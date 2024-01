El 1 de enero entró en vigor en la Unión Europea un acuerdo histórico que establece un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades de las empresas multinacionales.

Durante años, la UE ha tratado de hacer frente a la evasión fiscal de las empresas mediante la introducción de una serie de nuevas leyes y la interposición de importantes demandas judiciales contra multinacionales.

Pero algunos de sus Estados miembros, como Irlanda, Luxemburgo y Chipre, seguían permitiendo a las empresas con grandes beneficios eludir impuestos y controles. El traslado de beneficios en todo el mundo también ha seguido siendo elevado, lo que ha causado pérdidas por valor de miles de millones de euros para el continente mientras se agudiza la desigualdad económica.

Ahora, las empresas con ingresos de al menos 750 millones de euros activas en cualquiera de los 27 Estados de la UE tendrán que hacer frente a un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15%. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha descrito las normas recién estrenadas como "un nuevo amanecer para la fiscalidad de las grandes multinacionales".

La medida forma parte de una profunda revisión del sistema fiscal mundial acordada por unos 140 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2021, tras una década de negociaciones, y buscar que se sea más estricto con los gobiernos que reducen drásticamente el impuesto de sociedades para atraer inversiones.

Otros países como Reino Unido, Noruega, Australia, Japón y Canadá también están aplicando estas medidas.

Aunque las nuevas normas han sido calificadas de revolucionarias, los expertos señalan a Euronews la necesidad de cerrar algunos vacíos legales cruciales para garantizar que las grandes empresas rindan cuentas.

Una "revolución" en justicia fiscal

El acuerdo de la OCDE consta de dos pilares, el primero de los cuales pretende garantizar que las empresas paguen impuestos allí donde desarrollan su actividad. El segundo pilar establece el tipo impositivo mínimo global del 15%.

En un sistema de enclavamiento considerado revolucionario, si un país no grava a una multinacional a este tipo, los demás pueden cobrarle un "impuesto complementario".

Esto no significa que los países de la UE vayan a ajustar necesariamente su tipo del impuesto de sociedades al tipo básico del 15%, ya que otros países podrán intervenir para recaudar los impuestos adeudados por las multinacionales que paguen sus gravámenes en jurisdicciones de baja tributación.

Esto significa que, en un escenario hipotético, una multinacional francesa que opere en Senegal y traslade sus beneficios a Irlanda podría ver cómo Francia o incluso Senegal le cobran un impuesto complementario si no paga el tipo mínimo del 15% en Irlanda.

"El concepto es revolucionario", afirma Quentin Parrinello, asesor político del Observatorio Fiscal de la UE. "Es la primera vez que más de 140 países, incluidos todos los grandes actores económicos, acuerdan que las empresas multinacionales paguen una cantidad mínima de impuestos sobre los beneficios que declaran".

"En teoría, no hay ningún incentivo para que un país no aplique el impuesto mínimo porque, si no lo hace, otro país obtendrá los ingresos fiscales", añadió Parrinello.

La mayoría de los países de la UE ya han incorporado a su ordenamiento jurídico la directiva comunitaria que hace realidad las nuevas normas. Cinco países -Estonia, Letonia, Lituania, Malta y Eslovaquia- han informado a la Comisión Europea de que retrasarán la aplicación, ya que tienen menos de doce multinacionales afectadas que operan dentro de sus fronteras.

Demasiados vacíos

Pero a pesar de sus promesas, los expertos temen que la reforma por sí sola no pueda acabar con los paraísos fiscales ni evitar la llamada "carrera a la baja" de la competencia fiscal perniciosa entre gobiernos.

Los Estados pueden seguir respetando el nuevo tipo mínimo al tiempo que ofrecen generosos créditos fiscales y otras deducciones que reducen de hecho el tipo impositivo por debajo del 15%. Muchos Estados ya están introduciendo atractivos créditos transferibles, subvenciones y ayudas para competir por la inversión.

"Ya lo vemos, por ejemplo, con la IRA (Inflation Reduction Act) en Estados Unidos. También tenemos países como Irlanda, Suiza y las Islas Caimán que ya están pensando en sus propios sistemas", explica Parrinello.

Otra laguna del acuerdo permite a las empresas excluir de la base imponible determinadas cantidades de beneficios, equivalentes al 8% del valor de los activos materiales y al 10% de la masa salarial del primer año.

El Observatorio Fiscal de la UE calcula que este vacío legal podría costar a la UE unos 26.000 millones de euros en su primer año de aplicación. Un impuesto mínimo del 15% sin lagunas podría haber recaudado unos 95.000 millones de dólares (87.000 millones de euros) en el bloque en 2023, según el Observatorio, cifra que se reduce a sólo 67.000 millones de dólares (61.000 millones de euros) con el diseño actual.

"No se pondrá fin a la competencia fiscal perniciosa ni a la carrera a la baja en materia de fiscalidad", explica Chiara Putaturo, asesora sobre desigualdad y política fiscal de la oficina de Oxfam en la UE.

"Estamos viendo cómo muchos países, como Tailandia, Suiza y también Bermudas, están cambiando algunos de los sistemas fiscales que tenían antes para introducir generosos créditos fiscales reembolsables, de modo que puedan seguir teniendo un tipo impositivo cada vez más bajo", añade.

"El impuesto mínimo es un suelo", dice Parinello. "Es mucho mejor tener un suelo que nada. Pero si haces agujeros en el suelo, debilitas la estructura general".

El mundo debe avanzar al unísono

El sistema diseñado por la OCDE es único por la forma en que incentiva a todas las naciones del mundo a moverse al unísono. Países famosos por atraer a grandes empresas con atractivos incentivos fiscales, como Barbados y Panamá, también son signatarios.

Una abrumadora mayoría de votantes suizos (78,5%) también respaldó las nuevas normas en una consulta celebrada el pasado mes de junio, presionando a su gobierno para que las adoptara rápidamente.

EE.UU. y China aún no han aprobado la legislación necesaria, pero es probable que se vean incentivados a hacerlo para garantizar que otros países no aumenten sus propias recaudaciones fiscales a su costa.

Pero Putaturo advirtió de que el tipo del 15%, inferior a la media mundial, carece de ambición.

"La mayoría de los países del mundo tienen un tipo impositivo efectivo superior al 15%. Así que esto podría incluso llevar a algunos países a bajar su tipo impositivo, en una carrera hacia el mínimo más que hacia el mínimo", explica Putaturo.

"El impuesto mínimo tampoco hace casi nada en términos de redistribución de los ingresos fiscales. Los llamados países residentes, donde tienen su sede las multinacionales, tendrán derecho a elevar el impuesto al 15% si el paraíso fiscal no recauda el impuesto debido. Esto es un problema para los países más pobres porque los países residentes son principalmente países ricos", añade.