperar con otros".

La asociación también se ha mostrado en contra de la pesada carga normativa a la que se enfrenta: ahora mismo, el sector se enfrenta a entre ocho y nueve reglamentos de la UE que entrarán en vigor cada año hasta 2030, algunos de ellos contradictorios.

De cara al año que viene, la ACEA prevé una ralentización de las ventas de coches nuevos con respecto a 2023, aunque la cuota de vehículos eléctricos aumentará considerablemente.